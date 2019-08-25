Происшествия

В Геленджике полиция проверит данные об избиении мужчины казакамиРоссийская газета 13:12

Ранее в интернете появилось видео, запечатлевшее разгар массовой драки. Со слов автора ролика инцидент произошел в празднование дня Геленджика. Мужчина якобы хотел сделать совместное фото с казаками, ему отказали.
Читать в источнике
Комментировать143

Подробнее о событии

В полиции проверяют заявление жителя Геленджика о том, что его избили казаки

Югополис13:39

В Геленджике казаки избили парня, который захотел с ними сфотографироваться

Наша газета (Новороссийск)12:41

Полиция Геленджика проверяет информацию о драке между местным жителем и казаками

ТАСС11:51

Казаки Кубани отреагировали на избиение россиянина в Геленджике

Lenta.ru13:07

В Геленджике казаки избили мужчину, который хотел с ними сфотографироваться. МВД начало проверку

Дождь11:54

МВД проверяет сообщение об избиении мужчины казаками на Кубани

RT на русском12:15

В Геленджике проверяют заявление местного жителя об избиении казаками

РИА Новости11:25
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 14:16, Ашберн
Происшествия

В Ульяновске уволен росгвардеец, отказавший в помощи из-за обеда

Сотрудник ульяновского управления Росгвардии, отказавшийся отреагировать на просьбу о помощи из-за обеда, уволен.
Обновлено в 08:56
Футбол

«Спартак» обыграл «Крылья Советов» в матче РПЛ

Обновлено в 14:00
Шоу-бизнес

Дмитрий Дибров с молодой женой врезались на мотоцикле в дерево

"Вчера врезались в дерево", - написала Полина к фото, где они с мужем запечатлены в мотоциклетных шлемах.
Обновлено в 12:32
Авто

Tesla Model 3 Performance сразилась в дрэге с двумя суперкарами

Тем не менее, поскольку мы стремимся к внедрению электромобилей и работаем над тем, чтобы развеять мифы, связанные с новой технологией, нет ничего лучше, чем увидеть, как Tesla Model 3 Performance с легкостью обгонит Audi R8 и Jaguar XE.
Обновлено в 13:10
Авто

Составлен топ-3 российских военных демилитаризованных машин

Эксперты назвали тройку российских военных автомобилей, которым нашли применение в гражданской жизни.
Обновлено в 12:11
Происшествия

В Ростовской области заключенный сбежал из колонии

Обновлено в 11:57
Происшествия

Прокуроры в Тюмени проверят данные об отказе врачей принять пациентку

Прокуратура Тюменской области начала проверку в связи с появлением сообщений СМИ о том, что врачи одной из больниц Тюмени отказались принять пациентку с отёком лёгких.
Обновлено в 12:34
Путешествия

Власти Москвы составили портрет типичного туриста столицы

Как отмечает портал, 77,5% туристов из других регионов России родились после 1981 года. Из них 33,3% - молодежь в возрасте от 18 до 24 лет.
Обновлено в 11:40
Культура

Петр Мамонов госпитализирован в реанимацию

Обновлено в 07:24
Происшествия

Пять человек погибли при столкновении вертолета с самолетом на Майорке

Вертолет и небольшой самолет столкнулись на Майорке, по крайней мере пять человек погибли. Об этом сообщает Associated Press.
Обновлено в 09:53
Происшествия

Коллекторы отреагировали на обстрел россиянина и его 9-летней дочери

Президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльман Мехтиев потребовал провести публичное расследование и раскрыть имена тех, кто напал на задолжавшего банку мужчину и его дочь с пневматическим пистолетом.
Обновлено в 08:04
Политика

Меркель рассказала об отношении лидеров G7 к возвращению России

Канцлер Германии Ангела Меркель увязала возвращение России в "Большую семерку" с выполнением Минских соглашений.
Обновлено в 13:45
Происшествия

Полиция Гонконга впервые применила водометы против протестующих

Обновлено в 08:08
Кино

В Сети появилось первое фото приквела мультфильма «101 далматинец»

