Транспорт

В ГИБДД раскрыли изменения в теоретическом экзамене на праваИзвестия 08:27

Госавтонспекция планирует к концу года вдвое увеличить число вопросов в теоретической части экзамена на водительские права.
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ГИБДД подтвердила планы увеличить задания для сдачи экзаменов на права

РБК07:13

Число задач в теоретическом экзамене на права увеличится

Российская газета04:15

Стали известны грядущие изменения в экзамене на водительские права

Lenta.ru06:02

В ГИБДД рассказали, как изменится теоретический экзамен на права

РИА Новости05:36

ГИБДД усложнит теоретический экзамен на права в 2019 году

Телеканал 360°05:05

Представитель ГИБДД рассказал, как изменится теоретический экзамен на права

Ведомости06:05

ГИБДД планирует увеличить число вопросов в теоретическом экзамене на права в 2019 году

ТАСС03:34
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Политика

В штабе Зеленского прокомментировали иск о снятии его с выборов

Дмитрий Разумков, представитель избирательного штаба Владимира Зеленского, в своём Facebook прокомментировал иск с требованием снять Зеленского с выборов, поданный украинским адвокатом Андреем Хилько.
Обновлено в 14:41
Происшествия

В Омске двое детей провалились под лед и погибли

Два подростка погибли, провалившись под лед на искусственном водоеме в Советском округе Омска, сообщает в субботу ГУ МЧС России по Омской области.
Обновлено в 10:57
Шоу-бизнес

Юморист Семен Слепаков развелся с женой после шести лет брака

Отечественный юморист и актер Семен Слепаков развелся со своей женой Кариной после шести лет брака.
Обновлено в 12:51
Шоу-бизнес

Адель рассталась с мужем после двух лет брака

Топовая тридцатилетняя британская певица и автор песен Адель Лори Блу Эдкинс, более известная просто как Адель, рассталась с мужем, 45-летним бизнесменом Саймоном Конекки, после двух лет брака.
Обновлено в 07:28
Политика

Раздача денег массовке Порошенко попала на видео

В сети появились видеокадры, на которых, предположительно, идет раздача денег за участие в массовке за кандидата в президенты Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 06:55
Авто

УАЗ выпустил экспедиционный «Хантер» за миллион рублей

Фото: tarantas.news Ульяновский автомобильный завод готовит к выводу на рынок новую комплектацию для внедорожника «Хантер» под названием «Экспедиция».
Обновлено вчера в 08:15
Политика

Прокуроры рекомендовали суду приговорить Бутину к 18 месяцам тюрьмы

Прокуратура США рекомендует суду в Вашингтоне приговорить россиянку Марию Бутину, обвиняемую в незаконной работе иностранным агентом в США, к 18 месяцам тюремного заключения, сообщил ТАСС со ссылкой на документы, направленные прокуратурой в суд по делу госпожи Бутиной.
Обновлено вчера в 21:48
Футбол

Виктор Гончаренко: «Пока не знаю, какие травмы у Бекао и Дивеева»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко сообщил о состоянии защитников команды Родригу Бекао и Игоря Дивеева после матча 24-го тура чемпионата России против "Локомотива" (1:1).
Обновлено в 14:26
Авто

Toyota представила хэтчбек Corolla 2019 от Muscle Tuner Automotive

На автосалоне в Нью-Йорке был представлен хэтчбек Toyota Corolla 2019 модельного года в особом исполнении.
Обновлено в 04:19
Общество

Российских дачников штрафуют за теплицы

Из разных регионов РФ поступают сигналы о штрафах и налогах Как сообщает URA.RU, в России дачников привлекают к ответственности за нелегального установленные теплицы на дачных участках.
Обновлено в 10:19
Шоу-бизнес

В Сети появилось фото подросшего сына Жанны Фриске и Дмитрия Шепелева

Телеведущий редко делится с поклонниками снимками сына. На днях в Сети появились свежие фотографии подросшего Платона.
Обновлено в 07:47
Культура

Весенний фестиваль света открывается в Петербурге

Обновлено в 05:53
Экономика

В 136 раз хотят увеличить плату за подключение к электросетям в России

Государственный холдинг «Россети» предложил значительно увеличить тарифы за подключение к электросетям.
Обновлено вчера в 18:59
Политика

