Транспорт

В ГИБДД рассказали, как изменится теоретический экзамен на праваРИА Новости 05:36

Госавтоинспекция планирует в конце этого года более чем вдвое увеличить число вопросов в теоретической части экзамена на водительские права.
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ГИБДД усложнит теоретический экзамен на права

Life.ru06:13

Представитель ГИБДД рассказал, как изменится теоретический экзамен на права

Ведомости06:05

ГИБДД планирует увеличить число вопросов в теоретическом экзамене на права в 2019 году

ТАСС03:34

ГИБДД усложнит теоретический экзамен на права в 2019 году

Телеканал 360°05:05

Число задач в теоретическом экзамене на права увеличится

Российская газета04:15

В ГИБДД рассказали, как изменится теоретический экзамен на права

РИА Новости05:36

Стали известны грядущие изменения в экзамене на водительские права

Lenta.ru06:02
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Политика

МИД Белоруссии обвинил российского посла в «разрушении» отношений

Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз заявил, что российский посол в Минске Михаил Бабич якобы разрушает отношения двух стран.
Обновлено вчера в 14:09
Происшествия

В Казахстане 11 человек погибли в результате аварии с автобусом

По предварительным данным, одиннадцать человек погибли, 29 пострадали в результате аварии с пассажирским автобусом в Казахстане.
Обновлено в 02:30
Футбол

«Ювентус» выделит 85 млн евро на трансфер Иско

Полузащитник мадридского "Реал" Иско является одной из приоритетных целей туринского "Ювентуса" в летнее трансферное окно.
Обновлено в 02:41
Политика

Москва запретила экспорт нефти и нефтепродуктов на Украину

В целях противодействия недружественным действиям Киева, Москва ввела ограничительные меры в отношении Украины, которые коснутся экспорта нефти и нефтепродуктов.
Обновлено 18 апреля в 05:43
Шоу-бизнес

Отец Децла рассказал о депрессии сына и его конфликтах с женой

Отец Децла (Кирилл Толмацкий) Александр Толмацкий дал интервью журналу Esquire и рассказал о депрессии сына и его конфликтах с женой Юлией.
Обновлено вчера в 12:46
Происшествия

В Забайкалье сгорела половина деревни

В селе Усть-Ималка Ононского района на юге Забайкальского края в результате пожаров сгорели более 30 домов.
Обновлено вчера в 09:23
Авто

Составлен топ-10 самых популярных в России автомобилей

Обновлено в 04:40
Политика

Литва раскритиковала Эстонию за встречу Кальюлайд с Путиным

Обновлено вчера в 19:25
Происшествия

Рыбаки в США поймали огромную рыбу-меч весом 340 килограмм

Около берегов Флориды рыбаки выловили огромную рыбу-меч весом более 340 кг, пишут «Известия».
Обновлено в 03:24
Политика

Зеленский назвал себя результатом ошибок Порошенко

В Киеве начались дебаты кандидатов в президенты Украины Владимира Зеленского и Петра Порошенко.
Обновлено вчера в 12:28
Политика

Рейтинг Трампа упал до минимума с начала года на фоне доклада Мюллера

Рейтинг одобрения американцами деятельности президента США Дональда Трампа снизился на 3% на фоне доклада спецпрокурора Роберта Мюллера.
Обновлено в 00:25
Наука

Ученые назвали оптимальное для тренировок время суток

Обновлено в 05:08
Кино

Составлен рейтинг героев кинофраншизы «Мстители»

Рейтинг составило британское издание The Independent. Последнюю, 27-ю строчку занял Железный Воитель, роль которого исполнил Дон Чидл.
Обновлено в 02:57
Авто

Volkswagen представил гоночный электрокар для Нюрбургринга

На трек выйдет гоночный электрокар Volkswagen ID R. К слову, эта же модель уже принимала участие в заезде на скорость подъема на гору Пайкс-Пик.
Обновлено вчера в 11:28
Происшествия

В Подмосковье подожгли крупнейшее в России еврейское учебное заведение

Обновлено вчера в 19:51
Футбол

Тульский «Арсенал» обыграл «Уфу» в гостевом матче РПЛ

Обновлено в 06:21
Авто

Кроссовер от Geely привезут в Россию. Почти BMW X4

Новый купе-кроссовер Geely FY11, который уже в мае поступит на китайский рынок, в 2020 году приедет в Россию.
Обновлено 18 апреля в 06:03
Футбол

«Оренбург» и «Ростов» назвали стартовые составы

«Оренбург» и «Ростов» назвали стартовые составы на матч 24-го тура Российской премьер лиги.
Обновлено в 06:10
Экономика

Надолго ли хватит повышения пенсионного возраста

Власти повысили пенсионный возраст, подавая это как радикальное и долгосрочное решение проблем пенсионной системы, но это скорее лишь их купирование и отсрочка.
Обновлено 18 апреля в 17:42
Недвижимость

Квартирный вопрос дошел до Берлина

По подсчетам аналитиков сайта недвижимости immowelt.de, за последние десять лет стоимость аренды жилья в Берлине выросла более чем вдвое: с €5,6 за квадратный метр в месяц в 2008 году до €11,4 в прошлом году.
Обновлено в 03:22
Политика

В штабе Зеленского объяснили слова о повстанцах в ЛНР и ДНР

Представитель штаба кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков пояснил, почему в одном из вопросов на дебатах жители самопровозглашенных республик Донбасса были названы повстанцами.
Обновлено в 04:38
Спорт

Олимпийский чемпион Кипроп дисквалифицирован на 4 года за допинг

Олимпийский чемпион Пекина-2008 в беге на 1500 м кениец Асбел Кипроп дисквалифицирован на 4 года за допинг.
Обновлено в 04:48
Единоборства

Менеджер Штыркова прокомментировал отмену боя в Санкт-Петербурге

Менеджер команды "Архангел Михаил" Антон Глазырин высказался относительно отмененного поединка Ивана Штыркова на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Санкт-Петербурге, передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:33
Наука

Ученые назвали способ избежать слабоумия

Обновлено в 00:25
Политика

Кадыров похвалил Зеленского после дебатов с Порошенко

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал стадионные дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 15:17
Футбол

Коутиньо: «Было бы здорово поиграть с Неймаром в одном клубе»

Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо отметил, что хотел бы за карьеру успеть поиграть в одном клубе со своим соотечественником форвардом «ПСЖ» Неймаром.
Обновлено в 04:11
Авто

Кроссовер Suzuki Vitara Brezza пользуется ажиотажным спросом в Индии

Компактный кроссовер Suzuki Vitara Brezza снова стал бестселлером японской марки в Индии.
Обновлено вчера в 23:43
Хоккей

Семь хоккеистов ЦСКА вызваны в сборную России для подготовки к ЧМ

Семь хоккеистов московского ЦСКА вызваны в сборную России для подготовки к чемпионату мира-2019, сообщается в микроблоге Федерации хоккея России в Twitter.
Обновлено в 05:51
Армия и оружие

Во время атаки ВСУ погибла 23-летняя санинструктор ВС ДНР, приняв огонь на себя

Во время вчерашней попытки прорыва украинских вооруженных бандформирований в окрестностях поселка Октябрь погибла санинструктор, младший сержант Эгамбердиева (Максименко) Лилия Васильевна.
Обновлено в 03:09
Происшествия

Алексей Веллер полетел к арестованным мурманским морякам в Кабо-Верде

Депутат Государственной Думы от Мурманской области Алексей Веллер продолжает плотно заниматься помощью морякам из Мурманска, которые в конце января этого года были арестованы в Кабо-Верде.
Обновлено 17 апреля в 06:34
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