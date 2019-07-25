Происшествия

В Генпрокуратуре РФ рассказали о расследовании «третьего дела ЮКОСа»REGNUM 05:52

После освобождения экс-совладелец ЮКОСа поселился в Швейцарии. В декабре 2015 года Следственный комитет России заочно обвинил Ходорковского в организации убийства мэра Нефтеюганска и объявил его в международный розыск. Однако Интерпол отклонил запрос РФ, сочтя его политически мотивированным.
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В Генпрокуратуре рассказали о расследовании «третьего дела ЮКОСа»

РИА Новости08:00

В Генпрокуратуре заявили, что многочисленные запросы по делу «ЮКОСа» остаются без ответа

ТАСС07:15

Генпрокуратура: в рамках «третьего дела ЮКОСа» Ходорковского подозревают в легализации 6 млрд долларов

Дождь06:37

Генпрокуратура сообщила подробности расследования «третьего дела ЮКОСа»

РБК06:53

В Генпрокуратуре рассказали подробности по «третьему делу ЮКОСа»

RT на русском06:37

В Генпрокуратуре рассказали о третьем деле ЮКОСа о краже нефти акционерами

Интерфакс07:03

«Третье дело ЮКОСа»: Ходорковского и его соратников обвиняют в хищении акций и отмывании средств на миллиарды долларов

Фонтанка.Ру06:12
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Как сообщила в своем Twitter незарегистрированный кандидат в депутаты Московской городской думы Любовь Соболь, ей в 12 часов ночи позвонил следователь и вызвал на допрос в столичный СК.
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Происшествия

В Петербурге задержан предполагаемый убийца ЛГБТ-активистки

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В Симферополе вынужденно сел пассажирский самолет

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Теннисистка Кузнецова снялась с турнира в США из-за проблем с визой

Россиянка Светлана Кузнецова не сможет принять участие в турнире City Open в Вашингтоне.
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Армия и оружие

Северная Корея запустила две ракеты

КНДР запустила два неизвестных снаряда в Японском море, сообщает Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.
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В Microsoft случайно показали новое меню «Пуск» в Windows 10

Компания Microsoft случайно показала, каким будет новый дизайн меню «Пуск».
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Матвиенко предложила не дискриминировать богатых людей в России

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Один из корпусов московской школы №384 получил имя Федора Черенкова

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Президент Туниса Аль-Баджи Гаид ас-Себси скончался в военном госпитале в тунисской столице на 93-м году жизни.
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Происшествия

Названо местонахождение заказчика теракта в петербургском метро

На выездном заседании Московского окружного военного суда в Санкт-Петербурге прокурор Надежда Тихонова заявила, что предполагаемый заказчик теракта в метро Санкт-Петербурга Сирожиддин Мухтаров, по данным следствия, в настоящее время находится в сирийском Идлибе.
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Энн Хэтэуэй объявила о второй беременности

Энн Хэтэуэй объявила о второй беременности Голливудская актриса Энн Хэтэуэй станет мамой во второй раз.
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Бузова признана одной из самых успешных звезд России

Певица Ольга Бузова заняла второе место в рейтинге "40 самых успешных звезд России до 40 лет", опубликованном Forbes.
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«Рэйдикс» и НАГ выпустили СХД начального уровня.SNR

Компания «Рэйдикс», разработчик ПО для управления СХД, и НАГ, российский производитель и поставщик телекоммуникационного оборудования, выпустили СХД начального уровня.
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Опубликован трейлер российского сериала «Чернобыль»

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Скончался легендарный Рутгер Хауэр

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Правительство выделяет 4,3 миллиарда рублей на социальные доплаты к пенсиям.
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Максим Виторган и Нино Нинидзе впервые официально вышли вместе в свет

27-летняя Нинидзе возмущается слухами о любовной связи с 46-летним Виторганом. При этом актеров все чаще видят в обществе друг друга.
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Михаил Ходорковский
Российский предприниматель
Российский предприниматель, общественный и политический деятель, публицист. В 1997-2004 гг. был совладельцем и главой нефтяной компании «ЮКОС».
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ЮКОС
Российская компания
Российская нефтяная компания, существовавшая с 1993 по 2007 год. 1 августа 2007 «ЮКОС» был объявлен банкротом, до 12 ноября 2007 года в отношении компании конкурсное производство - последняя процедура банкроства. В течение 2007 года имущество компании продавалось на аукционах с целью покрытия долгов. 21 ноября 2007 года компания была ликвидирована.
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