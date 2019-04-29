Энергетика
В «Газпроме» оценили шансы запустить «Северный поток – 2» в срокИзвестия 11:08
Компания «Газпром» сохраняет планы завершить строительство газопровода «Северный поток – 2» в срок. Как заявил 29 апреля замглавы департамента «Газпрома» Дмитрий Хандога, такой вариант развития событий возможен.
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Технологии
Специалистов Group-IB привлекут к проверке итогов шоу «Голос. Дети»
«Эксперты Group-IB проведут независимое расследование, в ходе которого будет оценена информационная безопасность системы подсчёта голосов, а также проведён технико-криминалистический анализ звонков и смс на предмет возможной накрутки голосов, использования ботов и других технологических приёмов недобросовестной конкуренции между участниками», — сообщили там.
Обновлено в 03:18
Политика
Саакашвили прокомментировал слова Путина о его гражданстве
Обновлено в 10:12
Общество
В школе Краснодара на уроке музыки спели «Владимирский централ»
Стремительно набирает просмотры появившееся в соцсетях видео, на котором в одной краснодарской школе ученики исполняют песню российского шансонье Михаила Круга "Владимирский централ".
Обновлено в 06:41
Экономика
Бизнес заявил о риске массового закрытия несетевых магазинов
Бизнес считает, что отмена единого налога на вмененный доход (ЕНВД) приведет к закрытию несетевых магазинов, так как они не смогут справляться с возросшей налоговой нагрузкой.
Обновлено в 03:41
Происшествия
Силовики задержали семерых агитаторов ИГ в Подмосковье
Следователи полагают, что задержанные были участниками ячейки запрещенной в России террористической организации «Исламское государство».
Обновлено в 11:21
Спорт
Самбистки устроили драку на трибуне во время турнира
Массовая драка произошла на международном турнире по самбо во Владивостоке, сообщает Vl.ru.
Обновлено вчера в 10:11
Происшествия
Серийный убийца на Кипре прятал тела жертв в ядовитом озере
Тело одной из жертв нашли в чемодане на дне озера Коккинопезоула — этот водоем в пригороде столицы Кипра образовался на месте бывшего медного рудника.
Обновлено в 05:58
Политика
Караулова заявила, что стыдится своей попытки присоединиться к ИГ
Варвара Караулова (Александра Иванова), осужденная за попытку примкнуть к запрещенной в РФ террористической группировке "Исламское государство" и выпущенная из колонии условно-досрочно, стыдится своего поступка.
Обновлено в 10:10
Шоу-бизнес
В Малом театре прошла церемония прощания с Элиной Быстрицкой
В Малом театре в Москве прошла церемония прощания с Элиной Быстрицкой, сообщает ТАСС.
Обновлено в 06:58
Политика
Вучич намерен бороться за Сербию на саммите в Берлине
Президент Сербии Александр Вучич намерен бороться за возглавляемую им страну на саммите стран Западных Балкан, который пройдет в Берлине, несмотря на то, что Белград окажется там единственным, кто выступает против независимости Косова и Метохии.
Обновлено в 02:32
Футбол
Колосков: Кокорин и Мамаев не те фигуры, чтобы устраивать показательный суд
Почётный президент РФС Вячеслав Колосков в интервью RT поделился впечатлениями от судебных разбирательств по делу Александра Кокорина и Павла Мамаева.
Обновлено в 10:21
Политика
Норвежские ученые заподозрили белуху в принадлежности к ВМФ России
Обнаруженная у берегов Норвегии белуха, на теле которой были закреплены непонятные ремни, скорее всего, использовалась российскими военными моряками, сообщают норвежские СМИ со ссылкой на местных экспертов.
Обновлено в 10:27
Политика
Порошенко уверен, что никто не сможет украсть у Украины её достижения
Президент Украины Пётр Порошенко верит, что никто не сможет украсть у страны её достижения.
Обновлено в 09:03
Происшествия
В Ярославской области осудили банду педофилов
Участники банды педофилов в Ярославской области получили сроки от шести лет шести месяцев до 21 года.
Обновлено в 10:07
Авто
Названы цвета автомобилей, которые уважают в регионах
Больше всего «черно-серо-белых» машин ездят по дорогам Чукотского автономного округа (81,2%), Чеченской республики (80,8%) и Приморского края (80,6%).
Обновлено в 06:30
Политика
Эрдоган предложил Трампу создать рабочую группу по С-400
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с американским коллегой Дональдом Трампом предложил создать совместную рабочую группу в связи с покупкой Анкарой у Москвы зенитно-ракетных комплексов С-400.
Обновлено в 10:50
Транспорт
В РФ появится единая база злостных нарушителей ПДД
ГИБДД займется сбором данных о злостных нарушителях правил дорожного движения.
Обновлено вчера в 20:57
Общество
В Госдуме предложили сократить рабочую неделю в зимнее время
Депутат отметил, что предложение по сокращению рабочего дня необходимо обсуждать с профессиональным сообществом, потому что в этом вопросе нельзя руководствоваться популистскими мотивами.
Обновлено вчера в 20:08
Шоу-бизнес
Ляйсан Утяшева продолжает стремительно худеть
Гимнастка Ляйсан Утяшева, потерявшая 10 килограмм благодаря собственной системе тренировок, продолжает стремительно худеть.
Обновлено в 04:47
Происшествия
Под Воронежем потушили пожар в распределительном центре сети «Магнит»
Крупный пожар в здании распределительного центра компании "Магнит" в Воронежской области полностью ликвидирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 08:45
Космос
Тамбовские кванторианцы отразили атаку инопланетного разума
Во время выступления руководителя технопарка на экране появился сигнал от внеземного разума.
Обновлено в 07:51
Гаджеты
Honor 8X стал самым продаваемым смартфоном на рынке Китая
Вторым в списке самых продаваемых оказался американский смартфон iPhone XR.
Обновлено в 05:11
Хоккей
Воробьев определился с сочетанием звеньев сборной России
Стали известны сочетания звеньев хоккеистов, которые продолжают подготовку к чемпионату мира в Братиславе.
Обновлено в 05:57
Политика
Климкин назвал советское наследие причиной несчастья украинцев
Глава украинского МИД Павел Климкин прокомментировал Всемирный доклад ООН о счастье, в котором Украина оказалась среди самых несчастных стран — на 133 месте из 156 возможных.
Обновлено в 10:40
Игры
Создатель Minecraft Notch не приглашен на празднование десятилетия игры
Создатель Minecraft Маркус «Notch» Перссон не примет участие в церемонии праздновании десятилетия игры.
Обновлено в 10:46
Культура
Рейтинг скандального финала «Голос. Дети» обрушился
Финальную программу посмотрели всего 3,2 млн человек, тогда как финал предыдущего сезона смотрели, а сезона 2017 года — 3,7 млн человек.
Обновлено в 10:47
Политика
Россия сменит посла в Великобритании
Александр Яковенко, который восемь лет является послом России в Великобритании, летом оставит эту позицию и вернется в Москву, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Обновлено в 10:59
Политика
Российских байкеров не пустили в Грузию
Колонну российских байкеров не пустили в Грузию, сообщило МВД республики.
Обновлено в 07:21