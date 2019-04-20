В ГИБДД рассказали, как изменится теоретический экзамен на праваРИА Новости 05:36

Госавтоинспекция планирует в конце этого года более чем вдвое увеличить число вопросов в теоретической части экзамена на водительские права.

В ГИБДД рассказали, как изменится теоретический экзамен на права

Политика МИД Белоруссии обвинил российского посла в «разрушении» отношений Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз заявил, что российский посол в Минске Михаил Бабич якобы разрушает отношения двух стран.

Происшествия В Казахстане 11 человек погибли в результате аварии с автобусом По предварительным данным, одиннадцать человек погибли, 29 пострадали в результате аварии с пассажирским автобусом в Казахстане.

Футбол «Ювентус» выделит 85 млн евро на трансфер Иско Полузащитник мадридского "Реал" Иско является одной из приоритетных целей туринского "Ювентуса" в летнее трансферное окно.

Политика Москва запретила экспорт нефти и нефтепродуктов на Украину В целях противодействия недружественным действиям Киева, Москва ввела ограничительные меры в отношении Украины, которые коснутся экспорта нефти и нефтепродуктов.

Шоу-бизнес Отец Децла рассказал о депрессии сына и его конфликтах с женой Отец Децла (Кирилл Толмацкий) Александр Толмацкий дал интервью журналу Esquire и рассказал о депрессии сына и его конфликтах с женой Юлией.

Происшествия В Забайкалье сгорела половина деревни В селе Усть-Ималка Ононского района на юге Забайкальского края в результате пожаров сгорели более 30 домов.

Происшествия Рыбаки в США поймали огромную рыбу-меч весом 340 килограмм Около берегов Флориды рыбаки выловили огромную рыбу-меч весом более 340 кг, пишут «Известия».

Политика Зеленский назвал себя результатом ошибок Порошенко В Киеве начались дебаты кандидатов в президенты Украины Владимира Зеленского и Петра Порошенко.

Политика Рейтинг Трампа упал до минимума с начала года на фоне доклада Мюллера Рейтинг одобрения американцами деятельности президента США Дональда Трампа снизился на 3% на фоне доклада спецпрокурора Роберта Мюллера.

Кино Составлен рейтинг героев кинофраншизы «Мстители» Рейтинг составило британское издание The Independent. Последнюю, 27-ю строчку занял Железный Воитель, роль которого исполнил Дон Чидл.

Авто Volkswagen представил гоночный электрокар для Нюрбургринга На трек выйдет гоночный электрокар Volkswagen ID R. К слову, эта же модель уже принимала участие в заезде на скорость подъема на гору Пайкс-Пик.

Авто Кроссовер от Geely привезут в Россию. Почти BMW X4 Новый купе-кроссовер Geely FY11, который уже в мае поступит на китайский рынок, в 2020 году приедет в Россию.

Футбол «Оренбург» и «Ростов» назвали стартовые составы «Оренбург» и «Ростов» назвали стартовые составы на матч 24-го тура Российской премьер лиги.

Экономика Надолго ли хватит повышения пенсионного возраста Власти повысили пенсионный возраст, подавая это как радикальное и долгосрочное решение проблем пенсионной системы, но это скорее лишь их купирование и отсрочка.

Недвижимость Квартирный вопрос дошел до Берлина По подсчетам аналитиков сайта недвижимости immowelt.de, за последние десять лет стоимость аренды жилья в Берлине выросла более чем вдвое: с €5,6 за квадратный метр в месяц в 2008 году до €11,4 в прошлом году.

Политика В штабе Зеленского объяснили слова о повстанцах в ЛНР и ДНР Представитель штаба кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков пояснил, почему в одном из вопросов на дебатах жители самопровозглашенных республик Донбасса были названы повстанцами.

Спорт Олимпийский чемпион Кипроп дисквалифицирован на 4 года за допинг Олимпийский чемпион Пекина-2008 в беге на 1500 м кениец Асбел Кипроп дисквалифицирован на 4 года за допинг.

Единоборства Менеджер Штыркова прокомментировал отмену боя в Санкт-Петербурге Менеджер команды "Архангел Михаил" Антон Глазырин высказался относительно отмененного поединка Ивана Штыркова на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Санкт-Петербурге, передает РИА "Новости".

Политика Кадыров похвалил Зеленского после дебатов с Порошенко Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал стадионные дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского.

Футбол Коутиньо: «Было бы здорово поиграть с Неймаром в одном клубе» Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо отметил, что хотел бы за карьеру успеть поиграть в одном клубе со своим соотечественником форвардом «ПСЖ» Неймаром.

Авто Кроссовер Suzuki Vitara Brezza пользуется ажиотажным спросом в Индии Компактный кроссовер Suzuki Vitara Brezza снова стал бестселлером японской марки в Индии.

Хоккей Семь хоккеистов ЦСКА вызваны в сборную России для подготовки к ЧМ Семь хоккеистов московского ЦСКА вызваны в сборную России для подготовки к чемпионату мира-2019, сообщается в микроблоге Федерации хоккея России в Twitter.

Армия и оружие Во время атаки ВСУ погибла 23-летняя санинструктор ВС ДНР, приняв огонь на себя Во время вчерашней попытки прорыва украинских вооруженных бандформирований в окрестностях поселка Октябрь погибла санинструктор, младший сержант Эгамбердиева (Максименко) Лилия Васильевна.