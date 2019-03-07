Происшествия

В «Газпроме» назвали полным аутом хищение на газопроводе в ПриозерскеРИА Новости 10:05

Член правления "Газпрома" Сергей Прозоров резко раскритиковал подчиненных из-за ситуации с газопроводом в городе Приозерске Ленинградской области. За семь лет этот газопровод так и не построили, зато прокуратура возбудила уголовное дело о мошенничестве на 700 миллионов рублей.
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В «Газпроме» назвали полным аутом хищение на газопроводе в Приозерске

РИА Новости10:05

Топ-менеджер «Газпрома» устроил матерный разнос подчиненным за пропавший газопровод. «На кой-ляд вы сюда ходите?»

URA.Ruвчера в 20:40

«Газпром» отреагировал на мат топ-менеджера из-за пропавшего газопровода

Lenta.ru05:58

СМИ выложили запись устроенного менеджерам «Газпрома» разноса

РБК02:23

В «Газпроме» заявили, что «не собираются обсуждать с прессой» мат своего топ-менеджера

Говорит Москва04:43

«Газпром» отказался обсуждать со СМИ ругань топ‐менеджера

Телеканал 360°06:58

Член правления Газпрома Прозоров - своим: Врёте, сволочи

47 новостейвчера в 16:20
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Спорт

Сборная России стала четвертой в смешанной эстафете на чемпионате мира

Обновлено в 11:46
Футбол

«Спартак» проиграл «Уралу» и выбыл из Кубка России

Футболисты московского "Спартака" вылетели из розыгрыша Кубка России, уступив в ответном матче 1/4 финала екатеринбургскому "Уралу".
Обновлено в 11:00
Спорт

Ковтун завоевал серебро на Универсиаде в Красноярске

Российский фигурист Максим Ковтун завоевал серебряную медаль в одиночном мужском катании на Универсиаде в Красноярске.
Обновлено в 11:11
Происшествия

Бывшего рекламного подрядчика метро Москвы заподозрили в мошенничестве

Владельцу группы компаний «Гема» Александру Геллеру предъявили заочное обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.
Обновлено в 10:52
Политика

Сербия одобрила строительство «Турецкого потока»

Правительство Сербии дало согласие на строительство участка газопровода "Турецкий поток" на своей территории, сообщили в агентство по энергетике этой страны.
Обновлено в 10:41
Финансы

Сбербанк снизил ставки по валютным вкладам

Сообщается, что снижение составило от 0,04 п. п. до 0,5 п. п. Так, ставки по долларовым вкладам (базовые и онлайн) снизились на 0,04 п. п. и 0,15 п. п. соответственно, а по премиальным пакетам — на 0,25 п. п. Ставки депозитов в евро в сегменте "Сбербанк Первый" и Sberbank Private Banking снижены на 0,14 п. п. и 0,5 п. п. соответственно.
Обновлено в 12:14
Общество

МВД составило список потенциально опасных пород собак

Министерство внутренних дел России подготовило список потенциально опасных пород собак.
Обновлено в 10:37
Политика

Волгоградский депутат извинился за слова о пенсионерах-«тунеядцах»

Обновлено вчера в 19:57
Политика

Австрия обвинила Украину в цензуре из-за запрета на въезд журналиста

Австрия осуждает действия властей Украины из-за запрета на въезд журналиста австрийской телекомпании ORF Кристиана Вершутца, заявила министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль.
Обновлено в 11:40
Политика

Путин проехал на лошади из конного патруля полиции

Отмечается, что сотрудницы конной и туристической полиции сами пригласили президента России посмотреть, как они несут службу.
Обновлено в 08:45
Культура

Певицу Александру Стрельченко обнаружили в бессознательном состоянии

Обновлено в 09:19
Армия и оружие

В Минобороны переданы семь новых боевых вертолетов

В Ростове-на-дону на заводе "Роствертол" завершилась процедура передачи представителям Минобороны семи новых боевых вертолетов.
Обновлено в 11:22
Политика

Еще один кандидат в президенты Украины снял свою кандидатуру

Ранее сообщалось, что кандидат в президенты Украины Сергей Кривонос снимает свою кандидатуру с гонки за президентское кресло в пользу действующего украинского лидера Петра Порошенко.
Обновлено в 11:16
Футбол

