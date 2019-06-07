Политика
В «Газпроме» подтвердили готовность поставлять газ Украине со скидкойВоенное обозрение вчера в 09:15
Миллера, который провёл очередную встречу с Виктором Медведчуком и Юрием Бойко (оба – Украина), цитирует ТАСС: Мы готовы начать переговоры по подготовке соглашения по поставкам российского газа, которые обеспечивали бы уровень цены на 25% ниже у конечного потребителя, чем есть в настоящее время.
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«Газпром» предложил Украине обсудить покупку газа на 25% дешевле, чем по реверсу
Интерфаксвчера в 06:11
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Авто
Назван топ-10 популярных иномарок с пробегом в России
По итогам первых 4 месяцев 2019 года самой популярной иномаркой на вторичном авторынке России остается Ford Focus, нашедший за это время 39 358 новых владельцев.
Обновлено в 01:00
Происшествия
В Свердловской области загорелась исправительная колония
В исправительной колонии в Свердловской области вспыхнул крупный пожар, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС.
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Мужчину до смерти избили и выкинули в пруд на юго-западе Москвы
В Москве группа молодых людей избила мужчину, после чего выкинула его в пруд.
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Здоровье
Роспотребнадзор рассказал о способах защиты от жары
Высокая температура воздуха может привести к обострению хронических заболеваний, а также резкому ухудшению здоровья и перегреву организма.
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Политика
Зеленский устроил закрытую встречу с прессой в лесу
Президент Украины Владимир Зеленский устроил закрытую встречу с журналистами в лесу, сообщает телеканал "112 Украина".
Обновлено в 03:02
Транспорт
В некоторых поездах дальнего следования могут убрать вагоны-рестораны
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СМИ сообщили о выводе иностранцами $1 млрд из России за пять месяцев
В течение пяти месяцев 2019 года иностранные инвесторы вывели с российского рынка акций более $1 млрд, подсчитала газета «Коммерсантъ» на основе отчета инвестбанка BofA Merrill Lynch, учитывающего данные EPFR.
Обновлено вчера в 20:39
Экономика
Орешкин высказался против владения ЦБ коммерческими банками
Главная задача, по мнению Орешкина, поддерживать конкуренцию на рынке, а участие ЦБ в работе коммерческих банков ведет к ее снижению.
Обновлено вчера в 14:14
Единоборства
Нурмагомедов открестился от статуса самого высокооплачиваемого бойца UFC
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Шоу-бизнес
Бузова приехала на вручение премии «Муз-ТВ» на верблюдах
Участница скандального телепроекта «Дом-2» Ольга Бузова заявилась на церемонию вручения премии «Муз-ТВ» верхом на верблюдах, сообщает 8 июня корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 01:46
Армия и оружие
Армия Сирии отразила атаку боевиков в Хаме
Сирийские вооруженные силы отразили атаки боевиков в провинции Хама, уничтожив более 20 боевиков, танк и два пикапа, сообщается в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии.
Обновлено вчера в 15:26
Происшествия
По делу об убийстве спецназовца ГРУ задержали восьмого подозреваемого
Следственный комитет задержал восьмого подозреваемого по делу об убийстве бывшего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина.
Обновлено вчера в 15:13
Армия и оружие
Американскому лётчику разрешили полёты с бородой и в тюрбане
Обновлено вчера в 18:45
Хоккей
В семье Владимира Тарасенко родился сын
Обновлено в 02:33
Происшествия
В ОБСЕ призвали отпустить журналиста «Медузы» Голунова
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир призвал российские власти освободить корреспондента интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова, задержанного по подозрению в незаконном обороте наркотиков, а также указал на необходимость избегать преследования журналистов за их профессиональную деятельность.
Обновлено в 00:17
Общество
Представитель Алибасова рассказал о состоянии продюсера
PR-директор Бари Алибасова и группы "На-На" Вадим Горжанкин рассказал о состоянии продюсера.
Обновлено вчера в 09:21
Авто
В сети показали Porsche 356 RSR 1960 года выпуска от Emory Motorsports
Проект Porsche 356 RSR от Emory Motorsport представляет собой гибрид двух машин — 1960 и 1990 года выпуска.
Обновлено вчера в 14:47
Шоу-бизнес
Похудевшая Екатерина Скулкина похвасталась «новой» фигурой в латексе
Стоит отметить, что Екатерине с «новыми» формами удалось затмить даже полуобнаженную Екатерину Варнаву.
Обновлено вчера в 12:30
Футбол
Сборная Украины разгромила Сербию в отборочном матче Евро-2020
Сборная Украины по футболу нанесла разгромное поражение команде Сербии в матче отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года.
Обновлено в 00:31
Шоу-бизнес
В Канаде умерла самая старая жительница страны
Самая старая жительница Канады Эллен Гибб умерла на этой неделе на 115-м году жизни в доме престарелых города Норт-Бэй (провинция Онтарио).
Обновлено в 03:36
Происшествия
Борисов заявил о катастрофических перегрузках SSJ 100 во время ЧП
Во время катастрофы в Шереметьево лайнер SSJ 100 испытал перегрузки, на которые не был рассчитан, заявил вице-премьер Юрий Борисов, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:19
Космос
Следующий коммерческий пуск ракеты «Протон-М» планируется в конце лета
Обновлено вчера в 20:06
Музыка
Лобода и Киркоров победили на ежегодной премии МУЗ-ТВ
Филипп Киркоров обогнал своего коллегу по сцене Сергея Лазарева в номинации «Лучший исполнитель» в то время, как Светлана Лобода была награждена 3-й раз подряд и победила в категории «Лучшая певица».
Обновлено в 02:36
Баскетбол
«Торонто» в третий раз обыграл «Голден Стэйт» в финале НБА
"Голден Стэйт" на своем паркете проиграл "Торонто" в четвертом матче финала НБА (92:105).
Обновлено вчера в 23:37
Кино
СМИ: Fox планировала снять свою «Гражданскую войну» — с Людьми Икс и Фантастической Четверкой
Сценарий бы написали авторы «Людей Икс: Первый класс», а режиссером хотели видеть Пола Гринграсса (фильмы про Джейсона Борна, «Капитан Филлипс»).
Обновлено вчера в 22:01
Экономика
РЖД запустят интернет-продажу билетов на поезда в Европе
Российские железные дороги (РЖД) в текущем году запустят продажу билетов на пассажирские поезда в Германии, Италии и Франции на сайте и в мобильном приложении, сообщил директор по информационным технологиям компании Евгений Чаркин во время ПМЭФ.
Обновлено в 03:56
Наука
Ученые назвали причину опасного синдрома беспокойных ног
Обновлено в 01:09
Происшествия
Российского чиновника подстрелили за замечание водителю
Переходя дорогу, чиновник сделал замечание водителю, после чего тот вышел из машины и произвел выстрел ему в ногу, а затем скрылся с места происшествия.
Обновлено в 03:42
Происшествия
Три человека погибли в ДТП в Новосибирской области
В Новосибирской области в ДТП погибли три человека.
Обновлено в 01:40