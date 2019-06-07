Политика
В «Газпроме» подтвердили готовность поставлять газ Украине со скидкойВоенное обозрение вчера в 09:15
Миллера, который провёл очередную встречу с Виктором Медведчуком и Юрием Бойко (оба – Украина), цитирует ТАСС: Мы готовы начать переговоры по подготовке соглашения по поставкам российского газа, которые обеспечивали бы уровень цены на 25% ниже у конечного потребителя, чем есть в настоящее время.
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«Газпром» предложил Украине обсудить покупку газа на 25% дешевле, чем по реверсу
Интерфаксвчера в 06:11
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 02:40, Ашберн
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140 террористов ликвидировали при нападении на военных в Сирии
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Опубликовано видео манёвра крейсера США возле российского корабля
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Boeing не собирался исправлять ошибку в системе 737 MAX до 2020 года
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Общество
День рождения Елизаветы II отметят в Лондоне традиционным парадом
Традиционный военный парад по случаю 93-летия королевы Великобритании Елизаветы II состоится в субботу на Парадном плацу Королевской конной гвардии в Лондоне.
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Россиянку приговорили к 7 годам тюрьмы за вывоз своих детей из США
Долг семьи Марии Бутиной перед адвокатами достиг 40 млн рублей Отец задержанной в США девушки рассказал, что юристы могут отказаться от защиты россиянки 3390 23 Младший общий ребенок Мобли и Осиповой появился на свет уже на территории РФ в 2014 году, после чего супруги развелись, а суд США принял решение, что обе девочки, которые также имеют два гражданства, должны жить со своим отцом.
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Культура
Эрнст рассказал о судьбе шоу «Голос. Дети»
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Лукашенко призвал не ползать перед Россией на коленях
Политик заявил, что «ползать на коленях» тоже не нужно. Он уверен, что вопрос можно решить по-деловому.
Обновлено вчера в 05:13
Армия и оружие
Украинские военные воспротивились Зеленскому
6 июня бывший президент Украины Петр Порошенко раскритиковал идею Зеленского запретить военным стрелять по ополченцам в Донбассе.
Обновлено в 01:29
Армия и оружие
США разочарованы отправкой турецких военных на обучение в Россию
В Вашингтоне разочарованы решением Турции отправить в Россию военных специалистов для обучения работе с зенитно-ракетными комплексами (ЗРК) С-400, заявила заместитель министра обороны США по закупкам и обеспечению Эллен Лорд.
Обновлено в 01:32
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ФБР рассекретило досье на снежного человека
Обновлено 06 июня в 04:14
Происшествия
Полиция задержала участников пикетов в поддержку журналиста «Медузы»
Обновлено вчера в 10:17
Футбол
«Чайка» сделала заявление о решении КДК по ее матчу с «Черноморцем»
"Чайка" выступила с официальным заявлением о решении Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) в отношении матча 27-го тура первенства ПФЛ в зоне "Юг" "Чайка" – "Черноморец".
Обновлено вчера в 11:08
Игры
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Обновлено вчера в 15:20
Футбол
Россию могут исключить из «новой» Лиги чемпионов
Россия может остаться вне обновленной Лиги чемпионов по причине низкого коэффициента УЕФА.
Обновлено в 01:04
Армия и оружие
В США оценили модернизированный Ту-22М3М
Издание The National Interest назвало "неприятным сюрпризом" для Военно-морских сил США дальний бомбардировщик РФ Ту-22М3М.
Обновлено вчера в 09:19
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В Москве задержали корреспондента «Медузы»
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Обновлено вчера в 04:46
Общество
Mash: состояние Бари Алибасова ухудшилось
Обновлено в 16:15 Ухудшилось состояние продюсера Бари Алибасова. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Обновлено вчера в 06:41
Игры
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В сети появилось изображение специального издания Cyberpunk 2077 с подписями на польском.
Обновлено вчера в 17:48
Футбол
Андрей Шевченко: «Переполняют эмоции - и все они только положительные»
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко после разгромной победы над Сербией в матче отборочного турнира Евро-2020 (5:0) признался, что очень рад.
Обновлено вчера в 19:13
Происшествия
Дело на высокопоставленного полицейского завели в Приамурье
Начальника тыла МВД по Амурской области Михаила Робканова заключили под арест по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 01:23
Энергетика
«Северный поток – 2» профинансирован на 80%
Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что все партнеры подтвердили свое участие в строительстве газопровода «Северный поток – 2». Об этом в пятницу, 7 июня, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 14:30
Космос
Опубликован список самых опасных астероидов для Земли
Европейское космическое агентство составило список всех потенциально опасных астероидов, которые могут столкнуться с Землей.
Обновлено вчера в 11:52
Авто
SsangYong создал лимитированный паркетник Tivoli Green Sound
Компания SsangYong представила особую лимитированную серию компактного кроссовера Tivoli под названием Green Sound.
Обновлено в 01:10
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Роспотребнадзор рассказал, как защититься от жары
Роспотребнадзор предупредил россиян, что высокая температура воздуха может привести к обострению хронических заболеваний, и дал рекомендации по защите от жары.
Обновлено в 00:31
Политика
В Гааге сегодня начнётся второй этап слушаний по иску Украины к России
Украина подала иск пару лет назад. Киев указывает на нарушения Москвой двух международных конвенций.
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Семья Алибасова подаст в суд на производителя «Крота»
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Хоккей
Хоккеист «Сент-Луиса» Барбашёв дисквалифицирован на один матч
Российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Иван Барбашёв дисквалифицирован на один матч за силовой приём на форварде «Бостон Брюинз» Маркусе Юханссоне в пятом матче серии финала Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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Политика
Министерская встреча G20 по цифровой экономике началась в Цукубе
Страны «двадцатки» обсудят торговлю и цифровую экономику в рамках министерской встречи, которая открылась в японском городе Цукуба.
Обновлено в 01:59