с чего всё началось

Группа протестующих в центре столицы Гаити Порт-о-Пренсе - сожгла американский флаг и призвала на помощь Россию, и конкретно - российского лидера Владимира Путина, чтобы помочь в разрешении кризиса, парализовавшего страну. Митингующие указали, что США оккупировали Гаити.

В Гаити митингующие сожгли флаг США и призвали на помощь Россию

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