Энергетика

Названы крупнейшие регионы-должники за газРоссийская газета 04:30

Крупнейшие должники за поставленный газ по состоянию на начало декабря прошлого года - это Подмосковье, Тверская область и Пермский край, а также Саратовская область, Краснодарский край, Владимирская и Оренбургская области.
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