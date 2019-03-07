Происшествия
В «Газпроме» назвали полным аутом хищение на газопроводе в ПриозерскеРИА Новости 10:05
Член правления "Газпрома" Сергей Прозоров резко раскритиковал подчиненных из-за ситуации с газопроводом в городе Приозерске Ленинградской области. За семь лет этот газопровод так и не построили, зато прокуратура возбудила уголовное дело о мошенничестве на 700 миллионов рублей.
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Футбол
«Краснодар» вслед за «Зенитом» проиграл в Лиге Европы
Обновлено в 16:52
Политика
Меркель отказала США в отправке кораблей в Керченский пролив
Вице-президент США Майк Пенс предложил Берлину на Мюнхенской конференции по безопасности 16 февраля направить отряд кораблей ВМС Германии к Крыму, чтобы показать Путину, что западные державы не откажутся от доступа к этим водам.
Обновлено в 14:00
Происшествия
Суд лишил Александра Емельяненко водительских прав
Мировой суд в Кисловодске принял решение лишить бойца смешанного стиля Александра Емельяненко водительских прав на 1,5 года, а также обязал выплатить штраф в размере 30 тыс. рублей по административному делу об отказе от медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения.
Обновлено в 15:27
Футбол
«Челси» разгромил киевское «Динамо» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы
Лондонский футбольный клуб "Челси" на своем поле одержал крупную победу над киевским "Динамо" со счетом 3:0 в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.
Обновлено в 16:59
Политика
Гульнару Каримову обвинили во взятках на 865 млн долларов
Обновлено в 15:57
Шоу-бизнес
Собчак и Виторган официально объявили о расставании
Телеведущая и бывшая кандидатка в президенты России Ксения Собчак и актер Максим Виторган официально прокомментировали сообщения об их отношениях.
Обновлено в 17:07
Космос
Маск назвал великолепной российскую ракету-носитель «Ангара»
Основатель американской компании SpaceX Илон Маск заявил, что российская перспективная ракета-носитель «Ангара» великолепна.
Обновлено в 16:29
Политика
Глава Apple Тим Кук сменил имя в Twitter после оговорки Трампа
Глава американской корпорации Apple Тим Кук поменял имя в своём аккаунте в Twitter после того, как президент США Дональд Трамп по ошибке назвал его «Тимом Эпплом».
Обновлено в 15:46
Общество
В МВД составили список потенциально опасных пород собак
Обновлено в 10:09
Происшествия
В Подмосковье убит хозяин частного дома
В Щелковском районе Подмосковья четверо неизвестных злоумышленников ворвались в частный дом и убили одного из его хозяев.
Обновлено в 16:03
Армия и оружие
Россия и Индия подписали контракт на лизинг атомной подлодки
Россия и Индия подписали контракт на передачу в лизинг индийским военным на 10 лет российской атомной подлодки, сообщают СМИ со ссылкой на индийское оборонное ведомство.
Обновлено в 09:36
Происшествия
На замерзшую Неву с Литейного моста упал человек
Обновлено в 15:42
Общество
Шнуров в стихах высмеял слова волгоградского депутата о «тунеядцах»
Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров написал стихотворение, посвященное депутату Волгоградской облдумы Гасану Набиеву, который заявил, что минимальную пенсию получают только "тунеядцы и алкоголики".
Обновлено в 04:10
Футбол
Стадион «Волгоград Арена» болельщики признали лучшим в 2018 году
«Волгоград Арена» одержала более чем уверенную победу в голосовании, отрыв от других стадионов колоссальный.
Обновлено в 13:18
Политика
Климкин назвал Крым «худшей версией диктатуры»
Глава украинского МИДа Павел Климкин заявил на пресс-конференции в агентстве «Укринформ», что Крым — это «худшая версия России».
Обновлено в 13:53
Финансы
Золотые запасы России достигли абсолютного рекорда
Запасы монетарного золота, входящие в золотовалютные резервы (ЗВР) Банка России, увеличились за февраль до 91,64 миллиарда в долларовом эквиваленте, следует из данных регулятора.
Обновлено в 09:55
Политика
Великобритания ужесточила правила выдачи инвестиционных виз
В прошлом году россияне получили 29 виз, а в 2017-м — 46. В конце прошлого года Великобритания приостановила выдачу инвестиционных виз.
Обновлено в 11:02
Футбол
Семак: «„Зенит“ допустил больше ошибок, чем создал моментов»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал домашнее поражение бело-голубых в матче 1/8 финала Лиги Европы УЕФА против испанского «Вильярреала» (1:3). Ответная встреча между командами пройдет в Испании 14 марта.
Обновлено в 15:19
Армия и оружие
Новое перемирие в Донбассе вступит в силу 8 марта
Подгруппа по безопасности в Донбассе согласовала дату вступления в силу очередного перемирия, которое назначено на 1.00 мск 8 марта, сообщил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Обновлено в 10:55
Политика
Зачем МИД Словакии вызвал российского посла
Словакия вызвала в МИД российского посла Алексея Федотова, чтобы вручить ему ответную ноту в рамках скандала с газетной статьей замминистра обороны Словакии Роберта Ондрейчака о "врагах России", где утверждалось, что в российских стратегических документах якобы говорится о враждебных отношениях с НАТО и ЕС.
Обновлено в 16:29
Происшествия
В квартиру родителей журналиста «Проекта» Рубина ворвались неизвестные
Визитеры "в черных куртках" не представились и вошли в квартиру, несмотря на попытки матери журналиста их выгнать.
Обновлено в 12:55
Футбол
Феллаини завершил карьеру в сборной Бельгии
31-летний Маруан Феллаини провел 87 матчей за сборную Бельгии, забил 18 мячей и сделал четыре результативные передачи.
Обновлено в 16:21
Футбол
Читатели Marca выбрали для «Реала» следующее звёздное подписание
Мадридское издание Marca провело опрос среди болельщиков "Реала" относительно следующего звёздного подписания "королевского" клуба.
Обновлено в 14:06
Армия и оружие
Генсек НАТО заявил об отсутствии планов размещать ракеты в Европе
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не планирует размещать новые ядерные ракеты в Европе.
Обновлено в 15:04
Авто
Директор автосалона в Женеве назвал новый Aurus Limousine танком
Директор Международного женевского автосалона Андрэ Хефти назвал новый Aurus Limousine настоящим танком.
Обновлено в 08:29
Футбол
Ренн — Арсенал 3:1
"Ренн" обыграл "Арсенал" (3:1) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.
Обновлено в 14:47
Общество
Королева Елизавета II опубликовала свой первый пост в Instagram
Елизавета II опубликовала свой первый пост в Instagram. Он размещен в аккаунте королевской семьи The Royal Family и посвящен старому письму.
Обновлено в 17:01
Политика
Путин поздравил российских женщин с 8 марта
Президент России Владимир Путин поздравил российских женщин с 8 Марта. Об этом в этот же день сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 16:30
Хоккей
«Салават Юлаев» вышел в четвертьфинал Кубка Гагарина
"Салават Юлаев" одолел "Металлург" в шестом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 13:17