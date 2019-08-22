с чего всё началось

В компании «Гражданские самолёты Сухого», являющейся производителем лайнеров Sukhoi Superjet 100, прокомментировали сообщения об отказе от эксплуатации SSJ-100 мексиканского авиаперевозчика Interjet — последней зарубежной авиакомпании, использующей данные лайнеры.

В ГСС оценили данные об отказе от SSJ-100 всех зарубежных авиакомпаний

Экономика Трамп повысил пошлины на товары из Китая Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу о решении повысить пошлины, которые американские власти планируют ввести осенью на товары из Китая, в рамках ответных мер на увеличение Пекином ввозных пошлин на американские автомобили и запчасти.

Происшествия Российские врачи сбежали из операционной после смерти роженицы Как отмечает Telegram-канал Mash, медики просто сбежали из операционной после смерти роженицы.

Армия и оружие Фрегат «Адмирал Касатонов» вышел на госиспытания в море Фрегат "Адмирал Касатонов" вышел в море для проведения завершающего этапа государственных испытаний, по итогам которых будет принято решение о включении корабля в состав Северного флота РФ.

Происшествия Слетевшая с пикапа накладка убила пассажирку BMW на КАД Вечером 23 августа на внешней стороне дамбы по пути в Кронштадт с пикапа Nissan слетела пластиковая накладка на кузов, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП в СПб».

Армия и оружие Россия предупредила Совбез ООН об угрозе для договора СНВ-3 Первый заместитель российского постпреда при ООН Дмитрий Полянский заявил, что после разрыва американцами Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД) под угрозой оказалось и продление Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3), срок действия которого истекает в 2021 году.

Экономика Минтруд установил величину прожиточного минимума 11 185 рублей Министерство труда России установило величину прожиточного минимума за II квартал 2019 года в размере 11 185 рублей.

Футбол «Севилья» одержала победу в матче Примеры с «Гранадой» «Гранада» в минувшем матче в гостях сыграла вничью с «Вильярреалом» (4:4). В 3-м туре «Севилья» на своём поле 30 августа встретится с «Сельтой» из Виго, а «Гранада» 1 сентября на выезде сыграет с «Эспаньолом».

Фигурное катание Валиева победила на первом этапе юниорского Гран-при в Куршевеле Российская фигуристка Камила Валиева стала победительницей первого этапа юниорской серии Гран-при, который проходит во французском Куршевеле.

Политика МИД Чехии отреагировал на осквернение памятника маршалу Коневу в Праге Министерство иностранных дел Чехии выразило сожаление из-за осквернения неизвестными вандалами памятника маршалу Ивану Коневу в Праге.

Политика Лукашенко представят программу интеграции с Россией В июле Александр Лукашенко предложил президенту России Владимиру Путину решить все спорные вопросы и подготовить программу стратегии действий по интеграции до 8 декабря, к 20-летию Союзного договора.

Происшествия В Турции задержаны виновные в ЧП с россиянкой сотрудники отеля «Сотрудники отеля, вина которых в произошедшем случае установлена, были задержаны и в настоящее время отпущены под подписку о невыезде», — цитирует ее слова «РИА Новости».

Здоровье В США зафиксировали первый случай смерти от курения вейпа В американском штате Иллинойс зафиксировали первый случай смерти от заболевания, вызванного курением электронных сигарет.

Политика Поддержанный Яшиным кандидат от КПРФ снялся с выборов в Мосгордуму Решение сняться с выборов Колмагоров принял сам, сообщил «Ведомостям» кандидат от КПРФ по 8-му округу Вадим Кумин, который возглавляет команду партии на выборах в Мосгордуму.

Политика Как пакт Молотова — Риббентропа предопределил победу над нацизмом 80 лет назад был заключён договор о ненападении между Германией и Советским Союзом, известный также как пакт Молотова — Риббентропа.

Технологии Уральский сервис для предпринимателей «Кнопка» возглавил человек из «Яндекса» В сервисе для предпринимателей «Кнопка» произошла смена генерального директора, Антон Сизов уступил свое место Сергею Герштейну, об этом сообщается на официальной странице компании в социальных сетях.

Шоу-бизнес Майли Сайрус впервые прокомментировала развод с Лиамом Хемсвортом Американская певица и актриса Майли Сайрус рассказала в Instagram о причинах развода с австралийским актером Лиамом Хемсвортом.

Происшествия Житель Китая 30 лет страдал от головной боли после глотка сырой воды Житель провинции Цзянси (юго-восток Китая) в течение 30 лет не мог выяснить причину терзающих его головных болей.

Шоу-бизнес Эмили Ратаковски спровоцировала слухи о своей беременности Эмили Ратаковски опубликовала новый снимок и спровоцировала слухи о своей беременности.

Политика СМИ узнали о повышении Авакова до вице-премьера Украины По информации издания, Арсен Аваков получит должность вице-премьера и будет курировать силовой блок.

Культура Михалков рассказал о своём восстановлении после семи операций Режиссёр Никита Михалков в беседе с URA.RU рассказал о своём восстановлении после семи операций.

Общество Умер один из богатейших людей мира Дэвид Кох Один из богатейших людей мира, миллиардер Дэвид Кох умер на 80-м году жизни в США. Forbes оценивает его состояние в 42,4 миллиарда долларов.

Авто В Москве открылся первый шоурум президентского седана Aurus Senat В Москве открылся первый дилерский центр автомобилей Aurus в «Москва-Сити».

Общество Только четыре региона выполнили майские указы по зарплатам бюджетников За прошлый год было 13 регионов, в которых не исполнили майские указы по среднему медперсоналу, сейчас их стало 14.

Происшествия Главу окружной налоговой инспекции Москвы арестовали по делу о взятке Пресненский суд Москвы арестовал главу налоговой инспекции по Южному административному округу Марию Андреянову, обвиняемую в получении взятки в особо крупном размере.

Политика Комиссия ГД получает новые материалы по вмешательству в дела РФ Новые материалы по фактам вмешательства иностранных государств во внутренние дела России получает созданная в Госдуме Комиссия.

Наука Собаки помогают своим владельцам поддерживать здоровье сердца Исследование включало в себя множество факторов, определяющих здоровье сердца и артерий, например, показало, что владельцы собак, как правило, имеют более здоровую диету, чем другие владельцы домашних животных, что способствует улучшению сердечно-сосудистой системы.