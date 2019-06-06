Политика

В Гааге сегодня начнётся второй этап слушаний по иску Украины к РоссииЭхо Москвы 06 июня в 00:06

Украина подала иск пару лет назад. Киев указывает на нарушения Москвой двух международных конвенций. По борьбе с финансированием терроризма и ликвидации всех форм расовой дискриминации.
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В суде ООН завершились судебные прения по вопросу юрисдикции по иску Украины к России

ТАССвчера в 07:20

В суде ООН завершились слушания по вопросу юрисдикции по иску Украины к РФ

Право.рувчера в 08:38

В Гааге сегодня начнётся второй этап слушаний по иску Украины к России

Эхо Москвы06 июня в 00:06

Євпропейська правда (Украина): почему мы победим в Гааге: 7 вопросов и ответов про Суд ООН по иску Украины против РФ (Євпропейська правда)

ИноСМИ06 июня в 13:30

Россия представила в суде ООН аргументы о несостоятельности иска Украины

РИА Новости06 июня в 07:03

Как Украина подрывает международное правосудие

Новостной фронт06 июня в 01:34

Юрист рассказал о неоспоримых фактах России в ответ на претензии Украины в суде ООН

Политическая Экспертиза06 июня в 13:42
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Происшествия

Полиция ФРГ задержала обвиняемого в убийстве германского политика

Полиция Германии задержала подозреваемого в убийстве главы администрации округа Кассель (федеральная земля Гессен), члена Христианско-демократического союза (ХДС) Вальтера Любке.
Обновлено в 14:47
Шоу-бизнес

Актер Сергей Селин рассказал о разводе ради юной возлюбленной

Актер Сергей Селин, известный по роли капитана Анатолия Дукалиса, откровенно рассказал о личной жизни в студии «Секрета на миллион».
Обновлено в 12:00
Наука

Секс и переход к размножению половым путём стали защитой от рака

Обновлено вчера в 10:15
Общество

Студентка решилась на 15 операций ради внешности Барби

Студентка из Болгарии Андреа Иванова сделала 15 косметических процедур за год, чтобы стать похожей на куклу Барби.
Обновлено в 11:55
Футбол

Сборная Франции проиграла Турции в матче отбора Евро-2020

Сборная Турции одержала домашнюю победу над командой Франции (2:0) в матче группового этапа отборочного турнира чемпионата Европы-2020.
Обновлено в 16:44
Происшествия

СМИ опубликовали фото подозреваемых в убийстве мастера спорта в Москве

Обновлено в 20:04
Происшествия

Самолет до Екатеринбурга экстренно вернулся в Пулково

В аэропорт Пулково вернулся самолет, выполнявший рейс по маршруту U6 226 из Петербурга в Екатеринбург.
Обновлено в 17:15
Футбол

Реформа Лиги чемпионов может исключить Россию из Лиги чемпионов

В Лиге чемпионов хотят сделать 4 группы по 8 команд, чтобы проводить по 14 матчей, а не шесть, как сейчас.
Обновлено в 06:54
Происшествия

Суд отправил журналиста Ивана Голунова под домашний арест

Журналист «Медузы» Иван Голунов, обвиняемый в попытке сбыта наркотиков, помещен под домашний арест на два месяца.
Обновлено в 15:21
Здоровье

Новый закон пустил родственников в реанимацию

Сегодня, 9 июня, вступает в силу федеральный закон, который открывает двери реанимационных отделений и отделений интенсивной терапии для родственников находящихся там пациентов.
Обновлено в 18:14
Игры

В Сети появилось изображение возможного издания Cyberpunk 2077

Промо-изображение издания Cyberpunk 2077 со списком бонусов на польском языке появилось на reddit.
Обновлено в 04:25
Политика

Борис Джонсон назвал условие выплаты ЕС «отступных» за Brexit

Бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон отказался выплачивать Евросоюзу "отступные" за Brexit в размере 39 млрд фунтов (порядка $50 млрд), пока с ЕС не будет согласована сделка, которая удовлетворит Лондон.
Обновлено в 20:31
Здоровье

