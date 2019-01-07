Как сообщает BBC News, в радиоэфире военные сообщили о том, что в Габоне пришло время «восстановить демократию». Отмечается, что на улицах габонской столицы, Либревиля, видны танки и военные автомобили. Габон возглавляет президент Али Бонго Ондимба, который находится у власти с 2009 года.

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