Политика

В «Газпроме» подтвердили готовность поставлять газ Украине со скидкойВоенное обозрение вчера в 09:15

Миллера, который провёл очередную встречу с Виктором Медведчуком и Юрием Бойко (оба – Украина), цитирует ТАСС: Мы готовы начать переговоры по подготовке соглашения по поставкам российского газа, которые обеспечивали бы уровень цены на 25% ниже у конечного потребителя, чем есть в настоящее время.
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«Не за счет россиян, но в пользу украинцев». Медведчук рассказал, как Украина может получить скидку на газ

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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 01:09, Ашберн
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Статистика матча (Украина / Сербия) Удары 15/3 Удары в створ ворот 9/1 Процент владения мячом 53 % / 47% Нарушения правил 6/11 Поданные угловые 2/4 Украина набрала 7 очков и поднялась на первую позицию в группе B. Сербия с одним баллов заняла последнее место.
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