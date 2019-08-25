Происшествия
В Геленджике полиция проверит данные об избиении мужчины казакамиРоссийская газета 13:12
Ранее в интернете появилось видео, запечатлевшее разгар массовой драки. Со слов автора ролика инцидент произошел в празднование дня Геленджика. Мужчина якобы хотел сделать совместное фото с казаками, ему отказали.
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В Геленджике казаки избили парня, который захотел с ними сфотографироваться
Наша газета (Новороссийск)12:41
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Армия и оружие
Сирийская армия начала освобождение города Кобани
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Во второй половине следующей недели в Московский регион придет похолодание, и до конца календарного лета жители столицы уже не увидят 20-градусные температуры, сообщается на сайте «Метеовести» в субботу, 24 августа.
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Жена Мамонова рассказала о его состоянии после инфаркта
Жена музыканта и артиста Петра Мамонова, который попал в реанимацию с инфарктом, рассказала о его состоянии.
Обновлено вчера в 08:37
Футбол
ФК «Спартак» рассчитывает купить еще одного игрока до закрытия трансферного окна
Московский футбольный клуб "Спартак" рассчитывает подписать контракт с еще одним игроком до закрытия трансферного окна в чемпионате России.
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Власти Грузии выплатят возникшие из-за спада турпотока из России долги
Владельцам гостиниц в Аджарии, которые пострадали от спада турпотока из России, власти Грузии окажут помощь.
Обновлено 23 августа в 15:42
Политика
Компании из Китая купили более 50% акций украинской «Мотор Сич»
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Еще одной сложностью продвижения беспилотников в России становится отношение других водителей к таким моделям авто.
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Политика
Макрон назвал ошибкой предположительное возвращение России в G8
Глава Франции Эммануэль Макрон сказал, что возвращение России в G8 без разрешения вопросов на Украине было бы стратегической ошибкой, сообщает Reuters.
Обновлено 22 августа в 03:32
Происшествия
В Ульяновске уволен росгвардеец, отказавший в помощи из-за обеда
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Обновлено в 14:11
Здоровье
Проблемы здравоохранения: президентские поручения и жесткие сроки
Детская поликлиника Красноярского микрорайона "Солнечный" станет пилотным проектом.
Обновлено в 14:13
Политика
Меркель назвала место проведения саммита в «нормандском формате»
Германия и Франция стремятся к проведению саммита в «нормандском формате» в ближайшее время, заявила немецкий канцлер Ангела Меркель на пресс-конференции на полях саммита G7.
Обновлено в 12:44
Шоу-бизнес
Сын Игоря Верника высморкался в пятитысячную купюру
Обновлено вчера в 03:51
Происшествия
В уфимском парке трехлетний ребенок получил удар током
В Уфе во время прогулки трехлетний ребенок получил удар током.
Обновлено в 12:28
Происшествия
На двух свадьбах в Якутске отравились 36 человек
Обновлено в 05:39
Культура
Олег Меньшиков попал в реанимацию
Народный артист России Олег Меньшиков попал в реанимацию одной из столичных клиник.
Обновлено вчера в 16:07
Шоу-бизнес
Дмитрий Дибров с молодой женой врезались на мотоцикле в дерево
"Вчера врезались в дерево", - написала Полина к фото, где они с мужем запечатлены в мотоциклетных шлемах.
Обновлено в 12:32
Политика
Трамп рассказал о самом частом вопросе на саммите G7
Президент США Дональд Трамп рассказал, какой вопрос ему чаще всего задавали другие лидеры стран-членов "Большой семерки" в Биаррице.
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Глава ЦБ Англии Марк Карни предложил заменить доллар новой резервной валютой.
Обновлено 23 августа в 21:12
Армия и оружие
Американских солдат прокатили на российских «летающих танках»
Во время учений в Южной Корее военнослужащие1-й кавалерийской дивизии армии США Graywolf получили возможность ознакомиться с современной российской техникой: танками Т-80 и БМП-3, - стоящей на вооружении южнокорейских военных.
Обновлено в 06:14
Происшествия
В Чечне закидали камнями следовавший в Петербург поезд
Обновлено в 15:23
Киберспорт
Команда OG стала чемпионом The International 2019
Команда OG стала победителем турнира The International 2019, проходящего в китайском Шанхае.
Обновлено в 08:46
Авто
Перелицованный Honda CR-V доберется до дилеров уже осенью
Компания Honda анонсировала выход на рынок нового кроссовера Honda Breeze. Модель доберется до дилеров марки уже этой осенью.
Обновлено вчера в 23:14
Армия и оружие
Видео с пилотажем Су-57 появилось в Сети
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Технологии
Учёные выяснили смертельную опасность работы в офисе
Учёные из Норвегии выяснили, каким физическим активностям нужно уделять время каждый день, и сколько часов сидения на месте увеличивают риск преждевременной смерти.
Обновлено в 11:05
Политика
В Госдуме одобрили лишение росгвардейцев анонимности
В комитете Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции одобрили идею принять закон, который обяжет сотрудников Росгвардии носить на форме номер, чтобы их личность можно было установить.
Обновлено в 10:20
Политика
Кравчук объяснил бессмысленность гимна Украины
Первый украинский лидер Леонид Кравчук объяснил, почему гимн его страны в старой редакции был бессмысленным. Об этом сообщает "112 Украина".
Обновлено в 00:24
Музыка
Крутой заявил, что «Новая волна» не вернётся в Юрмалу
Продюсер Игорь Крутой заявил, что международный конкурс молодых исполнителей «Новая волна» больше не вернётся в латвийскую Юрмалу.
Обновлено вчера в 13:02