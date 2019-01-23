Экономика
Названы крупнейшие регионы-должники за газРоссийская газета 04:30
Крупнейшие должники за поставленный газ по состоянию на начало декабря прошлого года - это Подмосковье, Тверская область и Пермский край, а также Саратовская область, Краснодарский край, Владимирская и Оренбургская области.
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Финансы
Российские банки получили 1,3 трлн рублей прибыли в 2018 году
В декабре прибыль российского банковского сектора превысила 150 млрд. руб. "Растущая прибыль банков обеспечивала наращивание их капитала (как напрямую увеличивая капитал, так и способствуя повышению инвестиционной привлекательности банковского сектора), что, в свою очередь, создает условия для дальнейшего наращивания банковских активов и их диверсификации", — отмечает ЦБ.
Обновлено в 08:08
Экономика
Срок полной готовности космодрома Восточный сдвинули на 2023 год
Строительство космодрома Восточный невозможно завершить к 2021 г. Сроки сдачи объектов космодрома сдвинули на два года, передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление вице-премьера Юрия Борисова.
Обновлено в 07:41
Экономика
Инфляция в России за три недели января составила 0,9%
Потребительские цены в России за неделю с 15 по 21 января выросли в среднем на 0,2%, а за период с начала года — на 0,9%. Такие данные приводит Федеральная сужба государственной статистики (Росстат).
Обновлено в 08:27
Экономика
Владельцам электроплит отменят льготы на электричество
Минэкономики предложило реанимировать проект социальной нормы потребления электроэнергии.
Обновлено вчера в 22:41
Финансы
Официальный курс евро на четверг снизился до 75,39 рубля
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 16,8 копейки - до 75,3861 рубля, курс доллара уменьшился на 21,81 копейки - до 66,3318 рубля, следует из данных Банка России.
Обновлено в 06:58
Экономика
Выручка X5 Retail Group за 2018 год составила 1,525 трлн рублей
Выручка X5 Retail Group (в которую входят сети "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель") по итогам 2018 года выросла на 18,5% по сравнению с показателем 2017 года и достигла 1,525 трлн рублей.
Обновлено в 02:47
Экономика
Орешкин рассказал о закрытом обсуждении приватизации госкомпаний
Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что российское правительство готовит ряд сделок по приватизации госкомпаний.
Обновлено в 04:16
Экономика
Сбербанк решил отменить комиссии за денежные переводы
Сбербанк планирует полностью упразднить комиссии за переводы денежных средств внутри банка, для отдельных категорий клиентов их уже отменили, передает ТАСС слова главы банка Германа Грефа.
Обновлено в 03:03
Недвижимость
Минстрой назвал исчерпанным потенциал снижения ставок ипотеки
Потенциал снижения ипотечных ставок в краткосрочной перспективе исчерпан, считает министр строительства Владимир Якушев.
Обновлено в 03:32
Экономика
На импортный алкоголь начали повышать цены
Российские импортеры алкоголя с начала года повысили цены, в некоторых случаях — до 20 процентов, пишет газета «Коммерсантъ».
Обновлено в 02:42
Экономика
Ситибанк закроет около трети отделений в России
В течение года Ситибанк, принадлежащий американской Citigroup, планирует закрыть восемь российских отделений.
Обновлено в 05:31
Экономика
Россияне смогут получить налоговый вычет за спортивные занятия
Отмечается, что налоговый вычет будет предоставляться «в сумме, уплаченной налогоплательщиком в налоговом периоде, за оказанные ему организациями физкультурно-оздоровительные услуги».
Обновлено вчера в 15:20
Финансы
ВТБ повысил ставки по вкладам в рублях
Повышение ставки на 0,4 процентного пункта касается двух вкладов в рублях при размещении на срок от 91 до 180 дней.
Обновлено в 04:35
Экономика
Forbes узнал о продаже из-за санкций бизнес-джетов братьев Ротенберг
Бизнес-джеты Bombardier братьев Аркадия и Бориса Ротенбергов выставлены на продажу, бизнесменам пришлось расстаться с ними из-за санкций, пишет русское издание журнала Forbes.
Обновлено вчера в 18:02
Экономика
АСВ подсчитало судебные дела в рамках ликвидации банков
Как ранее писал News.ru, в АСВ придумали, как облегчить жизнь части клиентов рухнувших банков.
Обновлено в 03:03