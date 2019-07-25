Происшествия
В Генпрокуратуре РФ рассказали о расследовании «третьего дела ЮКОСа»REGNUM 05:52
После освобождения экс-совладелец ЮКОСа поселился в Швейцарии. В декабре 2015 года Следственный комитет России заочно обвинил Ходорковского в организации убийства мэра Нефтеюганска и объявил его в международный розыск. Однако Интерпол отклонил запрос РФ, сочтя его политически мотивированным.
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