Политика
В Гааге сегодня начнётся второй этап слушаний по иску Украины к РоссииЭхо Москвы 06 июня в 00:06
Украина подала иск пару лет назад. Киев указывает на нарушения Москвой двух международных конвенций. По борьбе с финансированием терроризма и ликвидации всех форм расовой дискриминации.
Читать в источнике
Оценить13
Подробнее о событии
Показать все источники
Юрист рассказал о неоспоримых фактах России в ответ на претензии Украины в суде ООН
Политическая Экспертиза06 июня в 13:42
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 20:56, Ашберн
Происшествия
Полиция ФРГ задержала обвиняемого в убийстве германского политика
Полиция Германии задержала подозреваемого в убийстве главы администрации округа Кассель (федеральная земля Гессен), члена Христианско-демократического союза (ХДС) Вальтера Любке.
Обновлено в 14:47
Шоу-бизнес
Актер Сергей Селин рассказал о разводе ради юной возлюбленной
Актер Сергей Селин, известный по роли капитана Анатолия Дукалиса, откровенно рассказал о личной жизни в студии «Секрета на миллион».
Обновлено в 12:00
Наука
Секс и переход к размножению половым путём стали защитой от рака
Обновлено вчера в 10:15
Общество
Студентка решилась на 15 операций ради внешности Барби
Студентка из Болгарии Андреа Иванова сделала 15 косметических процедур за год, чтобы стать похожей на куклу Барби.
Обновлено в 11:55
Футбол
Сборная Франции проиграла Турции в матче отбора Евро-2020
Сборная Турции одержала домашнюю победу над командой Франции (2:0) в матче группового этапа отборочного турнира чемпионата Европы-2020.
Обновлено в 16:44
Происшествия
Самолет до Екатеринбурга экстренно вернулся в Пулково
В аэропорт Пулково вернулся самолет, выполнявший рейс по маршруту U6 226 из Петербурга в Екатеринбург.
Обновлено в 17:15
Футбол
Реформа Лиги чемпионов может исключить Россию из Лиги чемпионов
В Лиге чемпионов хотят сделать 4 группы по 8 команд, чтобы проводить по 14 матчей, а не шесть, как сейчас.
Обновлено в 06:54
Происшествия
Суд отправил журналиста Ивана Голунова под домашний арест
Журналист «Медузы» Иван Голунов, обвиняемый в попытке сбыта наркотиков, помещен под домашний арест на два месяца.
Обновлено в 15:21
Здоровье
Новый закон пустил родственников в реанимацию
Сегодня, 9 июня, вступает в силу федеральный закон, который открывает двери реанимационных отделений и отделений интенсивной терапии для родственников находящихся там пациентов.
Обновлено в 18:14
Игры
В Сети появилось изображение возможного издания Cyberpunk 2077
Промо-изображение издания Cyberpunk 2077 со списком бонусов на польском языке появилось на reddit.
Обновлено в 04:25
Политика
Борис Джонсон назвал условие выплаты ЕС «отступных» за Brexit
Бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон отказался выплачивать Евросоюзу "отступные" за Brexit в размере 39 млрд фунтов (порядка $50 млрд), пока с ЕС не будет согласована сделка, которая удовлетворит Лондон.
Обновлено в 20:31
Здоровье
Врачи назвали главные приводящие к ожирению ошибки
Избыток еды при недостаточной физической активности является одной из основных ошибок, которые приводят к ожирению у взрослых и детей.
Обновлено в 18:37
Технологии
Секретный самолет-пулю готовят к первому полету в США
В США в аэропорту Южной Калифорнии заметили имеющий форму пули самолет Celera 500L, разработки которого американская компания Otto Aviation ведет в секрете уже десять лет.
Обновлено в 18:47
Здоровье
Исследователи составили топ-3 самых полезных завтраков
Кроме рейтинга самых полезных продуктов для завтрака, Зинаида Медведева рассказала нам и об «антирейтинге», то есть о самых вредных блюдах, с которых точно не стоит начинать день.
Обновлено вчера в 11:10
Происшествия
Не менее 18 человек погибли в результате ДТП в Нигерии
По меньше мере 18 человек погибли в результате аварии, которая произошла в субботу, 8 июня, в штате Ондо на юге Нигерии.
Обновлено в 18:21
Шоу-бизнес
Сын Бари Алибасова сообщил о состоянии продюсера
Обновлено 06 июня в 03:19
Шоу-бизнес
Собчак и Виторган официально развелись
Телеведущая Ксения Собчак официально развелась с актером Максимом Виторганом.
Обновлено в 16:00
Здоровье
Роскачество назвало пять опасных для здоровья напитков
Специалисты из Роскачества составили список напитков, которые представляют угрозу для здоровья человека.
Обновлено 06 июня в 15:27
Шоу-бизнес
Сын Бари Алибасова избивал беременную жену
Супруга сына Бари Алибасова призналась, что муж избивал ее на шестом месяцев беременности.
Обновлено в 14:00
Авто
Тульский губернатор заявил, что автомобиль Aurus для него слишком дорогой
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин рассказал РИА Новости, что хотел бы приобрести лимузин проекта "Кортеж", который используют президент и премьер, но пока автомобиль стоит слишком дорого.
Обновлено в 20:05
Футбол
Евро-2020. Футболисты Бельгии обыграли соперников из Казахстана
Футболисты Казахстана хорошо начали отбор, переиграв сильную команду Шотландии с тем же счетом 3:0.
Обновлено в 16:59
Армия и оружие
Пресс-секретарь Зеленского признала, что ВСУ убивают жителей Донбасса
Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель в эфире телеканала 1+1 допустила, что ВСУ убивают мирных жителей в Донбассе.
Обновлено в 15:21
Политика
Китай предупредил иностранные компании о последствиях запрета поставок
Власти Китая в конфиденциальном порядке предупредили несколько иностранных компаний, в том числе Microsoft и Dell, о последствиях их согласия на отмену поставок технологий китайским фирмам.
Обновлено в 19:49
Армия и оружие
Появилось видео авиаудара ВКС РФ по боевикам в Сирии
Обновлено в 11:17
Политика
Хиллари Клинтон сообщила о смерти младшего брата
Обновлено в 18:31
Общество
Рособрнадзор представил первые результаты ЕГЭ
В целом результаты первых экзаменов подтверждают прозрачность и объективность ЕГЭ, сообщили в Рособрнадзоре.
Обновлено в 08:33
Общество
«Медуза» призвала СМИ и блогеров перепечатывать расследования Голунова
Издание «Медуза» призвало коллег-журналистов и блогеров перепечатывать публикации с расследованиями задержанного полицией корреспондента Ивана Голунова.
Обновлено в 11:13
Спорт
Фигуристке Медведевой поступили угрозы во время ее турне в Японии
Российская фигуристка Евгения Медведева неожиданно столкнулась с агрессией во время гастролей в Японии, где она выступает в составе шоу Fantasy on Ice.
Обновлено в 11:42