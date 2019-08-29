"Газпром" с 1 октября повысит тарифные ставки рабочих в дочерних обществах, организациях и филиалах "Газпрома" на 15%, сообщил председатель правления холдинга Алексей Миллер в Санкт-Петербурге на селекторном совещании, посвященном Дню работников нефтяной и газовой промышленности.

с чего всё началось

Речь идет именно о рабочем персонале, а не о руководстве компании. Их оклады увеличатся на уровень, который значительно повышает рост цен. Напомним, по итогам июля годовая инфляция в России составила 4,6%. Минэкономразвития прогнозирует ее дальнейшее снижение.

В «Газпроме» проиндексируют зарплаты в 3 раза выше инфляции

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