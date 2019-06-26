В ГИБДД сообщили о рекорде превышения скорости на Крымском мостуРБК 06:46

К настоящему времени сотрудники ГИБДД зафиксировали максимальную скорость движения автотранспорта по Крымскому мосту — 243 км/ч. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил начальник Центра фиксации ГИБДД МВД по Республике Крым Дмитрий Леонтьев.

с чего всё началось

Полиция зафиксировала максимальное превышение скорости движения на Крымском мосту в 243 км/ч. Об этом «РИА Новости Крым» сообщил начальник центра фиксации правонарушений ГИБДД МВД по республике Дмитрий Леонтьев.

В ГИБДД сообщили о рекорде превышения скорости на Крымском мосту

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