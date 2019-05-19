Экономика
В «Газпроме» допустили задержку «Северного потока-2»Lenta.ru 02:38
Сроки реализации проекта «Северный поток-2» могут измениться, но сдвиги будут незначительными. Об этом заявил председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер в эфире «России 1», передает ТАСС.
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Миллер: сдвиги «Северного потока-2» по срокам могут быть незначительными
Московский Комсомолецвчера в 07:40
Миллер не исключил незначительного сдвига сроков запуска «Северного потока-2»
Коммерсантъвчера в 09:01
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