Энергетика
В «Газпроме» предсказали рост экспорта газа в ЕвропуИзвестия 07:47
«Газпром» рассчитывает на рост объемов поставок российского газа на европейский рынок в среднесрочной перспективе на фоне стабильного спроса на голубое топливо. Об этом сказал председатель правления компании Алексей Миллер на встрече с президентом России Владимиром Путиным 12 марта.
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Алексей Миллер рассказал президенту о запасах газа в опорном месторождении на Ямале
Петербургский дневник08:23
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