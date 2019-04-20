Транспорт
В ГИБДД раскрыли изменения в теоретическом экзамене на праваИзвестия 08:27
Госавтонспекция планирует к концу года вдвое увеличить число вопросов в теоретической части экзамена на водительские права.
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Политика
Адвокат подал иск о снятии Зеленского с выборов
Адвокат Андрей Хилько заявил, что суд Киева открыл прозводство по снятию кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского с выборов.
Обновлено в 12:03
Происшествия
В Индии слон насмерть затоптал пять человек
Пять человек погибли после нападения слона в двух деревнях в штате Орисса в Индии, сообщает издание Hindu.
Обновлено в 10:27
Армия и оружие
Корвет «Гремящий» впервые выйдет в море на испытания
Головной корвет проекта 20385 «Гремящий» впервые выйдет в Балтийское море на ходовые испытания 21 апреля.
Обновлено в 11:15
Общество
Фотограф Галина Кмит скончалась на 88-м году жизни
Обновлено в 10:26
Транспорт
Водителей предлагают разделить на любителей и профессионалов
О дате вступления нововведений в силу пока неизвестно, Минтранс предлагает отсрочить ее в связи с тем, что изменения довольно масштабные.
Обновлено вчера в 07:45
Теннис
Фоньини обыграл Чорича и сыграет в полуфинале ATP с Надалем
31-летний итальянец сыграет в полуфинале с Рафаэлем Надалем .
Обновлено вчера в 14:44
Шоу-бизнес
«Танки грязи не боятся»: Кудрявцева ответила Пугачевой
Ведущая программы "Секрет на миллион" Лера Кудрявцева ответила на обвинения со стороны Аллы Пугачевой.
Обновлено в 09:20
Шоу-бизнес
Певица Адель разводится с мужем после двух лет брака
19 апреля фанатов британской певицы Адель шокировало известие о том, что она разводится со своим мужем, 45-летним предпринимателем Саймоном Конекки.
Обновлено в 06:26
Происшествия
Двух подростков обстреляли в Москве
На северо-западе Москвы в районе Щукино двух подростков ранили из пневматического оружия.
Обновлено в 10:52
Происшествия
Подаренная Алексием II икона уцелела при пожаре в Нотр-Даме
Как писал News.ru, несколько картин и других исторических ценностей до сих пор находятся в соборе Нотр-Дам.
Обновлено в 10:43
Происшествия
В Петербурге пьяные школьницы порезали ножом 10-летнего ребенка
Мальчик получил ранения головы и шеи Санкт-Петербург, 20 апреля. Минувшей ночью в полицию Петербурга обратился гражданин Таджикистана.
Обновлено в 08:49
Шоу-бизнес
Появилось видео выступления Медведевой в латексном наряде
На видеозаписи, опубликованной в твиттере музыкантом Кристианом Костовым, россиянка выступает в розовом латексном костюме под песню Арианы Гранде "7 Rings".
Обновлено вчера в 12:30
Хоккей
Сборная России разгромила Швейцарию в рамках Еврочелленджа
Сборная России нанесла поражение команде Швейцарии в очередном матче Еврочелленджа.
Обновлено в 11:23
Политика
Эксперт оценил заявление Волкера о присутствии США на Украине
Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько прокомментировал RT заявление спецпредставителя Госдепартамента по Украине Курта Волкера о том, что США намерены ещё долго поддерживать мирную и демократическую Украину.
Обновлено в 03:43
Происшествия
CNN: установлен очаг возгорания в Нотр-Даме
Обновлено в 10:12
Наука
Эксперты: Высота точек определила читаемость шрифта Брайля
Ученые университета штата Пенсильвания (США) провели эксперимент по выявлению факторов, влияющих на читаемость шрифта Брайля, который используется незрячими или слабовидящими людьми и состоит из определенного набора точек.
Обновлено вчера в 14:10
Происшествия
В Париже началась акция «желтых жилетов»
Одна из акций "жёлтых жилетов" началась в субботу в Париже рядом с министерством экономики, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Обновлено в 04:34
Хоккей
Российские юниоры обыграли Латвию на чемпионате мира
Юниорская сборная России обыграла команду Латвии со счетом 5:1 в матче группового турнира чемпионата мира U-18.
Обновлено в 11:59
Общество
Неизвестные сожгли два моста, ведущих к станции Шиес
Обновлено 18 апреля в 13:12
Общество
СМИ назвали вероятный пол ребенка Меган Маркл
Журналисты издания The Sun в подарке королевы Елизаветы II принцу Гарри и его жене Меган Маркл увидели намек на пол будущего ребенка.
Обновлено вчера в 19:35
Здоровье
Эндокринолог рассказала о катастрофе среди российских женщин
Татьяна Маркова отметила, что российские мужчины от ожирения страдают реже. Диагноз "ожирение" ставится у 16-17 процентов мужчин в России.
Обновлено в 11:25
Авто
В Сети показали роскошную версию «Нивы» за 1,5 млн рублей
Роскошное убранство, невольно напоминающее салон Mercedes-Benz G-Class, получило новую переднюю панель, функциональный центральный тоннель с подстаканником, электронным «ручником» и кнопками управления стеклоподъемниками, дорогую отделку из натуральной кожи и алькантары и полноценный мультимедийный комплекс, нашедший «продолжение» даже на подголовниках передних сидений.
Обновлено в 10:50
Шоу-бизнес
Екатерина Климова появилась на открытии ММКФ без мужа
Обновлено вчера в 15:00
Шоу-бизнес
Отец Децла рассказал о депрессии сына и его конфликтах с женой
Отец Децла (Кирилл Толмацкий) Александр Толмацкий дал интервью журналу Esquire и рассказал о депрессии сына и его конфликтах с женой Юлией.
Обновлено вчера в 12:46
Происшествия
В Подмосковье подожгли крупнейшее в России еврейское учебное заведение
Обновлено вчера в 15:30
Религия
Православные готовятся отметить Вербное воскресенье
Об истоках и традициях праздника пишет российская пресса.
Обновлено в 09:11