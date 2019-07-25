Происшествия

В Генпрокуратуре РФ рассказали о расследовании «третьего дела ЮКОСа»REGNUM 05:52

После освобождения экс-совладелец ЮКОСа поселился в Швейцарии. В декабре 2015 года Следственный комитет России заочно обвинил Ходорковского в организации убийства мэра Нефтеюганска и объявил его в международный розыск. Однако Интерпол отклонил запрос РФ, сочтя его политически мотивированным.
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В Генпрокуратуре рассказали о расследовании «третьего дела ЮКОСа»

РИА Новости08:00

В Генпрокуратуре заявили, что многочисленные запросы по делу «ЮКОСа» остаются без ответа

ТАСС07:15

Генпрокуратура сообщила подробности расследования «третьего дела ЮКОСа»

РБК06:53

В Генпрокуратуре рассказали о третьем деле ЮКОСа о краже нефти акционерами

Интерфакс07:03

В Генпрокуратуре рассказали подробности по «третьему делу ЮКОСа»

RT на русском06:37

Генпрокуратура: в рамках «третьего дела ЮКОСа» Ходорковского подозревают в легализации 6 млрд долларов

Дождь06:37

«Третье дело ЮКОСа»: Ходорковского и его соратников обвиняют в хищении акций и отмывании средств на миллиарды долларов

Фонтанка.Ру06:12
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Политика

Экипаж задержанного на Украине российского танкера возвращается домой

Экипаж российского танкера NEYMA, задержанного сегодня в порту украинского Измаила, находится в бьезопасности и сейчас возвращается домой.
Обновлено в 09:42
Религия

Протоиерей Димитрий Смирнов находится в реанимации НИИ Склифосовского

Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов госпитализирован в реанимацию НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского в тяжелом состоянии.
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Общество

Жара на западе Европы обновила температурные рекорды

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Барецкий заявил, что Микки Рурк сыграет в фильме «Брат-3»

Барецкий заявлял, что в его проекте примут участие Анастасия Волочкова, Никита Джигурда и Алексей Панин.
Обновлено вчера в 17:14
Политика

Дана Борисова прокомментировала запрет Украины на въезд

Обновлено в 09:12
Шоу-бизнес

Forbes представил рейтинг самых успешных российских звезд

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов, телеведущая Ольга Бузова и хоккеист Александр Овечкин возглавили список самых успешных российских звезд шоу-бизнеса и спорта в возрасте до 40 лет по версии издания Forbes.
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Русская служба «Би-би-си» рассказала о бизнесе «старшей дочери Путина»

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Финансы

Курс евро опустился ниже 70 рублей

Курс евро в ходе торгов опустился ниже 70 рублей впервые с марта 2018 года. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено в 08:34
Происшествия

Задержанный за разбой спецназовец ФСБ раскрыл детали преступления

Задержанный за разбой сотрудник спецподразделения "Альфа" Роман Оболенский рассказал, какую часть из похищенных 136 миллионов рублей получил он.
Обновлено в 05:15
Наука

В России изобрели способ зарядки смартфона от человеческого тела

Обновлено в 08:01
Политика

В команде Зеленского порассуждали о независимом Крыме

Во время президенства Владимира Зеленского в Конституцию Украины может быть включен пункт о «национальной автономии» Крыма, заявил советник украинского лидера по политическим вопросам, кандидат в депутаты Никита Потураев в эфире ATR, запись которого доступна на YouTube.
Обновлено вчера в 23:22
Происшествия

В Петербурге задержан подозреваемый в убийстве активистки Григорьевой

В Петербурге задержали подозреваемого в убийстве гражданской активистки Елены Григорьевой.
Обновлено в 06:03
Общество

В Новгороде неожиданно обнаружены саркофаги домонгольского периода

Шесть каменных саркофагов обнаружили археологи у стен Георгиевского собора в ходе раскопок в Юрьевом монастыре Новгорода, сообщает пресс-служба Института археологии РАН.
Обновлено в 10:03
Происшествия

