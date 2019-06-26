Транспорт
В ГИБДД сообщили о рекорде превышения скорости на Крымском мостуРБК 06:46
Полиция зафиксировала максимальное превышение скорости движения на Крымском мосту в 243 км/ч. Об этом «РИА Новости Крым» сообщил начальник центра фиксации правонарушений ГИБДД МВД по республике Дмитрий Леонтьев.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
К настоящему времени сотрудники ГИБДД зафиксировали максимальную скорость движения автотранспорта по Крымскому мосту — 243 км/ч. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил начальник Центра фиксации ГИБДД МВД по Республике Крым Дмитрий Леонтьев.РИА Новости Крым03:11
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 06:53, Вашингтон
Политика
Комитет ПАСЕ предложил вернуть полномочия делегации РФ
Вернуть полномочия российской делегации рекомендовал комитет по мониторингу Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено в 03:41
Авто
Новой «Шевроле Ниве» быть. Выпуск внедорожника согласован
Предполагается, что от нынешней «Шевроле Нивы» новая версия будет отличаться дизайном, причем заметно, однако вся техническая начинка останется без изменений.
Обновлено вчера в 07:24
Шоу-бизнес
Алибасов показал результаты проверки на психоактивные вещества
Продюсер Бари Алибасов показал заключение из лаборатории, согласно которому в его крови нашли психотропные вещества — феназепам и хлорпротиксен.
Обновлено в 06:11
Экономика
Гендиректор «Магнита» Ольга Наумова покидает компанию
Председатель совета директоров Чарльз Райан отметил, что Наумова пришла в «Магнит» в 2018 году «возглавить процесс управления трансформацией компании и формирования её лидерских позиций на российском рынке».
Обновлено в 04:39
Шоу-бизнес
Яна Рудковская: «Вызвали батюшку, чтобы освятить дом»
Телеведущая испугала поклонников откровенным признанием о потусторонних силах Яна Рудковская, по собственному утверждению, никогда не верила в мистику.
Обновлено в 04:38
Общество
Токсины сделали воду Байкала непригодной для питья
Концентрация продуцирующих токсины бактерий выросла в воде озера Байкал до предельных значений.
Обновлено в 03:28
Шоу-бизнес
Отвергнутый Максим Виторган высказался о предательстве
Обновлено вчера в 12:18
Армия и оружие
В Донецке предотвратили покушения на глав силовых ведомств ДНР
«Сотрудники силовых ведомств ДНР задержали группу террористов, направленных в Донецк для физического устранения высокопоставленных руководителей силовых ведомств государства», — сообщили в пресс-службе.
Обновлено в 05:27
Политика
Суд в Киеве оспорил присвоение двум проспектам имен Бандеры и Шухевича
Окружной административный суд Киева отменил решение Киевского городского совета о переименовании двух проспектов в честь Степана Бандеры и Романа Шухевича.
Обновлено вчера в 16:19
Космос
Астрономы раскрыли главный секрет рождения Земли и других планет
Наблюдения за окраинами Солнечной системы помогли астрономам понять, как мелкая космическая "галька" слепливается и превращается в относительно крупные зародыши планет.
Обновлено в 06:01
Политика
Роскомнадзор может заблокировать девять VPN-сервисов
Роскомнадзор может заблокировать или оштрафовать девять VPN-сервисов, которые не выполняют российский закон об ограничении доступа к запрещённому контенту.
Обновлено в 06:33
Общество
Красноярским выпускникам подарили торт «с надгробиями»
Ранее мэр Владивостока Олег Гуменюк во время выступления в городском лицее отправил выпускников "в последний путь", оговорившись из-за волнения, при этом тут же поправился.
Обновлено в 03:37
Политика
У экс-советника Порошенко проходят обыски
У бывшего внештатного советника экс-президента Украины Петра Порошенко, кандидата в народные депутаты от партии «Европейская солидарность» Юрия Бирюкова проходят обыски.
Обновлено в 06:18
Политика
Кикабидзе порассуждал о Грузии и России
Любимый артист всех советских зрителей Вахтанг Кикабидзе давно уже не приезжает в Россию — сразу после войны 2008 года.
Обновлено вчера в 10:00
Здоровье
Человек-дерево из Бангладеш просит ампутировать ему руки
С 2016 года молодой человек прошёл через 25 хирургических операций по удалению наростов на руках и ногах.
Обновлено вчера в 06:59
Авто
Назвали российскую стоимость нового Changan CS35
Обновлено вчера в 05:00
Армия и оружие
В Госдуме ответили на угрозы генсека НАТО из-за ситуации с ДРСМД
Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с RT оценил заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что альянсу придётся ответить конкретными решениями и мерами, если Россия не вернётся к выполнению ДРСМД до 2 августа.
Обновлено вчера в 06:59
Общество
Роскомнадзор начал готовить провайдеров к закону о суверенном Рунете
Роскомнадзор начал подготовку к вступлению в силу закона о суверенном Рунете и уже направил операторам связи по всей стране запросы на предоставление необходимых для реализации положений закона данных.
Обновлено в 04:57
Происшествия
СК возбудил дело после отравления жителей краснодарского поселка
Уголовное дело об оказании опасных услуг возбуждено на Кубани в связи с отравлением жителей поселка, предположительно, водой, следователи изъяли образцы воды для исследования, сообщает СУСК РФ по Краснодарскому краю.
Обновлено в 03:59
Происшествия
СК прокомментировал информацию о вине младшего сына в убийстве жены Соколова
Представитель управления СК РФ по Ленинградской области заявил, что информация о том, что 15-летний Арсений Соколов убил свою мать не соответствует действительности, сообщают "РИА Новости".
Обновлено в 06:10
Общество
Тысячи человек погибнут от жары в Европе
В прошлом году от жары умерли больше тысячи человек в Германии, а в 2003 году высокая температура убила 70 тыс. жителей Европы.
Обновлено в 05:33
Происшествия
Кокорину разрешили отбывать срок в одной колонии с братом
Прошение Александра Кокорина о направлении в одну колонию с братом Кириллом будет удовлетворено, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.
Обновлено в 05:39
Происшествия
В Саратове предотвратили теракт
В Саратове ФСБ предотвратила теракт в людном месте, который планировал совершить член "Исламского государства"*, сообщает Центр общественных связей службы безопасности.
Обновлено в 03:31
Политика
Зеленский назначил «постпреда» в Крыму
"Назначить Кориневича Антона Александровича постоянным представителем президента Украины в Автономной Республике Крым", - говорится в указе главы государства от 25 июня.
Обновлено в 05:41
Авто
Audi презентовал обновленный кроссовер Audi Q7
Компания Audi представила обновленный кроссовер Audi Q7.
Обновлено вчера в 21:30
Транспорт
МВД разработало новый регламент по регистрации автомобилей
Министерство внутренних дел России подготовило проект административного регламента по регистрации транспортных средств и прицепов к ним.
Обновлено в 04:05
Музыка
Конкурс имени Чайковского бьет свои же рекорды
XVI Международный конкурс имени П. И. Чайковского проходит в Москве и Санкт-Петербурге с 17 по 29 июня.
Обновлено вчера в 21:57