Политика
В ГКНБ Киргизии обвинили Атамбаева в подготовке госпереворотаDaily Storm 02:06
По словам главы ГКНБ, экс-президент специально во время штурма дома прикрывался женщинами и детьми, чтобы использовать в свою пользу информацию о ранении мирных граждан сотрудниками силовых ведомств для свержения власти. "Атамбаев готовился к этому [госперевороту ]", — подчеркнул Опумбаев.
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 04:48, Вашингтон
Политика
В Польше предложили ЕС усилить борьбу с «российской дезинформацией»
В правительственном аналитическом центре Польши призвали создать в странах — членах ЕС национальные подразделения Оперативной рабочей группы по стратегическим коммуникациям (StratCom) для борьбы с «российской дезинформацией».
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Жителя Красноярска оштрафовали на 30 тысяч рублей по статье о неуважении к власти за пост о президенте России Владимире Путине и низких заработных платах.
Обновлено в 03:56
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Трамп прокомментировал взрыв в Архангельской области
США делают выводы из чрезвычайного происшествия при испытании жидкостной реактивной двигательной установки 8 августа в России, заявил президент США Дональд Трамп.
Обновлено вчера в 17:40
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При восхождении на Эльбрус сорвались два альпиниста
Обновлено в 03:02
Культура
Сотрудники Доренко ушли с радио и основали новый проект
Работавшие под руководством Сергея Дорекно на радиостанции «Говорит Москва» журналисты объявили о создании нового проекта, сообщается в Telegram-канале «Подъем».
Обновлено в 03:28
Происшествия
Священник из Гатчины прокомментировал инцидент на крещении ребенка
Священнослужитель Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий прокомментировал скандал, который разразился после того, как на него подали обращение в полицию за грубое обращение с ребенком при крещении.
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Общество
В Роскачестве дали советы по выбору вареной колбасы
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ЖКХ
Новороссийск, Геленджик и Крымск остались без воды из-за аварии
Водоснабжение Новороссийска, Геленджика и Крымска прекращено из-за аварии на магистральном водопроводе, сообщает «Интерфакс-Юг» со ссылкой на пресс-службу компании «Кубаньводкомплекс».
Обновлено в 04:34
Общество
Профсоюзы предложили сократить рабочую неделю в России
Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила перевести россиян на четырёхдневную рабочую неделю.
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Кино
Гоблин переведет фильмы для «Ростелекома»
Дмитрий Пучков (известный под псевдонимом Гоблин) переведет и озвучит для «Ростелекома» 11 фильмов, рассказал «Ведомостям» представитель оператора.
Обновлено вчера в 17:58
Гаджеты
Отборные Ryzen 3000 (Matisse) стоят в Германии до 100 евро дороже обычных
Немецкий интернет-магазин компьютерных комплектующих Caseking начал предлагать покупателям отборные процессоры AMD Ryzen 3000, для которых гарантирован разгон до тех или иных тактовых частот.
Обновлено в 04:08
Общество
Певец Александр Серов подал в суд на ток-шоу «Пусть говорят»
Обновлено вчера в 10:35
Экономика
Маркетплейс для курьеров Dostavista привлек $15 млн
В сентябре 2018 года Dostavista привлекла $2 млн от фондов Buran VC и AddVenture, писал "Ъ".
Обновлено в 03:34
Политика
Глава Росстата примет участие в заседании совета Госдумы 11 сентября
Глава Росстата Павел Малков подтвердил участие в заседании совета Государственной думы, которое состоится 11 сентября.
Обновлено в 04:07
Происшествия
В Хабаровском крае медведь задрал грибника
Возле поселка Сулук в Хабаровском крае медведь набросился на грибника.
Обновлено вчера в 22:44
Общество
ВНИИ труда: в России появления новых профессий ждут 18% организаций
Только среди 18% организаций ожидают появления новых профессий, это свидетельствует об относительно невысокой инновационной активности предприятий в РФ, следует из презентации ВНИИ труда Минтруда, имеющейся в распоряжении РИА Новости.
Обновлено в 02:50
Экономика
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Сбербанк запустил доступную для всех клиентов услугу по снятию наличных в банкоматах по коду из смс-сообщения.
Обновлено в 03:29
Происшествия
В центре Сиднея мужчина с ножом напал на прохожих
Обновлено в 04:13
Происшествия
На Кубани в массовом ДТП с автобусом пострадали пять человек
На Кубани под Новороссийском в районе поселка Горный произошло массовое ДТП с участием пассажирского автобуса, грузовика и двух легковых автомобилей.
Обновлено в 04:27
Футбол
«Спартак» предложил €10 млн за лучшего бомбардира чемпионата Турции
Московский футбольный клуб "Спартак" предложил 10 миллионов евро за сенегальского форварда турецкого "Галатасарая" Мбайе Дианье, сообщает Fanatik.
Обновлено в 03:48
Происшествия
Уровень радиации в Северодвинске при ЧП был превышен в 4—16 раз
Северное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщило, что уровень радиации в Северодвинске во время ЧП в Белом море 8 августа был превышен в 4—16 раз.
Обновлено в 04:14
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Для непрофессиональных инвесторов нашли альтернативу иностранным акциям
РБК разбирался, смогут ли БПИФы, сформированные из зарубежных акций, стать альтернативой прямым вложениям в случае введения запрета.
Обновлено в 00:03
Общество
Тайфун «Кроса» может спровоцировать наводнение в Приморье
Мощный тайфун "Кроса", который окажет влияние на погоду в Приморском крае, пройдет над акваторией Японского моря 16-17 августа.
Обновлено вчера в 21:17
Политика
Вышинский доставлен в апелляционный суд в Киеве
Руководитель РИА Новости Украина Кирилл Вышинский доставлен на заседание Киевского апелляционного суда по рассмотрению жалобы на продление ему срока содержания под стражей.
Обновлено в 04:12
Авто
Крымский мост установил новый рекорд суточного трафика
На Крымском мосту 12 августа зафиксирован новый рекорд автомобильного трафика - 35989 машин за сутки.
Обновлено в 03:18
Здоровье
В Хабаровском крае проходит активная вакцинация от гепатита «А»
В ведомстве уточнили, что наиболее слаженно вакцинация сейчас проходит в южных территориях, в краевой столице и Хабаровском районе.
Обновлено в 01:46
Политика
Политолог: Украина теряет возможности для экономического развития
Украинскую экономику ожидают серьезные трудности, если продолжится массовая миграция трудоспособного населения за рубеж и прекратится финансирование внешними кредиторами, заявил в эфире YouTube-канала PolitWera директор департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон.
Обновлено вчера в 04:12
Происшествия
Атамбаеву предъявили обвинение в убийстве
Бывшему президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву предъявили обвинения в особо тяжких преступлениях, в том числе убийстве, сообщил начальник управления Генпрокуратуры по надзору за оперативно-разыскной деятельностью и следствием Замир Бейшекеев.
Обновлено в 02:35
Политика
В Крыму прокомментировали водную блокаду полуострова
Надежды украинской власти превратить водную блокаду Крыма в инструмент давления на Россию и жителей полуострова не оправдались, заявил депутат крымского парламента Владислав Ганжара во вторник, 13 августа.
Обновлено в 03:50
Общество
В Приамурье на памятнике ВОВ изобразили солдат НАТО
Жители поселка Дипкун Амурской области возмутились появлению изображения солдат НАТО на памятнике героям Великой Отечественной войны.
Обновлено в 01:16