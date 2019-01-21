В «Газпроме» опровергли списание Чечне долгов за газ на 9 млрд рублейiReactor 01:27

По имеющейся информации, в «Газпром межрегионгаз» опровергли сведения о списании долгов Чеченской Республике за газ на сумму 9 миллиардов рублей. Напомним, ранее в прессе появилась информация о том, что один из районных судов Грозного постановил списать долги за голубое топливо жителям республики.

В «Газпроме» опровергли списание Чечне долгов за газ на 9 млрд рублей

Происшествия Происшествия Двое погибли при крушении Ту-22М3 в Мурманской области

Экономика Экономика Владельцам электроплит отменят льготы на электричество Минэкономики предложило реанимировать проект социальной нормы потребления электроэнергии.

Авто Авто Renault показал обновленный ситикар Twingo Компания Renault представила обновленный хэтчбек Twingo.

Происшествия Происшествия В Приморье эвакуируют ТЦ, школы и администрацию из-за угрозы взрыва В Приморье эвакуируют несколько школ, торговых центров и администрацию из-за сообщений о взрывчатке, заложенной в зданиях.

Армия и оружие Армия и оружие Сирия пригрозила ударом по аэропорту Тель-Авива после налетов Израиля В случае, если Совет Безопасности ООН не примет меры в связи с ударами Израиля по Сирии, Дамаск может нанести в ответ симметричный удар по аэропорту Тель-Авива, который является основным аэропортом еврейского государства, заявил постоянный представитель Арабской республики в ООН Башар аль-Джаафари.

Культура Культура В Петербурге умер писатель-фантаст Михаил Ахманов В Санкт-Петербурге на 74-м году жизни скончался писатель-фантаст Михаил Ахманов (Нахмансон).

Наука Наука В костях человека обнаружены миниатюрные кровеносные сосуды

Гаджеты Гаджеты Специалисты назвали самый производительный Android-смартфон Лидером наиболее производительных гаджетов на операционной системе Android признали смартфон Lenovo Z5 Pro GT.

Происшествия Происшествия Появилось видео избиения Виторганом Богомолова Которую правильнее назвать избиением: Виторган после короткого диалога наносит оппоненту удар, от которого Богомолов теряет равновесие.

Происшествия Происшествия СК опубликовал видео допроса пытавшегося угнать самолет пассажира

Хоккей Хоккей Овечкин стал первой звездой матча с «Сан-Хосе»

Происшествия Происшествия Экипаж рассказал о состоянии пытавшегося угнать самолет пассажира У пассажира «Аэрофлота», которого подозревают в попытке захватить рейс Сургут-Москва, не было признаков алкогольного опьянения.

Общество Общество Знаменитого тигра Амура перевезут в Краснодарский край Тигра Амура, который прославился дружбой с козлом Тимуром, передадут в зоопарк Краснодарского края. Об этом сообщает РИА "Новости".

Происшествия Происшествия Настю Рыбку и Алекса Лесли освободили из полиции

Авто Авто В России обновленный Mitsubishi L200 появится уже в марте Компания Mitsubishi начнет продажу обновленного L200 в России в марте 2019 года, сообщает японский производитель.

Происшествия Происшествия Дроны нарушили работу аэропорта Ньюарк в Нью-Джерси В международном аэропорту Ньюарк в Нью-Джерси на время были остановлены полеты из-за сообщений о двух беспилотниках, передает Reuters со ссылкой на Федеральное управление гражданской авиации (FAA) США.

Общество Общество Российский космонавт сделал уникальный фотоснимок Петербурга Российский космонавт Олег Кононенко сделал уникальный снимок ночного Санкт-Петербурга с борта Международной космической станции (МКС).

Общество Общество В США вынесли приговор клеймившему женщин сутенеру

Общество Общество Швейцарский экстремал пересечет Байкал вплавь ради защиты природы Швейцарский пловец-экстремал Эрнст Бромайс собирается пересечь Байкал вдоль, проплыв 800 км вдоль восточного берега озера, для привлечения внимания к защите водных ресурсов.

Здоровье Здоровье В Роспотребнадзоре заявили о росте заболеваемости гриппом и ОРВИ В России в январе выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ, сообщила «РИА Новости» глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Происшествия Происшествия Число жертв взрыва на трубопроводе в Мексике возросло до 96 человек До 96 человек возросло число жертв взрыва и пожара на трубопроводе в Мексике.

Экономика Экономика Dyson перенесет штаб-квартиру в Сингапур В прошлом году Dyson сообщила о том, что начнет производить электромобили в Сингапуре.

Общество Общество Ниагарский водопад замерз из-за сильных холодов в США По прогнозам синоптиков, на следующей неделе в США и Канаде похолодает еще сильнее. Ранее Ниагарский водопад частично замерзал в 2017 году.

Политика Политика Путин и Абэ говорили более трех часов Переговоры Владимира Путина и Синдзо Абэ заняли более трех часов, сообщает агентство ТАСС.

Транспорт Транспорт Поезда на космодром Байконур для рабочих заменяют автобусами Традиционную перевозку рабочих на Байконур на мотовозах-поездах заменят автобусами, сообщил РИА «Новости» источник на космодроме.

Технологии Технологии Пользователи сообщили о сбое в работе WhatsApp Интернет-пользователи из ряда стран сообщили о сбое в работе мессенджера WhatsApp. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.

Политика Политика В Каракасе заявили о первой жертве протестов Появилась информация о первой жертве протестов в Каракасе, сообщил депутат оппозиционного парламента Венесуэлы Хосе Оливарес.

Авто Авто Минпромторг показал, как создавался автомобиль Aurus Министерство промышленности и торговли РФ опубликовало видео, в котором подробно рассказало о том, как создавалась линейка новых автомобилей на основе единой модульной платформы Aurus.

Происшествия Происшествия СМИ сообщили о двух взрывах в столице Йемена