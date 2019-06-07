В «Газпроме» подтвердили готовность поставлять газ Украине со скидкойВоенное обозрение вчера в 09:15

Миллера, который провёл очередную встречу с Виктором Медведчуком и Юрием Бойко (оба – Украина), цитирует ТАСС: Мы готовы начать переговоры по подготовке соглашения по поставкам российского газа, которые обеспечивали бы уровень цены на 25% ниже у конечного потребителя, чем есть в настоящее время.

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