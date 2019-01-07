Политика

В Габоне военные объявили о захвате власти
RT на русском
02:18

Как сообщает BBC News, в радиоэфире военные сообщили о том, что в Габоне пришло время «восстановить демократию». Отмечается, что на улицах габонской столицы, Либревиля, видны танки и военные автомобили. Габон возглавляет президент Али Бонго Ондимба, который находится у власти с 2009 года.
RT на русском02:18

Подробнее о событии

Двое подозреваемых в попытке госпереворота в Габоне убиты

Эхо Москвы13:01

В Габоне задержали лидера группы военных после попытки переворота

Газета.Ru10:45

В Габоне задержали лидера группы мятежных военных

RT на русском10:01

Лидера неудавшейся попытки военного переворота в Габоне арестовали

РБК10:06

В Габоне ликвидировали двоих подозреваемых в организации переворота в стране

ТАСС12:14

Силовики убили двоих участников неудавшегося госпереворота в Габоне

РИА Новости11:15

Власти Габона сообщили об аресте мятежников

Коммерсантъ04:27
Показать все источники
Автоматически обработано 7169 источников, обновлено в 22:13, Ашберн
Политика

Япония предложит РФ не требовать взаимных компенсаций по Курилам

Японские власти собираются предложить России отказаться от взаимных прав по требованию каких-либо компенсаций, связанных с южными Курилами.
Обновлено в 21:51
Политика

Путин рассказал, что получил звание лейтенанта как артиллерист

Президент России Владимир Путин в ходе посещения Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге рассказал, что получил звание лейтенанта как командир взвода управления гаубичной артиллерии, соответствующая видеозапись опубликована на сайте Кремля.
Обновлено в 18:53
Общество

В Россию придут аномальные морозы

Тридцатиградусные морозы ожидаются также в Коми, заполярной Воркуте и приполярной Инте.
Обновлено в 17:07
Экономика

В Госдуме поддержали идею повышения МРОТ до 25 тысяч рублей

Ярослав Нилов выразил согласие с такой позицией, уточнив, что сейчас на рассмотрении в думском комитете по труду и социальной политике находится несколько законопроектов об изменениях в структуре расчета потребительской корзины, но пока ни один из них не поддерживается правительством.
Обновлено в 07:50
Происшествия

Кевина Спейси остановили за превышение скорости после заседания суда

Полицейские остановили американского актера Кевина Спейси за превышение скорости после заседания суда по делу о домогательствах, сообщает TMZ, в распоряжение которого попало видео случившегося.
Обновлено в 21:40
Авто

«Яндекс» начал испытания своего беспилотного автомобиля в Лас-Вегасе

Обновлено в 19:16
Экономика

Amazon стала самой дорогой компанией в мире

Amazon опередила Microsoft в рейтинге самых ценных публично торгуемых компаний в США на фоне распродажи акций на американском фондовом рынке, передает Associated Press.
Обновлено в 20:07
Армия и оружие

Пентагон заявил о законности нахождения своего корабля в Черном море

Прибытие большого десантного корабля военно-морских сил (ВМС) США «Форт Макгенри» (Fort McHenry) в Черное море не нарушает положения Конвенции о режиме проливов и другие международные акты, рассказало 7 января ТАСС со ссылкой на представителя американских ВМС Джеффри Дорси.
Обновлено в 12:09
Религия

Патриарх Кирилл связал гаджеты с пришествием Антихриста

Патриарх не первый раз высказывается о гаджетах.
Обновлено в 07:55
Политика

На Украине Порошенко обвинили в обострении отношений с РФ ради пиара

Президент Украины Петр Порошенко в преддверии президентских выборов ради пиара выбрал тактику обострения отношений с Россией.
Обновлено в 19:15
Политика

В Мексике разрастается бензиновый кризис

Бензиновый кризис разрастается с начала года в Мексике – одном из крупных мировых производителей нефти.
Обновлено в 17:31
Политика

Глава Всемирного банка уходит в отставку

Глава Всемирного банка Джим Ён Ким уйдет в отставку 1 февраля.
Обновлено в 12:23
Общество

Канадский журналист оценил результаты борьбы за трезвость в России

Автор рассказал читателям о мерах, которые предпринимало правительство в рамках программы борьбы за трезвость.
Обновлено в 20:52
Политика