Студия Disney показала первую фотографию со съемок приквела мультфильма "101 далматинец" - фильма "Стервелла".
Обновлено в 03:31
Космос

Некоторые экзопланеты могут иметь более разнообразную жизнь, чем Земля

Новое исследование показало, что на некоторых экзопланетах условия для жизни могут быть лучше, чем на Земле.
Обновлено 23 августа в 08:53
Экономика

Соя-бобы начали дешеветь на новостях о торговой войне Китая и США

Цены на соя-бобы и ряд других сельхозтоваров упали в пятницу на решении Китая ввести дополнительные пошлины на поставляемые в КНР американские товары общей стоимостью $75 млрд в год.
Обновлено 23 августа в 12:38
Происшествия

На Ставрополье возбудили дело после смерти роженицы

СК РФ по Ставропольскому краю возбудил уголовное дело после смерти 24-летней роженицы в Андроповском районе края.
Обновлено в 12:48
Политика

В Абхазии состоялись выборы президента

Обновлено в 13:58
Шоу-бизнес

Бывший бойфренд Виктории Бони женился

В воскресенье, 25 августа, стало известно, что 41-летний французский миллиардер Пьер Андюран женился.
Обновлено в 10:15
Музыка

Крутой заявил, что «Новая волна» не вернётся в Юрмалу

Продюсер Игорь Крутой заявил, что международный конкурс молодых исполнителей «Новая волна» больше не вернётся в латвийскую Юрмалу.
Обновлено вчера в 13:02
Космос

День рождения операционной системы Linux

Работа началась в апреле 1991 года, однако, днём рождения системы принято считать 25 августа, когда Торвальдс отправил сообщение членам группы энтузиастов, интересующихся проектом Minix, в котором рассказал о начале работы над собственной операционной системой.
Обновлено вчера в 18:17
Общество

Москвичей предупредили о похолодании на следующей неделе

Во второй половине следующей недели в Московский регион придет похолодание, и до конца календарного лета жители столицы уже не увидят 20-градусные температуры, сообщается на сайте «Метеовести» в субботу, 24 августа.
Обновлено вчера в 15:37
Космос

Роскосмос обнародовал график работ по повторной стыковке «Союза» с МКС

Российский корабль «Союз МС-14» с роботом Федором на борту совершит повторную попытку стыковки к Международной космической станции (МКС) 27 августа в 6.12 по московскому времени, сообщают представители Роскосмоса.
Обновлено в 04:21
Политика

На саммит G7 прибыл глава МИД Ирана

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф прибыл на саммит G7, проходящий 24-25 августа во французском Биаррице, по приглашению президента Франции Эмманюэля Макрона.
Обновлено в 11:14
Политика

Зеленский рассказал о взятии Дюнкерка украинскими казаками

Президент Украины Владимир Зеленский во время празднования Дня независимости страны заявил, что казаки взяли французскую крепость Дюнкерк в XVII веке.
Обновлено в 05:40
Происшествия

Режиссер Игорь Хомский погиб в ДТП

Режиссер Игорь Хомский погиб в результате страшного ДТП на 43-м году жизни.
Обновлено в 08:29
Культура

Актера Олега Меньшикова экстренно доставили в реанимацию

Обновлено в 02:39
Авто

Перелицованный Honda CR-V доберется до дилеров уже осенью

Компания Honda анонсировала выход на рынок нового кроссовера Honda Breeze. Модель доберется до дилеров марки уже этой осенью.
Обновлено вчера в 23:14
Армия и оружие

Новый самолет на замену Ан-2 «Кукурузник» создадут в России

Как сообщил РИА Новости источник в авиапроме, решение о судьбе ТВС-2ДТС, а также о том, какие его технологические особенности будут использованы при создании нового самолета, примут в сентябре.
Обновлено вчера в 20:21
Политика

Кравчук объяснил бессмысленность гимна Украины

Первый украинский лидер Леонид Кравчук объяснил, почему гимн его страны в старой редакции был бессмысленным. Об этом сообщает "112 Украина".
Обновлено в 00:24
Как работают Яндекс.Новости?
Главное