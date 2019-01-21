Экономика
В «Газпроме» опровергли списание Чечне долгов за газ на 9 млрд рублейiReactor 01:27
По имеющейся информации, в «Газпром межрегионгаз» опровергли сведения о списании долгов Чеченской Республике за газ на сумму 9 миллиардов рублей. Напомним, ранее в прессе появилась информация о том, что один из районных судов Грозного постановил списать долги за голубое топливо жителям республики.
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