Неймар назвал «не разбирающимися в футболе» судей матча «ПСЖ» с «МЮ»

Неймар назвал позором судейство ответной встречи 1/8 финала Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «МЮ», в котором французский клуб потерпел домашнее поражение со счетом 1:3. По мнению бразильского нападающего, работавшие на матче арбитры не разбираются в футболе.
Обновлено в 01:55
Политика

Великобритания ввела более жесткие правила выдачи «золотых виз»

Министерство внутренних дел Великобритании изменило порядок выдачи инвестиционных или так называемых золотых виз (Tier 1), выдаваемых бизнесменам, вложившим в экономику страны не менее £2 млн.
Обновлено в 12:11
Политика

В Госдуму внесли проект о расширении полномочий Счетной палаты

Спикер Госдумы Вячеслав Володин и первый вице-спикер Александр Жуков внесли в Госдуму проект о расширении полномочий Счетной палаты РФ, следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.
Обновлено в 05:58
Футбол

Рамос поругался с Пересом и выразил готовность уйти из «Реала»

Рамос выразил готовность уйти, если ему заплатят деньги, причитающиеся ему до конца контракта.
Обновлено в 11:01
Политика

МИД Франции оштрафовали на €450 тысяч

Министерство иностранных дел Франции оштрафовали на €450 тыс. за низкое число женщин на важных постах в 2017 году.
Обновлено в 10:57
Энергетика

«Газпром экспорт» провел первую сделку на электронных торгах за рубли

«Газпром экспорт» провел первую сделку на электронной торговой платформе по цене, установленной в рублях, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 11:08
Финансы

Запасы монетарного золота России достигли рекорда

В феврале 2019 года запасы золота увеличились на 2,4%. Общий объем резервов вырос на 1,4% — до $482,8 млрд.
Обновлено в 11:55
Происшествия

Подозреваемую в заказе убийства экс-заминистра Подмосковья арестовали

Хамовнический суд Москвы арестовал на два месяца Елену Дудорову, которую обвиняют в планировании заказного убийства бывшего заместителя министра ЖКХ Московской области Евгения Харитонова.
Обновлено в 10:05
Политика

Тимошенко письменно пообещала «вернуть Донбасс и Крым» Украине

Кандидат в президенты Украины, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко подписала документ, согласно которому она обязуется вернуть Донбасс и полуостров Крым Украине в том случае, если победит на выборах.
Обновлено в 07:48
Происшествия

Один из создателей «Новичка» сообщил о вызове на допрос в полицию

Химика Владимира Углева, который был одним из создателей нервно-паралитического вещества «Новичок», вызвали на допрос в полицию.
Обновлено в 10:10
Политика

США готовят новые санкции против Венесуэлы

Спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс заявил, что Вашингтон готовит новые финансовые санкции против Каракаса.
Обновлено в 11:14
Политика

Новое перемирие в Донбассе вступит в силу 8 марта

Подгруппа по безопасности в Донбассе согласовала дату вступления в силу очередного перемирия, которое назначено на 1.00 мск 8 марта, сообщил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Обновлено в 10:55
Авто

Мантуров посетил стенд Aurus на автосалоне в Женеве

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров побывал на международном автосалоне в Женеве, где посетил стенд автомобилей российской марки Aurus.
Обновлено в 11:44
Общество

Королева Елизавета II опубликовала первый пост в Instagram

Королева Великобритании Елизавета II 7 марта опубликовала первый свой пост в соцсети Instagram.
Обновлено в 11:51
Происшествия

Накануне 8 марта группа мужчин с цветами ворвалась в фем-кафе «Симона»

Обновлено в 10:23
Происшествия

Предполагаемых убийц следователя Шишкиной задержали в Петербурге

Обновлено в 10:02
Политика

В России скорректируют Доктрину продовольственной безопасности

Доктрину продовольственной безопасности России скорректируют с учетом новых рисков, в том числе из-за санкций, говорится в сообщении аппарата Совета Безопасности РФ.
Обновлено в 06:21
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