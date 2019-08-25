Ранее в интернете появилось видео, запечатлевшее разгар массовой драки. Со слов автора ролика инцидент произошел в празднование дня Геленджика. Мужчина якобы хотел сделать совместное фото с казаками, ему отказали.

В Геленджике полиция проверит данные об избиении мужчины казаками

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