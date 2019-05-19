Экономика

В «Газпроме» допустили задержку «Северного потока-2»Lenta.ru 02:38

Сроки реализации проекта «Северный поток-2» могут измениться, но сдвиги будут незначительными. Об этом заявил председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер в эфире «России 1», передает ТАСС.
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Слабоумие и отвага: противодействие «Северному потоку-2» будет продолжено

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Миллер оценил вероятность отсрочки ввода «Северного потока - 2»

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Миллер оценил возможный перенос запуска «Северного потока — 2»

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Миллер допустил незначительные сдвиги сроков старта «Северного потока - 2»

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Миллер: возможные сдвиги сроков реализации «Северного-потока - 2» будут незначительными

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Миллер: сдвиги «Северного потока-2» по срокам могут быть незначительными

Московский Комсомолецвчера в 07:40

Миллер не исключил незначительного сдвига сроков запуска «Северного потока-2»

Коммерсантъвчера в 09:01
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Общество

Врачи перестали поддерживать жизнь пациента против воли его родителей

Сотрудники больницы французского города Реймс прекратили сегодня оказывать помощь Венсану Ламберу, более десяти лет находящегося в вегетативном состоянии.
Обновлено в 05:56
Политика

Ляшко перебил Зеленского во время инаугурации

Обновлено в 06:23
Происшествия

СМИ сообщили о схеме хищения денег через терминалы Сбербанка

Клиенты Сбербанка стали чаще жаловаться на хищение средств через терминалы кредитной организации, выяснил "Коммерсант".
Обновлено в 02:38
Гаджеты

Google приостановила сотрудничество с Huawei

Сотрудничество американской корпорации Google с китайской компанией Huawei приостановлено после внесения последней в перечень угроз для национальной безопасности США.
Обновлено вчера в 19:40
Политика

Зеленский назвал национальную идею Украины

Президент Украины Владимир Зеленский назвал национальную идею страны — объединившись, сделать невозможное.
Обновлено в 03:39
Авто

Mercedes-Benz представил самый безопасный автомобиль в мире

Концепт-кар Experimental Sicherheits Fahrzeugs (ESF) разработан на базе Mercedes-Benz GLE.
Обновлено в 05:17
Армия и оружие

Индия назвала российское вооружение худшим в мире

В Индии заявлено о низком качестве боеприпасов для Т-90 и другой техники Доклад, представленный в Минобороны Индии, посвящен в значительной степени довольно частым инцидентам, случающимся при стрельбе из различных орудий во время испытания боеприпасов и при проведении плановых стрельб.
Обновлено вчера в 17:21
Происшествия

Тройное убийство: в Оренбурге убиты коммерсант, его жена и водитель

В пригороде Оренбурга утром 20 мая в жилом доме обнаружены тела директора коммерческой организации, его супруги и водителя с признаками насильственной смерти.
Обновлено в 04:50
Происшествия

Омбудсмен Мерзлякова назвала положительное последствие битвы за сквер

Напомним, протестные акции в сквере около Драмтеатра в Екатеринбурге продолжались шесть дней.
Обновлено в 05:19
Политика

Соратника Порошенко увезли с инаугурации Зеленского на скорой

Как соратник Порошенко чувствует себя сейчас, пока не известно.
Обновлено в 06:21
Футбол

КДК РФС оставил в силе красную карточку Бикфалви

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) на основании заключения экспертно-судейской комиссии оставил в силе красную карточку полузащитника екатеринбургского "Урала" Эрика Бикфалви, он пропустит финал Кубка России, сообщил глава комитета Артур Григорьянц.
Обновлено в 06:00
Политика

Знак: удостоверение президента упало на инаугурации Зеленского

В 2010 году уже у Виктора Януковича произошло сразу два инцидента: сначала перед ним закрылись двери зала Рады, а позднее после получения удостоверения президента он автоматически убрал его во внутренний карман, а не отдал на хранение солдату президентского полка.
Обновлено в 06:08
Происшествия

