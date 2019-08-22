с чего всё началось

В компании «Гражданские самолёты Сухого», являющейся производителем лайнеров Sukhoi Superjet 100, прокомментировали сообщения об отказе от эксплуатации SSJ-100 мексиканского авиаперевозчика Interjet — последней зарубежной авиакомпании, использующей данные лайнеры.

В ГСС оценили данные об отказе от SSJ-100 всех зарубежных авиакомпаний

Здоровье Россиян предупредили об угрозе смертельных лихорадок из-за комаров Эпидемиологи выяснили, что жителям России могут угрожать смертельно опасные вирусы Чикунгунья, Зика и Денге, переносчиками которых являются комары видов Aedes aegypti и Aedes albopictus.

Кино Экранизация «Метро 2033» Дмитрия Глуховского выйдет в 2022 году Во время онлайн-трансляции телеканала ТВ-3 во «ВКонтакте» Дмитрий Глуховский сообщил о готовящей экранизации его романа «Метро 2033», которая увидит свет 1 января 2022 года.

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Политика В Кремле анонсировали встречу Путина и Эрдогана Ранее пресс-служба турецкого лидера сообщила о планах Эрдогана посетить 27 августа Россию с однодневным визитом.

Единоборства Первый канал покажет бой Нурмагомедова и Порье В главном бое встретятся россиянин Хабиб Нурмагомедов и американец Дастин Порье.

Происшествия МЧС сообщило о 20 пострадавших в ДТП с автобусом в Ижевске Двадцать человек пострадали, по уточненным данным, в результате ДТП с участием маршрутного автобуса в Ижевске, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

Политика Лукашенко рассказал, что Зеленский попросил помощи у Белоруссии Президент Украины Владимир Зеленский попросил помощи у Белоруссии, сообщил глава государства Александр Лукашенко.

Политика Путин заявил об обоснованности претензий к США по ДРСМД Президент Владимир Путин считает, что претензии к США, которые ранее предъявила Россия по поводу нарушения условий Договора о ликвидации ракет средней и меньше дальности (ДРСМД), обоснованы.

Гаджеты Samsung начала тестировать новую оболочку на Galaxy S10+ Новый интерфейс тестируется на флагманской модели Galaxy S10+. На видео видно, какие изменения ждут пользователей с Samsung One UI 2.0.

Гаджеты Раскрыты данные о производительности нового смартфона Redmi Note 8 Pro Раскрыты данные о производительности нового смартфона китайской марки Xiaomi Redmi Note 8 Pro.

Наука Впервые измерена масса нейтрино Ранее была установлена примерная суммарная масса всех видов нейтрино.

Общество Умер один из богатейших людей мира Дэвид Кох Один из богатейших людей мира, миллиардер Дэвид Кох умер на 80-м году жизни в США. Forbes оценивает его состояние в 42,4 миллиарда долларов.

Наука Искусственный интеллект помогает ставить точный диагноз Цифровизация медицины предполагает еще и улучшение качества предоставляемых услуг и одним из наиболее интересных решений в этой области является использование искусственного интеллекта.

Происшествия В ХМАО частично обрушилась пятиэтажка В Мегионе (Ханты-Мансийский автономный округ) произошло частичное обрушение пятиэтажного дома, передает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Происшествия На Ставрополье во время кесарева умерла женщина В СМИ появилась информация, что в больнице села Курсавка Андроповского района во время родов скончалась женщина.

Экономика Рубль «надеется» на симпозиум в США Сегодня главным событием будет выступление главы ФРС Джерома Пауэлла, от которого ждут решений по дальнейшим действиям относительно кредитно-денежной политики США, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ЦАФТ (Центр аналитики и финансовых технологий) Дмитрий Будаев.

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Культура Михалков рассказал о своём восстановлении после семи операций Режиссёр Никита Михалков в беседе с URA.RU рассказал о своём восстановлении после семи операций.

Политика Медведев назвал условия перехода на четырёхдневную рабочую неделю Переход на четырёхдневную рабочую неделю в России возможен, но «не сию секунду», заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.