Курт Уолкер: США надолго останутся в Украине

Курт Волкер заявил, что США пришли на Украину "всерьёз и надолго" Курт Волкер, специальный представитель американского госдепартамента по Украине заверил, что Соединенные Штаты Америки будут продолжать оказание помощи Киеву, так как они «пришли на Украину надолго».
Обновлено в 05:07
Политика

Супруга Зеленского попала в списки украинского сайта «Миротворец»

Жена кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Елена попала в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец" как "информатор незаконных вооруженных формирований".
Обновлено в 08:27
Единоборства

Друг Нурмагомедова одержал победу над дебютантом UFC на турнире в Петербурге

Российский боец смешанного стиля (MMA) Ислам Махачев одержал победу над соотечественником Арманом Царукяном в со-главном поединке на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Петербурге.
Обновлено в 15:23
Шоу-бизнес

Ксения Собчак приняла вызов на дуэль Анастасии Волочковой

Ранее Волочкова заявляла, что Собчак обманом проникла в ее спальню, рылась в вещах и расставила по дому скрытые камеры.
Обновлено вчера в 09:10
Политика

Норкин раскрыл причину исчезновения из эфира НТВ

Ведущий "Места встречи" Андрей Норкин прокомментировал свое "исчезновение" из студии программы.
Обновлено в 10:18
Спорт

Загитова показала свою олимпийскую программу на шоу Тутберидзе

Обновлено в 13:07
Происшествия

«Мосгаз» опроверг утечку газа у Новодевичьего монастыря

Обновлено в 11:44
Шоу-бизнес

Алла Пугачева дала юбилейный концерт на сцене Кремля

Концерт состоялся 17 апреля на кремлевской сцене и стал самым обсуждаемым событием апреля.
Обновлено 18 апреля в 07:31
Общество

Загитова отписалась от Медведевой в инстаграме

Олимпийская чемпионка Игр-2018 Алина Загитова отписалась в инстаграме от еще одной звездной фигуристки Евгении Медведевой.
Обновлено в 15:05
Происшествия

Полицейские устроили массовую драку в Москве

Две группы московских полицейских устроили массовую драку между собой в баре.
Обновлено в 08:07
Шоу-бизнес

У первенца Меган Маркл и принца Гарри появилось прозвище

Принц Гарри и Меган Маркл в ближайшем будущем ожидают появление на свет своего первенца, что стало главной темой для обсуждения поклонников королевской семьи Британии.
Обновлено в 08:08
Шоу-бизнес

«Танки грязи не боятся»: Кудрявцева ответила Пугачевой

Ведущая программы "Секрет на миллион" Лера Кудрявцева ответила на обвинения со стороны Аллы Пугачевой.
Обновлено в 09:20
Происшествия

CNN: установлен очаг возгорания в Нотр-Даме

Следователи смогли определить очаг возгорания во французском соборе Нотр-Дам-де-Пари. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник в полиции.
Обновлено в 10:12
Происшествия

Очевидцы: в Химках пьяный мужчина избил 11-летнего мальчика

По словам свидетелей происшествия, нетрезвый мужчина, избил 11-летнего мальчика, решив вступится за своего семилетнего сына, у которого ранее произошла ссора с одиннадцатилетним школьником.
Обновлено в 14:45
Происшествия

Из-за угрозы минирования эвакуируют аэропорт в Одессе

В Одессе эвакуируют аэропорт из-за угрозы минирования.
Обновлено в 14:17
Космос

Марсоход NASA собран и тестируется

Специалисты американского космического агентства собрали и проводят тестирование нового марсохода, который должен будет сесть на поверхность Красной планеты в 2020 году.
Обновлено в 14:40
Футбол

Гол Хунтелара принёс победу «Аяксу» в матче с «Гронингеном»

В матче 31-го тура чемпионата Нидерландов "Гронинген" уступил "Аяксу" со счётом 0:1. Встреча состоялась в Гронингене на стадионе "Эйроборг".
Обновлено в 14:32
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