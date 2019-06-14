Энергетика

В «Газпром нефти» обновили совет директоровПравда УрФО 08:42

Акционеры «Газпром нефти» избрали совет директоров в новом составе в ходе годового общего собрания, прошедшего в Санкт-Петербурге. В ходе мероприятия было принято решение о сокращении численного состава совета с 13 до 11 человек.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 15:33, Ашберн
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