Происшествия
В Генпрокуратуре РФ рассказали о расследовании «третьего дела ЮКОСа»REGNUM 05:52
После освобождения экс-совладелец ЮКОСа поселился в Швейцарии. В декабре 2015 года Следственный комитет России заочно обвинил Ходорковского в организации убийства мэра Нефтеюганска и объявил его в международный розыск. Однако Интерпол отклонил запрос РФ, сочтя его политически мотивированным.
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Политика
Экипаж задержанного на Украине российского танкера возвращается домой
Экипаж российского танкера NEYMA, задержанного сегодня в порту украинского Измаила, находится в бьезопасности и сейчас возвращается домой.
Обновлено в 09:42
Религия
Протоиерей Димитрий Смирнов находится в реанимации НИИ Склифосовского
Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов госпитализирован в реанимацию НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского в тяжелом состоянии.
Обновлено в 09:33
Общество
Жара на западе Европы обновила температурные рекорды
Обновлено в 09:16
Кино
Барецкий заявил, что Микки Рурк сыграет в фильме «Брат-3»
Барецкий заявлял, что в его проекте примут участие Анастасия Волочкова, Никита Джигурда и Алексей Панин.
Обновлено вчера в 17:14
Политика
Дана Борисова прокомментировала запрет Украины на въезд
Обновлено в 09:12
Шоу-бизнес
Forbes представил рейтинг самых успешных российских звезд
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов, телеведущая Ольга Бузова и хоккеист Александр Овечкин возглавили список самых успешных российских звезд шоу-бизнеса и спорта в возрасте до 40 лет по версии издания Forbes.
Обновлено в 03:29
Общество
Русская служба «Би-би-си» рассказала о бизнесе «старшей дочери Путина»
Путин никогда не подтверждал, что Воронцова и Тихонова — его дочери.
Обновлено вчера в 09:30
Финансы
Курс евро опустился ниже 70 рублей
Курс евро в ходе торгов опустился ниже 70 рублей впервые с марта 2018 года. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено в 08:34
Происшествия
Задержанный за разбой спецназовец ФСБ раскрыл детали преступления
Задержанный за разбой сотрудник спецподразделения "Альфа" Роман Оболенский рассказал, какую часть из похищенных 136 миллионов рублей получил он.
Обновлено в 05:15
Политика
В команде Зеленского порассуждали о независимом Крыме
Во время президенства Владимира Зеленского в Конституцию Украины может быть включен пункт о «национальной автономии» Крыма, заявил советник украинского лидера по политическим вопросам, кандидат в депутаты Никита Потураев в эфире ATR, запись которого доступна на YouTube.
Обновлено вчера в 23:22
Происшествия
В Петербурге задержан подозреваемый в убийстве активистки Григорьевой
В Петербурге задержали подозреваемого в убийстве гражданской активистки Елены Григорьевой.
Обновлено в 06:03
Общество
В Новгороде неожиданно обнаружены саркофаги домонгольского периода
Шесть каменных саркофагов обнаружили археологи у стен Георгиевского собора в ходе раскопок в Юрьевом монастыре Новгорода, сообщает пресс-служба Института археологии РАН.
Обновлено в 10:03
Музыка
Ольга Бузова объявила о последнем концерте
Ольга Бузова пригласила подписчиков на свой последний концерт.
Обновлено в 07:38
Армия и оружие
Завершился первый этап поставок С-400 в Турцию
Первый этап поставок Россией Турции зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 завершен. Об этом в четверг, 25 июля, пишет Habertürk.
Обновлено в 08:56
Политика
В МИД Украины пообещали «дожать Кремль» в вопросе освобождения моряков
Замминистра иностранных дел Украины Егор Божок считает, что Киеву удастся "дожать Кремль" в вопросе освобождения 24 украинских моряков, задержанных за нарушение границы.
Обновлено в 08:47
Политика
Путин отменил некоторые санкции против Турции
Президент России Владимир Путин разрешил гражданам Турции со служебными и спецпаспортами без виз осуществлять любые поездки в РФ, а не только в краткосрочные командировки.
Обновлено в 07:33
Общество
Госдума приняла законопроект о продлении «дачной амнистии»
Государственная дума Российской Федерации приняла во втором чтении законопроект, восстанавливающий «дачную амнистию» до 1 марта 2021 года.
Обновлено 23 июля в 13:06
Авто
Toyota обеспечит Олимпиаду в Токио крутыми технологиями
Обновлено в 08:33
Политика
Зафиксированы попытки ФБР вскрыть черные ящики MH17
Федеральное бюро расследований США и Украина пытались завладеть "черными ящиками" упавшего над Донбассом Boeing-777-200, который следовал по маршруту Амстердам-Куала-Лумпур, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на руководившего операцией Совета национальной безопасности Малайзии полковника Мохамада Сакри.
Обновлено вчера в 14:21
Кино
Умер народный артист Анатолий Торопов
Народный артист Анатолий Торопов умер 25 июля в возрасте 91 год, сообщается в четверг на сайте Государственного академического Малого театра.
Обновлено в 09:50
Общество
Программу маткапитала задумали сделать бессрочной
Материнский капитал должен стать бессрочной мерой, заявил первый заместитель министра труда России Алексей Вовченко в беседе с РИА Новости.
Обновлено вчера в 22:34
Политика
Порошенко явился на допрос в Госбюро расследований
Экс-президент Украины Петр Порошенко явился на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР).
Обновлено в 09:05
Общество
Норвегия призвала к борьбе с «вторжением российского лосося»
Испугавшись, что «российский лосось» вытеснит местный, она призвал к убийству горбуши.
Обновлено в 06:03
Общество
Кадыров принял на работу охранником шестилетнего мальчика
У главы Чечни Рамзана Кадырова появился новый охранник — шестилетний Магомед-Эми Газиев.
Обновлено в 01:51
Происшествия
Двое детей погибли во время пожара в жилом доме в Ульяновской области
Двое детей погибли в результате пожара в многоквартирном жилом доме в Ульяновской области, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС региона в четверг.
Обновлено в 09:01
Кино
Вин Дизель показал готовый сценарий нового «Риддика»
Американский актер Вин Дизель проинформировал о том, что работа над сценарием фильма "Риддик 4: Фурия" был завершен.
Обновлено в 00:58
Финансы
Госдолг Украины превысил $80 млрд
Государственный долг Украины за месяц вырос на 2,5% и составил $80,35 млрд. Об этом сообщается на сайте Министерства финансов Украины.
Обновлено в 09:23
Общество
В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные
В Гидрометцентре предупредили о резкой смене погоды практически на всей территории европейской части России.
Обновлено вчера в 09:17