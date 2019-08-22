Экономика
В ГСС оценили данные об отказе от SSJ-100 всех зарубежных авиакомпанийRT на русском 06:03
В компании «Гражданские самолёты Сухого», являющейся производителем лайнеров Sukhoi Superjet 100, прокомментировали сообщения об отказе от эксплуатации SSJ-100 мексиканского авиаперевозчика Interjet — последней зарубежной авиакомпании, использующей данные лайнеры.
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с чего всё началось
Interjet ищет покупателей на российские самолеты Sukhoi SuperJet 100 (SSJ100). Лайнеры производит «дочка» государственной Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) – «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС).Ведомостивчера в 17:19
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