Упавший во время грозы провод убил двух школьниц в Смоленской области

Обновлено в 08:59
Музыка

Ольга Бузова объявила о последнем концерте

Ольга Бузова пригласила подписчиков на свой последний концерт.
Обновлено в 07:38
Армия и оружие

Завершился первый этап поставок С-400 в Турцию

Первый этап поставок Россией Турции зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 завершен. Об этом в четверг, 25 июля, пишет Habertürk.
Обновлено в 08:56
Политика

В МИД Украины пообещали «дожать Кремль» в вопросе освобождения моряков

Замминистра иностранных дел Украины Егор Божок считает, что Киеву удастся "дожать Кремль" в вопросе освобождения 24 украинских моряков, задержанных за нарушение границы.
Обновлено в 08:47
Политика

Путин отменил некоторые санкции против Турции

Президент России Владимир Путин разрешил гражданам Турции со служебными и спецпаспортами без виз осуществлять любые поездки в РФ, а не только в краткосрочные командировки.
Обновлено в 07:33
Общество

Госдума приняла законопроект о продлении «дачной амнистии»

Государственная дума Российской Федерации приняла во втором чтении законопроект, восстанавливающий «дачную амнистию» до 1 марта 2021 года.
Обновлено 23 июля в 13:06
Авто

Toyota обеспечит Олимпиаду в Токио крутыми технологиями

Обновлено в 08:33
Политика

Зафиксированы попытки ФБР вскрыть черные ящики MH17

Федеральное бюро расследований США и Украина пытались завладеть "черными ящиками" упавшего над Донбассом Boeing-777-200, который следовал по маршруту Амстердам-Куала-Лумпур, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на руководившего операцией Совета национальной безопасности Малайзии полковника Мохамада Сакри.
Обновлено вчера в 14:21
Кино

Умер народный артист Анатолий Торопов

Народный артист Анатолий Торопов умер 25 июля в возрасте 91 год, сообщается в четверг на сайте Государственного академического Малого театра.
Обновлено в 09:50
Общество

Программу маткапитала задумали сделать бессрочной

Материнский капитал должен стать бессрочной мерой, заявил первый заместитель министра труда России Алексей Вовченко в беседе с РИА Новости.
Обновлено вчера в 22:34
Политика

Порошенко явился на допрос в Госбюро расследований

Экс-президент Украины Петр Порошенко явился на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР).
Обновлено в 09:05
Общество

Норвегия призвала к борьбе с «вторжением российского лосося»

Испугавшись, что «российский лосось» вытеснит местный, она призвал к убийству горбуши.
Обновлено в 06:03
Общество

Кадыров принял на работу охранником шестилетнего мальчика

У главы Чечни Рамзана Кадырова появился новый охранник — шестилетний Магомед-Эми Газиев.
Обновлено в 01:51
Происшествия

Двое детей погибли во время пожара в жилом доме в Ульяновской области

Двое детей погибли в результате пожара в многоквартирном жилом доме в Ульяновской области, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС региона в четверг.
Обновлено в 09:01
Кино

Вин Дизель показал готовый сценарий нового «Риддика»

Американский актер Вин Дизель проинформировал о том, что работа над сценарием фильма "Риддик 4: Фурия" был завершен.
Обновлено в 00:58
Финансы

Госдолг Украины превысил $80 млрд

Государственный долг Украины за месяц вырос на 2,5% и составил $80,35 млрд. Об этом сообщается на сайте Министерства финансов Украины.
Обновлено в 09:23
Общество

В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные

В Гидрометцентре предупредили о резкой смене погоды практически на всей территории европейской части России.
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Михаил Ходорковский
Российский предприниматель
Российский предприниматель, общественный и политический деятель, публицист. В 1997-2004 гг. был совладельцем и главой нефтяной компании «ЮКОС».
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ЮКОС
Российская компания
Российская нефтяная компания, существовавшая с 1993 по 2007 год. 1 августа 2007 «ЮКОС» был объявлен банкротом, до 12 ноября 2007 года в отношении компании конкурсное производство - последняя процедура банкроства. В течение 2007 года имущество компании продавалось на аукционах с целью покрытия долгов. 21 ноября 2007 года компания была ликвидирована.
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