Политика
В «Газпроме» подтвердили готовность поставлять газ Украине со скидкойВоенное обозрение вчера в 09:15
Миллера, который провёл очередную встречу с Виктором Медведчуком и Юрием Бойко (оба – Украина), цитирует ТАСС: Мы готовы начать переговоры по подготовке соглашения по поставкам российского газа, которые обеспечивали бы уровень цены на 25% ниже у конечного потребителя, чем есть в настоящее время.
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«Газпром» предложил Украине обсудить покупку газа на 25% дешевле, чем по реверсу
Интерфаксвчера в 06:11
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 01:09, Ашберн
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Обновлено 06 июня в 16:20
Футбол
Украина разгромила сборную Сербии со счетом 5:0
Статистика матча (Украина / Сербия) Удары 15/3 Удары в створ ворот 9/1 Процент владения мячом 53 % / 47% Нарушения правил 6/11 Поданные угловые 2/4 Украина набрала 7 очков и поднялась на первую позицию в группе B. Сербия с одним баллов заняла последнее место.
Обновлено вчера в 23:51
Армия и оружие
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Ранее в пресс-службе Тихоокеанского флота сообщили, что в 06:35 мск в Восточно-Китайском море крейсер Chancellorsville внезапно пересёк курс кораблю «Адмирал Виноградов».
Обновлено вчера в 11:55
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Задержан восьмой фигурант дела об убийстве бывшего спецназовца ГРУ
Обновлено вчера в 14:56
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Обновлено вчера в 22:21
Армия и оружие
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Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан и глава Минобороны Греции Эвангелос Апостолакис провели переговоры в Пентагоне.
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Во Франции нашли камень с мезолитическими рисунками
Археологи нашли на западе Франции небольшой кусок известняка с вырезанными на нем геометрическими и фигуративными рисунками, в том числе изображениями лошади и зубра.
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Проект строительства «Северного потока-2» профинансирован на 80%
Проект строительства "Северного потока-2" профинансирован на 80%, сообщил журналистам глава "Газпрома" Алексей Миллер на полях Петербургского международного экономического форума.
Обновлено вчера в 14:16
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Российские военные отступили в Сирии
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Сенатор Алексей Пушков прокомментировал условия, которые выдвинул глава «Нафтогаза» Андрей Коболев в вопросе переговоров по поставкам газа на Украину.
Обновлено вчера в 21:07
Происшествия
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