Врачи назвали главные приводящие к ожирению ошибки

Избыток еды при недостаточной физической активности является одной из основных ошибок, которые приводят к ожирению у взрослых и детей.
Обновлено в 18:37
Технологии

Секретный самолет-пулю готовят к первому полету в США

В США в аэропорту Южной Калифорнии заметили имеющий форму пули самолет Celera 500L, разработки которого американская компания Otto Aviation ведет в секрете уже десять лет.
Обновлено в 18:47
Здоровье

Исследователи составили топ-3 самых полезных завтраков

Кроме рейтинга самых полезных продуктов для завтрака, Зинаида Медведева рассказала нам и об «антирейтинге», то есть о самых вредных блюдах, с которых точно не стоит начинать день.
Обновлено вчера в 11:10
Происшествия

Не менее 18 человек погибли в результате ДТП в Нигерии

По меньше мере 18 человек погибли в результате аварии, которая произошла в субботу, 8 июня, в штате Ондо на юге Нигерии.
Обновлено в 18:21
Шоу-бизнес

Сын Бари Алибасова сообщил о состоянии продюсера

Обновлено 06 июня в 03:19
Шоу-бизнес

Собчак и Виторган официально развелись

Телеведущая Ксения Собчак официально развелась с актером Максимом Виторганом.
Обновлено в 16:00
Здоровье

Роскачество назвало пять опасных для здоровья напитков

Специалисты из Роскачества составили список напитков, которые представляют угрозу для здоровья человека.
Обновлено 06 июня в 15:27
Шоу-бизнес

Сын Бари Алибасова избивал беременную жену

Супруга сына Бари Алибасова призналась, что муж избивал ее на шестом месяцев беременности.
Обновлено в 14:00
Авто

Тульский губернатор заявил, что автомобиль Aurus для него слишком дорогой

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин рассказал РИА Новости, что хотел бы приобрести лимузин проекта "Кортеж", который используют президент и премьер, но пока автомобиль стоит слишком дорого.
Обновлено в 20:05
Футбол

Евро-2020. Футболисты Бельгии обыграли соперников из Казахстана

Футболисты Казахстана хорошо начали отбор, переиграв сильную команду Шотландии с тем же счетом 3:0.
Обновлено в 16:59
Армия и оружие

Пресс-секретарь Зеленского признала, что ВСУ убивают жителей Донбасса

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель в эфире телеканала 1+1 допустила, что ВСУ убивают мирных жителей в Донбассе.
Обновлено в 15:21
Политика

Китай предупредил иностранные компании о последствиях запрета поставок

Власти Китая в конфиденциальном порядке предупредили несколько иностранных компаний, в том числе Microsoft и Dell, о последствиях их согласия на отмену поставок технологий китайским фирмам.
Обновлено в 19:49
Армия и оружие

Появилось видео авиаудара ВКС РФ по боевикам в Сирии

Обновлено в 11:17
Политика

Хиллари Клинтон сообщила о смерти младшего брата

Обновлено в 18:31
Общество

Рособрнадзор представил первые результаты ЕГЭ

В целом результаты первых экзаменов подтверждают прозрачность и объективность ЕГЭ, сообщили в Рособрнадзоре.
Обновлено в 08:33
Общество

«Медуза» призвала СМИ и блогеров перепечатывать расследования Голунова

Издание «Медуза» призвало коллег-журналистов и блогеров перепечатывать публикации с расследованиями задержанного полицией корреспондента Ивана Голунова.
Обновлено в 11:13
Спорт

Фигуристке Медведевой поступили угрозы во время ее турне в Японии

Российская фигуристка Евгения Медведева неожиданно столкнулась с агрессией во время гастролей в Японии, где она выступает в составе шоу Fantasy on Ice.
Обновлено в 11:42
Транспорт

Повороты и полосы. На ульяновских улицах изменятся схемы движения

Обновлено в 14:00
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Международный суд ООН
Один из шести главных органов Организации Объединённых Наций, учреждённый Уставом ООН для достижения одной из главных целей ООН «проводить мирными средствами, в согласии с принципами справедливости и международного права, улаживание или разрешение международных споров или ситуаций, которые могут привести к нарушению мира».
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