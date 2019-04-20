Транспорт

В ГИБДД раскрыли изменения в теоретическом экзамене на праваИзвестия 08:27

Госавтонспекция планирует к концу года вдвое увеличить число вопросов в теоретической части экзамена на водительские права.
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ГИБДД усложнит теоретический экзамен на права в 2019 году

Телеканал 360°05:05

Представитель ГИБДД рассказал, как изменится теоретический экзамен на права

Ведомости06:05

Стали известны грядущие изменения в экзамене на водительские права

Lenta.ru06:02

В ГИБДД рассказали, как изменится теоретический экзамен на права

РИА Новости05:36

ГИБДД подтвердила планы увеличить задания для сдачи экзаменов на права

РБК07:13

Число задач в теоретическом экзамене на права увеличится

Российская газета04:15

ГИБДД планирует увеличить число вопросов в теоретическом экзамене на права в 2019 году

ТАСС03:34
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В Индии слон насмерть затоптал пять человек

Пять человек погибли после нападения слона в двух деревнях в штате Орисса в Индии, сообщает издание Hindu.
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О дате вступления нововведений в силу пока неизвестно, Минтранс предлагает отсрочить ее в связи с тем, что изменения довольно масштабные.
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31-летний итальянец сыграет в полуфинале с Рафаэлем Надалем .
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Ведущая программы "Секрет на миллион" Лера Кудрявцева ответила на обвинения со стороны Аллы Пугачевой.
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19 апреля фанатов британской певицы Адель шокировало известие о том, что она разводится со своим мужем, 45-летним предпринимателем Саймоном Конекки.
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Двух подростков обстреляли в Москве

На северо-западе Москвы в районе Щукино двух подростков ранили из пневматического оружия.
Обновлено в 10:52
Происшествия

Подаренная Алексием II икона уцелела при пожаре в Нотр-Даме

Как писал News.ru, несколько картин и других исторических ценностей до сих пор находятся в соборе Нотр-Дам.
Обновлено в 10:43
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Аршавин надеется, что Кокорин выйдет на свободу прямо в зале суда

Обновлено в 11:07
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В Петербурге пьяные школьницы порезали ножом 10-летнего ребенка

Мальчик получил ранения головы и шеи Санкт-Петербург, 20 апреля. Минувшей ночью в полицию Петербурга обратился гражданин Таджикистана.
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На видеозаписи, опубликованной в твиттере музыкантом Кристианом Костовым, россиянка выступает в розовом латексном костюме под песню Арианы Гранде "7 Rings".
Обновлено вчера в 12:30
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Сборная России разгромила Швейцарию в рамках Еврочелленджа

Сборная России нанесла поражение команде Швейцарии в очередном матче Еврочелленджа.
Обновлено в 11:23
Политика

Эксперт оценил заявление Волкера о присутствии США на Украине

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько прокомментировал RT заявление спецпредставителя Госдепартамента по Украине Курта Волкера о том, что США намерены ещё долго поддерживать мирную и демократическую Украину.
Обновлено в 03:43
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CNN: установлен очаг возгорания в Нотр-Даме

Обновлено в 10:12
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Эксперты: Высота точек определила читаемость шрифта Брайля

Ученые университета штата Пенсильвания (США) провели эксперимент по выявлению факторов, влияющих на читаемость шрифта Брайля, который используется незрячими или слабовидящими людьми и состоит из определенного набора точек.
Обновлено вчера в 14:10
Происшествия

В Париже началась акция «желтых жилетов»

Одна из акций "жёлтых жилетов" началась в субботу в Париже рядом с министерством экономики, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Обновлено в 04:34
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Российские юниоры обыграли Латвию на чемпионате мира

Юниорская сборная России обыграла команду Латвии со счетом 5:1 в матче группового турнира чемпионата мира U-18.
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Неизвестные сожгли два моста, ведущих к станции Шиес

Обновлено 18 апреля в 13:12
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Общество

СМИ назвали вероятный пол ребенка Меган Маркл

Журналисты издания The Sun в подарке королевы Елизаветы II принцу Гарри и его жене Меган Маркл увидели намек на пол будущего ребенка.
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Авто

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Роскошное убранство, невольно напоминающее салон Mercedes-Benz G-Class, получило новую переднюю панель, функциональный центральный тоннель с подстаканником, электронным «ручником» и кнопками управления стеклоподъемниками, дорогую отделку из натуральной кожи и алькантары и полноценный мультимедийный комплекс, нашедший «продолжение» даже на подголовниках передних сидений.
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Екатерина Климова появилась на открытии ММКФ без мужа

Обновлено вчера в 15:00
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Отец Децла рассказал о депрессии сына и его конфликтах с женой

Отец Децла (Кирилл Толмацкий) Александр Толмацкий дал интервью журналу Esquire и рассказал о депрессии сына и его конфликтах с женой Юлией.
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Происшествия

В Подмосковье подожгли крупнейшее в России еврейское учебное заведение

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Православные готовятся отметить Вербное воскресенье

Об истоках и традициях праздника пишет российская пресса.
Обновлено в 09:11
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