В Домодедово пьяного дебошира доставили в полицию на кресле-каталке

Обновлено в 03:10
Экономика

Глава Альфа-банка заявил о сокращении 3 тыс. сотрудников

Верхошинский заявил, что в первом квартале банк уже покинули около 2 тыс. человек. Дальнейшее сокращение штата не планируется.
Обновлено в 03:01
Шоу-бизнес

Скарлетт Йоханссон снова выходит замуж

Актриса уже в третий раз собирается под венец. Нынешний возлюбленный сделал ей предложение спустя два года после начала отношений.
Обновлено в 03:23
Политика

Песков назвал процент выполненных поручений Путина

86% из 17,5 тысячи поручений президента России Владимира Путина с 2012 по 2019 год выполнено.
Обновлено в 05:52
Музыка

Во Франции умер певец Нильда Фернандес

В начале двухтысячных Фернандес 5 лет жил в России и помимо организации серий концертов «Французские сезоны» записал несколько песен с Борисом Моисеевым.
Обновлено в 00:30
Происшествия

ГИБДД проверит видео, в котором Загитова едет без прав на автомобиле

Обновлено в 06:20
Кино

В кадр финального эпизода «Игры престолов» попали пластиковые бутылки

В шестой серии "Игры престолов" можно увидеть две пластиковые бутылки с водой, что явно выбивается из "средневековой" обстановки повествования.
Обновлено в 04:27
Происшествия

В Башкирии проверят законность закрытия кафе после суицида чиновницы

Прокуратура Башкирии оценит законность проверки Роспотребнадзором уфимского кафе, после скандала вокруг которого инспектор ведомства покончила с собой.
Обновлено в 04:54
Армия и оружие

На российскую базу Хмеймим в Сирии вновь попытались напасть боевики

Боевики запрещенной в России террористической организации "Джебхат ан-Нусра" обстреляли российскую военную базу Хмеймим в Сирии.
Обновлено в 05:29
Политика

Зеленскому передали послание от Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский получил послание от главы Белого дома Дональда Трампа.
Обновлено в 06:43
Транспорт

В России ограничат движение большегрузов по дорогам в жару

Движение большегрузов по российским дорогам в жаркую погоду ограничат.
Обновлено в 00:19
Происшествия

Цакунова наказали штрафом за сколотый зуб полицейского

Дзержинский суд Петербурга оштрафовал активиста Михаила Цакунова на 100 тыс. рублей за сколотый зуб полицейского, сообщает Объединенная пресс-служба судов города.
Обновлено в 06:15
Экономика

Антипинский НПЗ подал на банкротство

18 мая крупнейший в России независимый Антипинский НПЗ направил в Арбитражный суд Тюмени заявление о признании его банкротом, рассказал представитель завода.
Обновлено в 05:05
Авто

Lifan X70 вернется в Россию через три месяца

Обновлено в 02:42
Общество

Из-за мощного циклона остались без света 25 муниципалитетов Приморья

Энергетики Приморского края восстанавливают электроснабжение 25 населенных пунктов Приморья, которые остались без электроснабжения из-за ливней и штормового ветра, вызванных мощным циклоном, прошедшим в крае.
Обновлено в 02:25
Спорт

Авербух был постановщиком новой короткой программы Медведевой

Хореограф Илья Авербух сообщил, что стал постановщиком новой короткой программы для Евгении Медведевой.
Обновлено в 05:32
Шоу-бизнес

Внучка Михаила Боярского поразила фанатов красотой на фото с отдыха

20-летняя родственница артиста пока не желает связывать свою дальнейшую жизнь с актерской деятельностью, но это не мешает ей посещать светские мероприятия и поражать поклонников красотой на фото с отдыха.
Обновлено в 03:38
Экономика

Сбербанк обновит программу «Спасибо»

Заданий будет меньше Введенные с июля прошлого год четыре уровня привилегий для участников программы лояльности Сбербанка – "Спасибо", "Большое спасибо", "Огромное спасибо" и "Больше, чем спасибо" – в обновленной версии сохранятся.
Обновлено в 02:56
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