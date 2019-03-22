В «Газпроме» назвали сроки запуска газопровода «Турецкий поток»ТК Звезда вчера в 15:21

Газопровод «Турецкий поток» будет запущен до конца текущего года. Об этом заявил заместитель начальника департамента внешнеэкономической деятельности ПАО «Газпром» Дмитрий Хандога.

Политика Медведчук предостерег Зеленского от ошибок Порошенко Продолжение новыми властями Украины политики действующего президента Петра Порошенко в отношении России приведет страну к краху в политике, экономике и социальной сфере, заявил глава украинской партии «Оппозиционная платформа» Виктор Медведчук.

Политика Путин приветствовал слова Зеленского о выдаче паспортов Ранее российский президент и избранный глава Украины сделали заявления по поводу выдачи гражданства Президент Владимир Путин прокомментировал слова Владимира Зеленского о гражданстве РФ для украинцев.

Армия и оружие Россия не попала в пятерку стран с наибольшими военными расходами Россия впервые с 2006 года не вошла в пятерку стран c наибольшими военными расходами, передает ТАСС.

Общество Названы новые профессии на рынке труда в России Во ВНИИ труда составили список новых профессий, которые появились на рынке труда в России за последние годы.

Экономика UTair заявила о риске прекращения работы из-за долгов Авиакомпания UTair опубликовала на своем сайте аудиторское заключение консолидированной финансовой отчетности за 2018 год.

Происшествия В ДТП с автобусом под Орлом пострадали граждане Украины ДТП произошло на трассе М-2 "Крым" в Кромском районе Орловской области. Из 54 человек, находившихся в автобусе, пострадал 21.

Армия и оружие В Москве прошла первая ночная репетиция парада Победы В Москве на Красной площади прошла первая ночная репетиция парада, который посвящен 74-й годовщине победы в ВОВ.

Экономика Росстат сообщил о росте размеров реальных пенсий россиян на 0,6% Реальная средняя ежемесячная пенсия в России в марте 2019 года увеличилась на 0,6% по сравнению с мартом прошлого года, следует из данных Федеральной службы государственной статистики (Росстат) (.pdf).

Экономика Мосбиржа потребовала возбудить уголовные дела из-за недостачи зерна "Московская биржа" сообщает о случаях недостачи зерна по сделкам своп, подозревает хищение, добивается возбуждения уголовных дел.

Происшествия Двое моряков скончались на судне FESCO при переходе из ЮАР Обстоятельства гибели двух моряков на судне "Василий Головнин" Дальневосточного морского пароходства (компания FESCO) выясняет специальная комиссия, сообщает РИА Новости.

Общество Эксперты оценили стоимость набора для майских шашлыков в России Набор для майских шашлыков обойдется россиянам в среднем в 1206 рублей.

Транспорт ГИБДД создаст базу злостных нарушителей ПДД Госавтоинспекция планирует создать базу данных злостных нарушителей правил дорожного движения, туда также включат водителей, лишенных прав.

Экономика Банк России решил ограничить денежные переводы за границу Системы денежных переводов с 16 апреля ввели лимиты на отправку денег во Вьетнам, Китай, Киргизию (до 100 тысяч рублей в месяц) и Казахстан (до 150 тысяч рублей), сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».

Общество ВЦИОМ: половина россиян планирует отметить Первомай "За четверть века число россиян, которые планируют отмечать День труда, постепенно снижается: если в 1994 году это намерение высказывали 65%, то в 2019 - уже 49%", - указано в опросе.

Экономика Ретейлеры предложили обложить зарубежные посылки единым сбором Ретейлеры предложили вице-премьеру Дмитрию Козаку заменить пошлины на дорогостоящие посылки из-за рубежа на единый сбор в 15%.

Армия и оружие Россия отправила Китаю новые ракеты С-400 вместо поврежденных штормом «В начале апреля несколько десятков новых ракет для С-400 морским транспортом были отправлены из Балтики в Китай для замены поврежденных во время шторма в проливе Ла-Манш», — рассказал собеседник агентства.

Политика Подсчитана стоимость отдыха Зеленского в Турции Победитель президентских выборов на Украине Владимир Зеленский мог потратить на трехдневный отдых в Турции с семьей около 30 тысяч долларов и около 33 — с учетом перелета.

Шоу-бизнес София Ротару показала идеальную фигуру в прозрачном платье Фигура Ротару, которая вполне угадывается под легкой тканью, как у юной девушки, ни грамма лишнего веса.

Авто Начало продаж автомобилей Aurus отложили на год Перенос срока начала продаж автомобилей Aurus в салонах дилеров связали со скромными производственными мощностями НАМИ и их загруженностью, отметили в Минпромторге.

Общество Они за нами следят: в Водоканале рассказали, в какие дни екатеринбуржцы чаще моются и ходят в туалет Видно, как в перерыве матча сборной России екатеринбуржцы побежали в туалет По водоразбору хорошо видно, как меняется уклад жизни екатеринбуржцев, говорит начальник центральной диспетчерской Водоканала Инна Гудкова.

Армия и оружие В Судане возобновляется движение поездов Представитель Военного совета Судана сообщил о договоренности с гражданским альянсом «За свободу и перемены» о возобновлении движения поездов «по определенным маршрутам».

Футбол Фердинанд может стать спортивным директором «МЮ» Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд может стать спортивным директором клуба.