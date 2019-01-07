Политика
В Габоне военные объявили о захвате власти
В Габоне военные объявили о захвате властиRT на русском02:18
Как сообщает BBC News, в радиоэфире военные сообщили о том, что в Габоне пришло время «восстановить демократию». Отмечается, что на улицах габонской столицы, Либревиля, видны танки и военные автомобили. Габон возглавляет президент Али Бонго Ондимба, который находится у власти с 2009 года.
RT на русском02:18
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Армия и оружие
Пентагон заявил о законности нахождения своего корабля в Черном море
Прибытие большого десантного корабля военно-морских сил (ВМС) США «Форт Макгенри» (Fort McHenry) в Черное море не нарушает положения Конвенции о режиме проливов и другие международные акты, рассказало 7 января ТАСС со ссылкой на представителя американских ВМС Джеффри Дорси.
Обновлено в 12:09
Политика
Трамп отправится на границу с Мексикой
"Президент Дональд Трамп в четверг отправится на южную границу, чтобы встретиться с теми, кто находится на передовой линии кризиса в гуманитарной области и в области национальной безопасности", - написала Сандерс.
Обновлено в 12:48
Политика
Глава Всемирного банка уходит в отставку
Глава Всемирного банка Джим Ён Ким уйдет в отставку 1 февраля.
Обновлено в 12:23
Политика
Путин выстрелил из пушки Петропавловской крепости
В Рождество президент России Владимир Путин посетил Петропавловскую крепость, где проходили народные гуляния.
Обновлено в 05:00
Политика
Украина подала в ЕСПЧ жалобу из-за инцидента в Керченском проливе
Киев подал в Европейский суд по правам человека иск против России, обвиняя Москву в нарушении прав украинских моряков после инцидента в Керченском проливе, сообщил заместитель главы министерства юстиции Украины, уполномоченный по вопросам ЕСПЧ Иван Лищина.
Обновлено в 11:27
Политика
Украинский томос отвезут обратно в Стамбул
Томос об автокефалии «новой украинской церкви» был подписан Константинопольским патриархом Варфоломеем 5 января.
Обновлено в 07:05
Политика
Синдзо Абэ поклялся на могиле отца поставить точку в переговорах с РФ
Обновлено в 00:15
Политика
Трамп опроверг статью NYT о выводе войск из Сирии
Ранее The New York Times писала, что решение Трампа о выводе войск из Сирии было неожиданным и удивило как союзников, так и противников США.
Обновлено в 10:55
Политика
Глава МВД Франции пообещал ответить на «ультранасилие» протестующих
Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер анонсировал ужесточение мер в отношении агрессивно настроенных участников протестов, отметив, что власти противопоставят «ультрарешительность ультранасилию».
Обновлено в 12:58
Политика
Путин пригласил Моди в качестве главного гостя на ВЭФ-2019
«Президент России пригласил премьер-министра Индии принять участие в качестве главного гостя в Восточном экономическом форуме во Владивостоке в сентябре 2019 года», — говорится в сообщении.
Обновлено в 07:02
Политика
Ким Чен Ын приехал с тайным визитом в Китай
Все говорит в пользу того, что в поезде находился представитель высшего руководства КНДР, возможно лично Ким Чен Ын.
Обновлено в 10:21
Политика
Новый спецпосланник ООН по Сирии Гейр Педерсен приступил к работе
Новый спецпосланник ООН по Сирии Гейр Педерсен приступил к работе.
Обновлено в 12:37
Политика
Путин наградил президента Сербии орденом Александра Невского
Президент России Владимир Путин наградил главу Сербии Александра Вучича орденом Александра Невского за большой вклад в развитие многостороннего сотрудничества с РФ.
Обновлено в 04:55
Политика
Мэй возглавит новый комитет кабмина по подготовке к «жесткому Brexit»
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй возглавит новый комитета кабинета министров по вопросам подготовки правительства к выходу страны из ЕС, если Лондон и Брюссель так и не смогут окончательно согласовать условия Brexit.
Обновлено в 10:58
Политика
Савченко связала украинский томос с предвыборной кампанией Порошенко
Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко, арестованная по обвинению в терроризме, заявила, что прошедший в Киеве "объединительный собор" является частью предвыборной кампании президента Петра Порошенко.
Обновлено в 13:52