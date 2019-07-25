Происшествия
В ГВСУ назвали сумму хищений в деле поставщика энергии для МинобороныРБК 22:20
ОАО «Оборонэнергосбыт» было создано в 2010 году по распоряжению правительства как единственный поставщик энергии для нужд Минобороны. В июле 2015 года Главная военная прокуратура сообщила, что выявила хищения при реализации госконтрактов должностными лицами компании.
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Накануне празднования Дня сотрудника органов следствия Российской Федерации об истории военного следствия и особенностях работы военных следователей в интервью ТАСС рассказал заместитель председателя Следственного комитета РФ — руководитель Главного военного следственного управления генерал-полковник юстиции Александр Сорочкин.ТАСС17:05
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Ранее сообщалось, что украинское МВД направило вертолет со спецназом из-за акции протеста в Донецкой области.
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Авто
Китай начал экспорт подержанных автомобилей в Россию
Провинция Гуандун (Южный Китай) первой в Китае начала экспортировать подержанные автомобили в Россию, Камбоджу, Нигерию и Мьянму.
Обновлено вчера в 08:31
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Стал известен виновник неудачи смартфона RED Hydrogen One
Основатель RED Джим Дженнард рассказал, почему камера смартфона Hydrogen One не смогла произвести революцию.
Обновлено в 14:31
Происшествия
В Турции ранили белорусского дипломата
Неизвестный выстрелил в советника-посланника посольства Белоруссии в Турции, дипломат госпитализирован, сообщает турецкая газета Hurriyet.
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Космос
В ближайшие часы около Земли пролетят два больших астероида
В любом случае волноваться не стоит: NASA не причислило этот астероид к опасным, так как его шансы на столкновение с Землей слишком ничтожны.
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Общество
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Политика
В команде Зеленского переписали историю и заявили о независимом Крыме
Советник президента Украины Владимира Зеленского по политическим вопросам, кандидат в депутаты Никита Потураев сообщил о планах нового правительства включить в текст конституции страны пункт о «национальной автономии» Крыма.
Обновлено в 22:44
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Госдума приняла закон о сдерживании цен на бензин
В среду, 24 июля, Госдума в окончательном чтении приняла поправки в Налоговый кодекс, которые направлены на сдерживание цен на топливо.
Обновлено в 07:35
Политика
Захарова сообщила о приписанной журналистом BBC Путину цитате Помпео
Корреспондент британского телеканала BBC Уилл Грант на пресс-конференции в Гаване задал главе российского МИДа Сергею Лаврову вопрос, в котором привел цитату, как он думал, президента России Владимира Путина, оказавшуюся словами госсекретяря США Майка Помпео.
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Общество
Высшее образование в регионах может стать бесплатным
В Госдуме предложили сделать получение высшего образования совершенно бесплатным в тех регионах России, которые граничат с другими государствами.
Обновлено в 20:45
Общество
В Москву придет резкое похолодание
В начале следующей недели в Москве резко похолодает.
Обновлено вчера в 09:22
Транспорт
Более 800 пьяных водителей автобусов задержаны в России с начала года
По информации ГИБДД, с начала года выявлено 807 водителей автобусов, которые находились в нетрезвом состоянии либо отказались от прохождения медицинского освидетельствования.
Обновлено в 10:05
Технологии
Во Франции нашли двухметровую бедренную кость динозавра
Гигантская бедренная кость динозавра-зауропода обнаружена при раскопках в департаменте Шаранта в западной части Франции.
Обновлено в 12:55
Политика
Власти США и Украины пытались заполучить черные ящики MH17
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В сети появился трейлер российского сериала «Чернобыль»
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Соболь сообщила о вызове на допрос
Незарегистрированный кандидат в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь сообщила о вызове на допрос.
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Политика
Мюллер подтвердил вмешательство России в американские выборы
Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследовавший "российское дело", подтвердил обвинения во вмешательстве России в американские выборы в 2016 году.
Обновлено в 09:28
Происшествия
Кассирша обмена валют присвоила 41 млн рублей клиента
Источник проинформировал о том, что правоохранительные органы разыскивают сотрудницу столичного пункта обмена валюты, укравшую у клиента 41 млн руб. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 20:25
Авто
Названы автомобили, которые чаще всего разбивают в «тотал»
Автомобили Renault, Lada и Kia возглавили список машин, которые чаще всего экономически нецелесообразно восстанавливать после аварии.
Обновлено в 08:04
Шоу-бизнес
Ольга Бузова заявила, что даст последний концерт
Ольга Бузова сообщила в своем Инстаграме, что ее осенний концерт станет последним.
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Здоровье
Ученые призвали перестать бесконтрольно пить аспирин
Еще 10 миллионов человек старше 70 лет беспричинно принимают аспирин каждый день.
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Названы самые популярные иномарки в России зарубежной сборки
Названы самые популярные иномарки в России зарубежной сборки.
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Свой «Чернобыль» может появиться в Иркутской области
Об угрозе глобальной экологической катастрофы в Иркутской области рассказала в интервью газете «Известия» глава Росприроднадзора Светлана Радионова.
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Экономика
Росстат назвал самую распространенную зарплату в стране
По предварительным данным Росстата за апрель 2019 года размер наиболее распространенной зарплаты в стране составил 23,5 тысячи рублей.
Обновлено в 02:06
Экономика
Разводы приводят к ипотечной просрочке
Специалисты сферы коллекторских услуг провели исследование, согласно результатам которого уровень проблемной ипотечной задолженности по итогам 2018 года вырос на 4,91 миллиарда рублей, или на 7%, до 78,03 миллиардов рублей по сравнению с 2017 годом.
Обновлено в 19:45
Армия и оружие
Турецкий экс-военный раскрыл причину конфликта между США и Турцией
Бывший заместитель начальника Генерального штаба ВС Турции Эргин Сайгун рассказал, почему между Вашингтоном и Анкарой сложились напряженные отношения, пишет Güneş.
Обновлено в 22:55
Футбол
«Ливерпуль» и «Спортинг» сыграли вничью
"Ливерпуль" сыграл вничью с лиссабонским "Спортингом" в товарищеском матче (2:2). У португальцев голами отметились Бруну Фернандеш и Вендел, а у англичан – Джорджиньо Вайналдум и Дивок Ориги.
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Nokia представила новый кнопочный телефон с 4G
Nokia представила новые кнопочные модели телефонов – Nokia 220 4G и Nokia 105.
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Гаджеты
Смартфоны Honor 9X и Honor 9X Pro предзаказали 200 тысяч человек
Сразу после анонса смартфонов Honor 9X и Honor 9X Pro компания Honor начала принимать предварительные заказы на эти очень перспективные новинки.
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