Транспорт
В ГИБДД рассказали, как изменится теоретический экзамен на праваРИА Новости 05:36
Госавтоинспекция планирует в конце этого года более чем вдвое увеличить число вопросов в теоретической части экзамена на водительские права.
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Политика
МИД Белоруссии обвинил российского посла в «разрушении» отношений
Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз заявил, что российский посол в Минске Михаил Бабич якобы разрушает отношения двух стран.
Обновлено вчера в 14:09
Происшествия
В Казахстане 11 человек погибли в результате аварии с автобусом
По предварительным данным, одиннадцать человек погибли, 29 пострадали в результате аварии с пассажирским автобусом в Казахстане.
Обновлено в 02:30
Футбол
«Ювентус» выделит 85 млн евро на трансфер Иско
Полузащитник мадридского "Реал" Иско является одной из приоритетных целей туринского "Ювентуса" в летнее трансферное окно.
Обновлено в 02:41
Политика
Москва запретила экспорт нефти и нефтепродуктов на Украину
В целях противодействия недружественным действиям Киева, Москва ввела ограничительные меры в отношении Украины, которые коснутся экспорта нефти и нефтепродуктов.
Обновлено 18 апреля в 05:43
Шоу-бизнес
Отец Децла рассказал о депрессии сына и его конфликтах с женой
Отец Децла (Кирилл Толмацкий) Александр Толмацкий дал интервью журналу Esquire и рассказал о депрессии сына и его конфликтах с женой Юлией.
Обновлено вчера в 12:46
Происшествия
В Забайкалье сгорела половина деревни
В селе Усть-Ималка Ононского района на юге Забайкальского края в результате пожаров сгорели более 30 домов.
Обновлено вчера в 09:23
Авто
Составлен топ-10 самых популярных в России автомобилей
Обновлено в 04:40
Политика
Литва раскритиковала Эстонию за встречу Кальюлайд с Путиным
Обновлено вчера в 19:25
Происшествия
Рыбаки в США поймали огромную рыбу-меч весом 340 килограмм
Около берегов Флориды рыбаки выловили огромную рыбу-меч весом более 340 кг, пишут «Известия».
Обновлено в 03:24
Политика
Зеленский назвал себя результатом ошибок Порошенко
В Киеве начались дебаты кандидатов в президенты Украины Владимира Зеленского и Петра Порошенко.
Обновлено вчера в 12:28
Политика
Рейтинг Трампа упал до минимума с начала года на фоне доклада Мюллера
Рейтинг одобрения американцами деятельности президента США Дональда Трампа снизился на 3% на фоне доклада спецпрокурора Роберта Мюллера.
Обновлено в 00:25
Наука
Ученые назвали оптимальное для тренировок время суток
Обновлено в 05:08
Кино
Составлен рейтинг героев кинофраншизы «Мстители»
Рейтинг составило британское издание The Independent. Последнюю, 27-ю строчку занял Железный Воитель, роль которого исполнил Дон Чидл.
Обновлено в 02:57
Авто
Volkswagen представил гоночный электрокар для Нюрбургринга
На трек выйдет гоночный электрокар Volkswagen ID R. К слову, эта же модель уже принимала участие в заезде на скорость подъема на гору Пайкс-Пик.
Обновлено вчера в 11:28
Происшествия
В Подмосковье подожгли крупнейшее в России еврейское учебное заведение
Обновлено вчера в 19:51
Футбол
Тульский «Арсенал» обыграл «Уфу» в гостевом матче РПЛ
Обновлено в 06:21
Авто
Кроссовер от Geely привезут в Россию. Почти BMW X4
Новый купе-кроссовер Geely FY11, который уже в мае поступит на китайский рынок, в 2020 году приедет в Россию.
Обновлено 18 апреля в 06:03
Футбол
«Оренбург» и «Ростов» назвали стартовые составы
«Оренбург» и «Ростов» назвали стартовые составы на матч 24-го тура Российской премьер лиги.
Обновлено в 06:10
Экономика
Надолго ли хватит повышения пенсионного возраста
Власти повысили пенсионный возраст, подавая это как радикальное и долгосрочное решение проблем пенсионной системы, но это скорее лишь их купирование и отсрочка.
Обновлено 18 апреля в 17:42
Недвижимость
Квартирный вопрос дошел до Берлина
По подсчетам аналитиков сайта недвижимости immowelt.de, за последние десять лет стоимость аренды жилья в Берлине выросла более чем вдвое: с €5,6 за квадратный метр в месяц в 2008 году до €11,4 в прошлом году.
Обновлено в 03:22
Политика
В штабе Зеленского объяснили слова о повстанцах в ЛНР и ДНР
Представитель штаба кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков пояснил, почему в одном из вопросов на дебатах жители самопровозглашенных республик Донбасса были названы повстанцами.
Обновлено в 04:38
Спорт
Олимпийский чемпион Кипроп дисквалифицирован на 4 года за допинг
Олимпийский чемпион Пекина-2008 в беге на 1500 м кениец Асбел Кипроп дисквалифицирован на 4 года за допинг.
Обновлено в 04:48
Единоборства
Менеджер Штыркова прокомментировал отмену боя в Санкт-Петербурге
Менеджер команды "Архангел Михаил" Антон Глазырин высказался относительно отмененного поединка Ивана Штыркова на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Санкт-Петербурге, передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:33
Наука
Ученые назвали способ избежать слабоумия
Обновлено в 00:25
Политика
Кадыров похвалил Зеленского после дебатов с Порошенко
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал стадионные дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 15:17
Футбол
Коутиньо: «Было бы здорово поиграть с Неймаром в одном клубе»
Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо отметил, что хотел бы за карьеру успеть поиграть в одном клубе со своим соотечественником форвардом «ПСЖ» Неймаром.
Обновлено в 04:11
Авто
Кроссовер Suzuki Vitara Brezza пользуется ажиотажным спросом в Индии
Компактный кроссовер Suzuki Vitara Brezza снова стал бестселлером японской марки в Индии.
Обновлено вчера в 23:43
Хоккей
Семь хоккеистов ЦСКА вызваны в сборную России для подготовки к ЧМ
Семь хоккеистов московского ЦСКА вызваны в сборную России для подготовки к чемпионату мира-2019, сообщается в микроблоге Федерации хоккея России в Twitter.
Обновлено в 05:51
Армия и оружие
Во время атаки ВСУ погибла 23-летняя санинструктор ВС ДНР, приняв огонь на себя
Во время вчерашней попытки прорыва украинских вооруженных бандформирований в окрестностях поселка Октябрь погибла санинструктор, младший сержант Эгамбердиева (Максименко) Лилия Васильевна.
Обновлено в 03:09
Происшествия
Алексей Веллер полетел к арестованным мурманским морякам в Кабо-Верде
Депутат Государственной Думы от Мурманской области Алексей Веллер продолжает плотно заниматься помощью морякам из Мурманска, которые в конце января этого года были арестованы в Кабо-Верде.
Обновлено 17 апреля в 06:34