Во Франции ужесточат наказание за несогласованные акции

Власти Франции собираются отреагировать на продолжающиеся протесты движения «желтых жилетов» ужесточением наказания за организацию и проведение несогласованных акций.
Обновлено в 21:01
Политика

Экс-глава Nissan впервые выступит на заседании суда

Карлос Гон, бывший директор Nissan, впервые выступит перед судом. Заседание началось в Токио, передает РИА Новости.
Обновлено в 22:01
Происшествия

В автосервисе в Новой Москве произошел пожар

Возгорание произошло в одноэтажном здании в поселке Рязановское в Новой Москве, сообщается на сайте ГУ МЧС по столице.
Обновлено в 16:13
Спорт

Минспорт ожидает визит экспертов WADA 9 января

Минспорта России Павел Колобков прокомментировал визит экспертов Всемирного антидопингового агентства (WADA) в Московскую антидопинговую лабораторию, передает пресс-служба министерства спорта.
Обновлено в 10:23
Политика

Кайл и Киан отказались возглавить Пентагон

Бывший сенатор-республиканец Джон Кайл и отставной генерал Джек Киан отказались от предложения президента США Дональда Трампа возглавить Пентагон.
Обновлено в 14:51
Политика

Антикоррупционную комиссию ООН выслали из Гватемалы

Власти Гватемалы объявили, что прекращают полномочия страны Международной комиссии по борьбе с безнаказанностью (GICIG), спонсируемой ООН, сообщает агентство Associated Press (AP) со ссылкой на гватемальского министра иностранных дел Сандру Ховель.
Обновлено в 19:58
Политика

The Telegraph рассказала о жизни Скрипалей в Британии

Четвертого марта 2018 года в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал.
Обновлено в 11:27
Происшествия

В Сиднее нашли мертвой известную австралийскую топ-модель

Австралийскую топ-модель Аннализу Браакензик нашли мертвой в ее квартире в Сиднее, сообщает News.com.au.
Обновлено в 07:40
Кино

Умер актер Уильям Морган Шеппард

Обновлено в 12:27
Происшествия

Девушка-боец UFC избила напавшего на нее грабителя

Боец UFC Польяна Виана Мота в Бразилии подверглась попытке ограбления.
Обновлено в 11:20
Политика

Ким Чен Ын приехал с визитом в Китай

Руководитель КНДР Ким Чен Ын находится с визитом в Китае по приглашению китайского лидера Си Цзиньпина, передает агентство Синьхуа со ссылкой на международный отдел ЦК КПК.
Обновлено в 18:13
Авто

Маск объявил о начале строительства завода Tesla в Шанхае

Основатель автоконцерна Tesla Илон Маск объявил о начале строительства в Шанхае завода для производства электромобилей.
Обновлено в 06:42
Политика

Пенс: Белый дом изучает юридическую возможность объявления ЧП в США

Вице-президент США Майк Пенс сообщил, что американская администрация изучает законность инициативы президента страны Дональда Трампа о введении чрезвычайного положения ради получения финансирования строительства стены на границе с Мексикой, передает CNN.
Обновлено в 17:26
Армия и оружие

ВВС Украины попали в десятку худших в мире

Обновлено в 22:03
Технологии

Mastercard убрала название из логотипа

Международная платежная система MasterCard сообщила об изменении своего логотипа.
Обновлено в 11:48
Шоу-бизнес

Умерла бывшая участница «Битвы экстрасенсов» Дария Воскобоева

Вечером шестого января скончалась бывшая участница программы "Битва экстрасенсов" Дария Воскобоева, об этом в своем Instagram сообщил другой участник шоу, Антон Мамон.
Обновлено вчера в 18:16
Политика

Украина вернет томос об автокефалии в Стамбул

Томос об автокефалии "новой церкви" Украины в ближайшие дни увезут обратно в Стамбул, рассказал руководитель департамента по делам религий и национальностей министерства культуры Украины Андрей Юраш.
Обновлено в 14:36
ещё по теме
Габон
Государство
Государство в Центральной Африке, бывшая колония Франции. Население, по переписи 2013 года, составляет 1 811 079 человек, территория - 267 667 км². Занимает 151-е место в мире по численности населения и 76-е по территории.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное