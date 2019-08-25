Происшествия
В Геленджике полиция проверит данные об избиении мужчины казакамиРоссийская газета 13:12
Ранее в интернете появилось видео, запечатлевшее разгар массовой драки. Со слов автора ролика инцидент произошел в празднование дня Геленджика. Мужчина якобы хотел сделать совместное фото с казаками, ему отказали.
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В Геленджике казаки избили парня, который захотел с ними сфотографироваться
Наша газета (Новороссийск)12:41
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 14:16, Ашберн
Происшествия
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Тем не менее, поскольку мы стремимся к внедрению электромобилей и работаем над тем, чтобы развеять мифы, связанные с новой технологией, нет ничего лучше, чем увидеть, как Tesla Model 3 Performance с легкостью обгонит Audi R8 и Jaguar XE.
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Эксперты назвали тройку российских военных автомобилей, которым нашли применение в гражданской жизни.
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Обновлено в 08:04
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Канцлер Германии Ангела Меркель увязала возвращение России в "Большую семерку" с выполнением Минских соглашений.
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В Сети появилось первое фото приквела мультфильма «101 далматинец»
Студия Disney показала первую фотографию со съемок приквела мультфильма "101 далматинец" - фильма "Стервелла".
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Космос
Некоторые экзопланеты могут иметь более разнообразную жизнь, чем Земля
Новое исследование показало, что на некоторых экзопланетах условия для жизни могут быть лучше, чем на Земле.
Обновлено 23 августа в 08:53
Экономика
Соя-бобы начали дешеветь на новостях о торговой войне Китая и США
Цены на соя-бобы и ряд других сельхозтоваров упали в пятницу на решении Китая ввести дополнительные пошлины на поставляемые в КНР американские товары общей стоимостью $75 млрд в год.
Обновлено 23 августа в 12:38
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На Ставрополье возбудили дело после смерти роженицы
СК РФ по Ставропольскому краю возбудил уголовное дело после смерти 24-летней роженицы в Андроповском районе края.
Обновлено в 12:48
Политика
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Продюсер Игорь Крутой заявил, что международный конкурс молодых исполнителей «Новая волна» больше не вернётся в латвийскую Юрмалу.
Обновлено вчера в 13:02
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Работа началась в апреле 1991 года, однако, днём рождения системы принято считать 25 августа, когда Торвальдс отправил сообщение членам группы энтузиастов, интересующихся проектом Minix, в котором рассказал о начале работы над собственной операционной системой.
Обновлено вчера в 18:17
Общество
Москвичей предупредили о похолодании на следующей неделе
Во второй половине следующей недели в Московский регион придет похолодание, и до конца календарного лета жители столицы уже не увидят 20-градусные температуры, сообщается на сайте «Метеовести» в субботу, 24 августа.
Обновлено вчера в 15:37
Космос
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На саммит G7 прибыл глава МИД Ирана
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф прибыл на саммит G7, проходящий 24-25 августа во французском Биаррице, по приглашению президента Франции Эмманюэля Макрона.
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Зеленский рассказал о взятии Дюнкерка украинскими казаками
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Режиссер Игорь Хомский погиб в результате страшного ДТП на 43-м году жизни.
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Культура
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Обновлено в 02:39
Авто
Перелицованный Honda CR-V доберется до дилеров уже осенью
Компания Honda анонсировала выход на рынок нового кроссовера Honda Breeze. Модель доберется до дилеров марки уже этой осенью.
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Новый самолет на замену Ан-2 «Кукурузник» создадут в России
Как сообщил РИА Новости источник в авиапроме, решение о судьбе ТВС-2ДТС, а также о том, какие его технологические особенности будут использованы при создании нового самолета, примут в сентябре.
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Политика
Кравчук объяснил бессмысленность гимна Украины
Первый украинский лидер Леонид Кравчук объяснил, почему гимн его страны в старой редакции был бессмысленным. Об этом сообщает "112 Украина".
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