В «Газпроме» оценили шансы запустить «Северный поток – 2» в срокИзвестия 11:08

Компания «Газпром» сохраняет планы завершить строительство газопровода «Северный поток – 2» в срок. Как заявил 29 апреля замглавы департамента «Газпрома» Дмитрий Хандога, такой вариант развития событий возможен.

В «Газпроме» оценили шансы запустить «Северный поток – 2» в срок

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