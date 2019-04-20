Транспорт
В ГИБДД раскрыли изменения в теоретическом экзамене на праваИзвестия 08:27
Госавтонспекция планирует к концу года вдвое увеличить число вопросов в теоретической части экзамена на водительские права.
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Авто
УАЗ выпустил экспедиционный «Хантер» за миллион рублей
Обновлено вчера в 08:15
Происшествия
Взрыв прогремел в Кабуле у министерства связи
В Кабуле около 11:30 в субботу прогремел взрыв вблизи министерства коммуникаций и информационных технологий.
Обновлено в 04:22
Происшествия
Двое подростков ранены при стрельбе в Москве
Мужчина открыл огонь из окна своей квартиры на северо-западе Москвы и ранил двоих подростков.
Обновлено в 09:34
Происшествия
Полицейские устроили массовую драку в Москве
Обновлено в 08:07
Политика
Посольство РФ в США отреагировало на доклад Мюллера
Российское посольство в США подготовило 120-страничный доклад, в котором изложены бездоказательные заявления из расследования спецпрокурора Роберта Мюллера касательно так называемого вмешательства России в выборы президента 2016 года.
Обновлено вчера в 22:45
Авто
Компания IAT показала бронированный внедорожник Karlmann King
В рамках автосалона в Нью-Йорке китайский бренд IAT показал свой роскошный бронированный внедорожник Karlmann King, стоимость которого составляет 2 млн долларов.
Обновлено в 03:41
Музыка
Дочь Алсу исполнила на конкурсе песню Юлии Началовой
В дополнительном раунде, в котором юным исполнителям дали шанс побороться за возвращение в проект, Микелла исполнила песню «Герой не моего романа».
Обновлено вчера в 20:59
Общество
В состоянии писателя Дмитрия Быкова наметились позитивные изменения
Супруга писателя и журналиста Дмитрия Быкова Ирина Лукьянова сообщила, что в состоянии ее мужа наметилась положительная динамика.
Обновлено в 09:43
Происшествия
Протестующие в Париже начали поджигать машины
Обновлено в 09:31
Футбол
Калиниченко считает, что «Краснодар» обыграет «Зенит»
Максим Калиниченко дал прогноз на противостояние "Краснодара" и "Зенита". Матч 24 тура состоится сегодня в 21:00.
Обновлено в 08:47
Футбол
«Манчестер Сити» обыграл «Тоттенхэм» и поднялся на первое место в АПЛ
«Манчестер Сити» одержал победу над лондонским «Тоттенхэм Хотспур» в матче 35-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Обновлено в 09:28
Политика
Супруга Зеленского попала в списки украинского сайта «Миротворец»
Жена кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Елена попала в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец" как "информатор незаконных вооруженных формирований".
Обновлено в 08:27
Политика
Клинцевич отреагировал на заявление Линкявичюса
Обновлено в 08:34
Экономика
В 136 раз хотят увеличить плату за подключение к электросетям в России
Государственный холдинг «Россети» предложил увеличить тарифы за подключение к электросетям в 136 раз – с 550 рублей (именно столько платит обычный потребитель) до 5 тысяч рублей за каждый киловатт.
Обновлено вчера в 18:59
Политика
В Сети появилось видео выдачи денег «массовке» Порошенко
В Сети появилось видео выдачи денег "массовке" президента Украины Петра Порошенко, присутствовавшей на его дебатах с оппонентом Владимиром Зеленским.
Обновлено в 08:17
Авто
«Автостат» определил самые популярные автомобили в России
Самым продаваемым автомобилем в России стала Lada Granta. Данные приводит аналитическое агентство "Автостат".
Обновлено в 02:29
Гаджеты
Фото дня с полным его разоблачением: загадочный iPhone 11 в руках главы Foxconn оказался не тем, чем кажется
Во время недавнего выступления Терри Гоу (Terry Gou), председатель и главный исполнительный директор Foxconn, на пресс-конференции в Тайване, в его руках был з замечен необычно выглядящий смартфон.
Обновлено в 01:24
Происшествия
Рыбаки в США поймали огромную рыбу-меч весом 340 килограмм
Около берегов Флориды рыбаки выловили огромную рыбу-меч весом более 340 кг, пишут «Известия».
Обновлено в 03:24
Политика
В Австрии оценили потери от антироссийских санкций
Бывший вице-мэр города Линц Детлеф Виммер заявил, что в муниципалитетах Австрии полагают, что антироссийские санкции нанесли серьёзный ущерб европейскому и австрийскому бизнесу.
Обновлено в 09:19
Общество
Жители Подмосковья убрали 160 тонн мусора на субботнике
Обновлено в 09:32
Футбол
Тренер «Спартака» заявил, что всем нужны «единство и вера»
Обновлено в 10:40
Политика
Россия ответила Украине запретом экспорта нефти
Глава Правительства РФ Дмитрий Медведев заявил о том, что Москва приняла ответные меры на действия украинских властей и запретила экспорт нефти и нефтепродуктов в Незалежную.
Обновлено 18 апреля в 06:36
Футбол
«Реал» заключит контракт с Adidas на 1,6 млрд евро
Ожидается, что испанский гранд и немецкая компания продлят контракт на 12 лет. Сумма договора оценивается в 1,6 миллиарда евро.
Обновлено в 04:20
Общество
У юриста фонда Навального нашли квартиры на 51 миллион
У юриста «Фонда борьбы с коррупцией» и кандидата в депутаты Мосгордумы Любови Соболь нашли недвижимость общей стоимостью 51 миллион рублей.
Обновлено в 10:47
Авто
Кроссовер Suzuki Vitara Brezza пользуется ажиотажным спросом в Индии
Компактный кроссовер Suzuki Vitara Brezza снова занял место бестселлера японской марки в Индии.
Обновлено в 03:38
Транспорт
В Москве начался парад трамваев
Сергей Собянин поучаствовал в параде трамваев, который приурочен к 120-й годовщине запуска первого электрического трамвая в столице, о чем сообщается на официальном сайте градоначальника.
Обновлено в 05:40
Авто
ЦОДД назвал автомобили, водители которых чаще всего нарушают ПДД
Центр организации дорожного движения (ЦОДД) составил список машин, водители которые чаще других оказываются замечены в нарушении правил дорожного движения.
Обновлено в 02:58