Экономика

Производитель SSJ 100 оценил данные об отказе Interjet от самолетовГазета.Ru 07:18

В "Гражданских самолета Сухого" (ГСС) прокомментировали сообщения в СМИ о том, что мексиканская авиакомпания Interjet якобы планирует продать самолеты Sukhoi Superjet 100. Об этом сообщает РИА "Новости". Представитель компании заявил, что Interjet не отказывается от авиалайнеров, а возвращает их.
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с чего всё началось

Последний зарубежный эксплуатант SSJ100 продает российские самолеты

Interjet ищет покупателей на российские самолеты Sukhoi SuperJet 100 (SSJ100). Лайнеры производит «дочка» государственной Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) – «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС).
Ведомостивчера в 17:19

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Заслуженный пилот рассказал, как господдержка Superjet сказывается на стоимости билетов

URA.Ru06:40

Последняя иностранная компания, по некоторым данным, решила отказаться от эксплуатации самолетов Sukhoi Superjet 100

Эхо Москвы11:06

Последний зарубежный эксплуатант SSJ100 продает российские самолеты

Ведомостивчера в 17:19

Источник: производитель SSJ-100 и партнеры ищут способы реструктуризации долгов Interjet

ТАСС07:26

Производитель прокомментировал сообщения об отказе Interjet от SSJ100

РИА Новости05:40

Производитель SSJ 100: Interjet не отказывается от российских самолетов

Коммерсантъ05:37

В «Сухом» опровергли данные об отказе мексиканской Interjet от SSJ100

РБК07:37
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 13:31, Ашберн
Армия и оружие

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Подразделения морского инженерного полка Черноморского флота РФ провели учения по очистке воды в озере Донузлав.
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Исследователи засняли повреждения «Титаника»

В результате первой за последние 14 лет экспедиции к затонувшему «Титанику» учёные выяснили, что состояние обломков пассажирского лайнера стремительно ухудшается.
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Россия предупредила Совбез ООН об угрозе для договора СНВ-3

Первый заместитель российского постпреда при ООН Дмитрий Полянский заявил, что после разрыва американцами Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД) под угрозой оказалось и продление Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3), срок действия которого истекает в 2021 году.
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Общество

В Чечне открыли крупнейшую в Европе мечеть

Крупнейшую в Европе мечеть открыли в чеченском городе Шали. Об этом в пятницу, 23 августа, сообщает «РИА Новости».
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Армия и оружие

Правительственные войска Сирии освободили от террористов север Хамы

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24-летняя женщина скончалась во время родов на Ставрополье

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Армия и оружие

Боевое применение ракетоносца Ту-160 в Сирии показали на видео

В динамичном ролике показаны сцены учебных полетов, боевого применения самолета в Сирии.
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Сутормин переведет первому тренеру миллион рублей

История с переходом полузащитника Алексея Сутормина из "Рубина" в "Зенит" привлекла себе повышенное внимание после того, как были опубликованы бумаги, в которых указывалась сумма трансфера и компенсации его бывшим командам.
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Общество

На Канарах объявили наивысший уровень угрозы природных пожаров

Власти Канарских островов объявили в пятницу наивысший уровень угрозы возникновения пожаров для пяти из числа входящих в архипелаг островов, говорится в заявлении, опубликованном на сайте правительства.
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Хоккей

Хоккеист Кузнецов дисквалифицирован на четыре года за кокаин

1. Российского хоккеиста отстранили от международных турниров Российский хоккеист «Вашингтон Кэпиталс» и форвард национальной сборной Евгений Кузнецов получил четырехлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.
Обновлено в 09:59
Происшествия

Пожар на складе в Невском районе Петербурга ликвидировали

Спасатели ликвидировали пожар на складе площадью 200 кв. м на Хрустальной улице в Невском районе Петербурга.
Обновлено в 13:12
Кино

На Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера подали иск в России

В Арбитражный суд Москвы было подано исковое заявление на 216,6 млн рублей в отношении китайской компании China Film Group, а также актеров Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера со стороны конкурсного управляющего "Русской фильм-группы" Кирилла Бодрова, пишут "Ведомости" со ссылкой на копию документа.
Обновлено в 07:45
Политика

Трамп потребовал от американских компаний уйти из Китая

«Нашим великим американским компаниям приказано немедленно начать поиск альтернативы Китаю, в том числе начать переносить производство на родину и делать свою продукцию на территории США.», — написал он.
Обновлено в 13:11
Общество

В России запретят вешать кондиционеры на фасады объектов культуры

Правительство РФ хочет запретить устанавливать кондиционеры и спутниковые антенны на фасадах памятников культурного наследия.
Обновлено в 03:36
Происшествия

В Ижевске 20 человек пострадали при ДТП с автобусом

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Культура

Евгений Киселев ушел с украинского телеканала «Прямой»

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Обновлено в 04:37
Происшествия

Родителей затянутой в бассейн россиянки обвинили в халатности

Управляющий отелем Sunhill в турецком Бодруме заявил, что 12-летняя россиянка, которую затянуло в бассейн, пострадала по вине своих родителей.
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Шоу-бизнес

Директор Анастасии Заворотнюк ответил на слухи о раке мозга у актрисы

Концертный директор Анастасии Заворотнюк опроверг слухи о раке мозга у актрисы.
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Здоровье

Врач опроверг информацию о влиянии семечек на развитие аппендицита

Семечки и аппендицит никакого отношения друг к другу не имеют, — пояснил агентству специалист.
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Общество

Чиновники подготовили для россиян очередные нововведения

Российские чиновники традиционно подготовили для жителей нашей страны очередные нововведения, которые вступят в силу с 1 сентября, сообщает News.ru.
Обновлено в 11:44
Политика

Госдеп подтвердил введение санкций по делу Скрипалей с 26 августа

В начале августа Госдеп объявил о введении второго пакета санкций в отношении России в связи с делом об отравлении в Великобритании бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
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Политика

Британская The Guardian признала российский статус Крыма

Мировые издания, поисковые сервисы, различные интернет-ресурсы периодически обозначают Крым российской территорией, независимо от официальной позиции правительств их стран.
Обновлено в 06:31
Кино

Глуховский анонсировал экранизацию романа «Метро 2033» в 2022 году

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Посольство США в России запросило срочный консульский доступ к Уилану

Посольство Соединённых Штатов в Москве запросило у МИД России срочный консульский доступ к гражданину США Полу Уилану, обвиняемому в России в шпионаже.
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Наука

Теломеры помогли мышиным клеткам остаться стволовыми

Испанские исследователи обнаружили белок, который не только отвечает за «молчание» теломерной ДНК, но и поддерживает клетки в стволовом состоянии.
Обновлено в 12:22
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Боксеры Ковалев и Ярд прошли взвешивание перед чемпионским боем

В Челябинске прошла церемония взвешивания перед боксерским поединком Сергея Ковалева и Энтони Ярда.
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В Нижнем Тагиле увольняются сразу шесть хирургов

Шесть хирургов Центральной городской больницы Нижнего Тагила написали заявления об увольнении.
Обновлено вчера в 05:31
Экономика

Группа ГАЗ может перейти на четырехдневную рабочую неделю

Переход на неполную рабочую неделю может потребоваться из-за ухудшения ситуации на рынке коммерческого транспорта и последствий санкций, пояснили в компании.
Обновлено в 02:53
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В Кремле заявили о начале диалога Путина и Зеленского

В Кремле видят начало диалога с президентом Украины Владимиром Зеленским и его развитие, которое выражается в «определенных контактах».
Обновлено в 05:32
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Крушение Superjet 100 в "Шереметьево"Больше новостей по теме
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