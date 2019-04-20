Транспорт
В ГИБДД раскрыли изменения в теоретическом экзамене на праваИзвестия 08:27
Госавтонспекция планирует к концу года вдвое увеличить число вопросов в теоретической части экзамена на водительские права.
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Политика
В штабе Зеленского прокомментировали иск о снятии его с выборов
Дмитрий Разумков, представитель избирательного штаба Владимира Зеленского, в своём Facebook прокомментировал иск с требованием снять Зеленского с выборов, поданный украинским адвокатом Андреем Хилько.
Обновлено в 14:41
Происшествия
В Омске двое детей провалились под лед и погибли
Два подростка погибли, провалившись под лед на искусственном водоеме в Советском округе Омска, сообщает в субботу ГУ МЧС России по Омской области.
Обновлено в 10:57
Шоу-бизнес
Юморист Семен Слепаков развелся с женой после шести лет брака
Отечественный юморист и актер Семен Слепаков развелся со своей женой Кариной после шести лет брака.
Обновлено в 12:51
Шоу-бизнес
Адель рассталась с мужем после двух лет брака
Топовая тридцатилетняя британская певица и автор песен Адель Лори Блу Эдкинс, более известная просто как Адель, рассталась с мужем, 45-летним бизнесменом Саймоном Конекки, после двух лет брака.
Обновлено в 07:28
Политика
Раздача денег массовке Порошенко попала на видео
В сети появились видеокадры, на которых, предположительно, идет раздача денег за участие в массовке за кандидата в президенты Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 06:55
Авто
УАЗ выпустил экспедиционный «Хантер» за миллион рублей
Фото: tarantas.news Ульяновский автомобильный завод готовит к выводу на рынок новую комплектацию для внедорожника «Хантер» под названием «Экспедиция».
Обновлено вчера в 08:15
Политика
Прокуроры рекомендовали суду приговорить Бутину к 18 месяцам тюрьмы
Прокуратура США рекомендует суду в Вашингтоне приговорить россиянку Марию Бутину, обвиняемую в незаконной работе иностранным агентом в США, к 18 месяцам тюремного заключения, сообщил ТАСС со ссылкой на документы, направленные прокуратурой в суд по делу госпожи Бутиной.
Обновлено вчера в 21:48
Футбол
Виктор Гончаренко: «Пока не знаю, какие травмы у Бекао и Дивеева»
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко сообщил о состоянии защитников команды Родригу Бекао и Игоря Дивеева после матча 24-го тура чемпионата России против "Локомотива" (1:1).
Обновлено в 14:26
Авто
Toyota представила хэтчбек Corolla 2019 от Muscle Tuner Automotive
На автосалоне в Нью-Йорке был представлен хэтчбек Toyota Corolla 2019 модельного года в особом исполнении.
Обновлено в 04:19
Общество
Российских дачников штрафуют за теплицы
Из разных регионов РФ поступают сигналы о штрафах и налогах Как сообщает URA.RU, в России дачников привлекают к ответственности за нелегального установленные теплицы на дачных участках.
Обновлено в 10:19
Шоу-бизнес
В Сети появилось фото подросшего сына Жанны Фриске и Дмитрия Шепелева
Телеведущий редко делится с поклонниками снимками сына. На днях в Сети появились свежие фотографии подросшего Платона.
Обновлено в 07:47
Культура
Весенний фестиваль света открывается в Петербурге
Обновлено в 05:53
Экономика
В 136 раз хотят увеличить плату за подключение к электросетям в России
Государственный холдинг «Россети» предложил значительно увеличить тарифы за подключение к электросетям.
Обновлено вчера в 18:59
Политика
Курт Уолкер: США надолго останутся в Украине
Курт Волкер заявил, что США пришли на Украину "всерьёз и надолго" Курт Волкер, специальный представитель американского госдепартамента по Украине заверил, что Соединенные Штаты Америки будут продолжать оказание помощи Киеву, так как они «пришли на Украину надолго».
Обновлено в 05:07
Политика
Супруга Зеленского попала в списки украинского сайта «Миротворец»
Жена кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Елена попала в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец" как "информатор незаконных вооруженных формирований".
Обновлено в 08:27
Единоборства
Друг Нурмагомедова одержал победу над дебютантом UFC на турнире в Петербурге
Российский боец смешанного стиля (MMA) Ислам Махачев одержал победу над соотечественником Арманом Царукяном в со-главном поединке на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Петербурге.
Обновлено в 15:23
Шоу-бизнес
Ксения Собчак приняла вызов на дуэль Анастасии Волочковой
Ранее Волочкова заявляла, что Собчак обманом проникла в ее спальню, рылась в вещах и расставила по дому скрытые камеры.
Обновлено вчера в 09:10
Политика
Норкин раскрыл причину исчезновения из эфира НТВ
Ведущий "Места встречи" Андрей Норкин прокомментировал свое "исчезновение" из студии программы.
Обновлено в 10:18
Спорт
Загитова показала свою олимпийскую программу на шоу Тутберидзе
Обновлено в 13:07
Происшествия
«Мосгаз» опроверг утечку газа у Новодевичьего монастыря
Обновлено в 11:44
Шоу-бизнес
Алла Пугачева дала юбилейный концерт на сцене Кремля
Концерт состоялся 17 апреля на кремлевской сцене и стал самым обсуждаемым событием апреля.
Обновлено 18 апреля в 07:31
Общество
Загитова отписалась от Медведевой в инстаграме
Олимпийская чемпионка Игр-2018 Алина Загитова отписалась в инстаграме от еще одной звездной фигуристки Евгении Медведевой.
Обновлено в 15:05
Происшествия
Полицейские устроили массовую драку в Москве
Две группы московских полицейских устроили массовую драку между собой в баре.
Обновлено в 08:07
Шоу-бизнес
У первенца Меган Маркл и принца Гарри появилось прозвище
Принц Гарри и Меган Маркл в ближайшем будущем ожидают появление на свет своего первенца, что стало главной темой для обсуждения поклонников королевской семьи Британии.
Обновлено в 08:08
Шоу-бизнес
«Танки грязи не боятся»: Кудрявцева ответила Пугачевой
Ведущая программы "Секрет на миллион" Лера Кудрявцева ответила на обвинения со стороны Аллы Пугачевой.
Обновлено в 09:20
Происшествия
CNN: установлен очаг возгорания в Нотр-Даме
Следователи смогли определить очаг возгорания во французском соборе Нотр-Дам-де-Пари. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник в полиции.
Обновлено в 10:12
Происшествия
Очевидцы: в Химках пьяный мужчина избил 11-летнего мальчика
По словам свидетелей происшествия, нетрезвый мужчина, избил 11-летнего мальчика, решив вступится за своего семилетнего сына, у которого ранее произошла ссора с одиннадцатилетним школьником.
Обновлено в 14:45
Происшествия
Из-за угрозы минирования эвакуируют аэропорт в Одессе
В Одессе эвакуируют аэропорт из-за угрозы минирования.
Обновлено в 14:17
Космос
Марсоход NASA собран и тестируется
Специалисты американского космического агентства собрали и проводят тестирование нового марсохода, который должен будет сесть на поверхность Красной планеты в 2020 году.
Обновлено в 14:40
Футбол
Гол Хунтелара принёс победу «Аяксу» в матче с «Гронингеном»
В матче 31-го тура чемпионата Нидерландов "Гронинген" уступил "Аяксу" со счётом 0:1. Встреча состоялась в Гронингене на стадионе "Эйроборг".
Обновлено в 14:32