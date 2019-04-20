Транспорт

В ГИБДД раскрыли изменения в теоретическом экзамене на праваИзвестия 08:27

Госавтонспекция планирует к концу года вдвое увеличить число вопросов в теоретической части экзамена на водительские права.
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ГИБДД подтвердила планы увеличить задания для сдачи экзаменов на права

РБК07:13

В ГИБДД рассказали, как изменится теоретический экзамен на права

РИА Новости05:36

Стали известны грядущие изменения в экзамене на водительские права

Lenta.ru06:02

Представитель ГИБДД рассказал, как изменится теоретический экзамен на права

Ведомости06:05

ГИБДД усложнит теоретический экзамен на права в 2019 году

Телеканал 360°05:05

Число задач в теоретическом экзамене на права увеличится

Российская газета04:15

ГИБДД планирует увеличить число вопросов в теоретическом экзамене на права в 2019 году

ТАСС03:34
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Общество

Сотни рабочих «Тролзы» провели в центре Саратова митинг солидарности

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Происшествия

В Москве полицейские устроили массовую драку

Обновлено в 06:50
Политика

В Сети появилось видео выдачи денег «массовке» Порошенко

В Сети появилось видео выдачи денег "массовке" президента Украины Петра Порошенко, присутствовавшей на его дебатах с оппонентом Владимиром Зеленским.
Обновлено в 08:17
Армия и оружие

Командующий ВМС Украины Воронченко записал видеообращение к будущему президенту

Адмирал Военно-морских сил Украины Игорь Воронченко заявил, что военные моряки опасаются поступления преступного приказа сдать оружие после окончания президентских выборов.
Обновлено в 03:25
Шоу-бизнес

Цыганова припомнила Пугачевой слова о «королеве всех плебеев»

Российская певица Виктория Цыганова раскрыла отношение королевы эстрады Аллы Пугачевой к публике.
Обновлено 18 апреля в 12:36
Шоу-бизнес

Евгения Феофилактова посмеялась над позором Антона Гусева и его жены

Бывшая звезда телестройки «Дом-2» Евгения Феофилаткова посмеялась над позором экс-супруга Антона Гусева и его новой жены.
Обновлено в 09:14
Политика

В Сети посмеялись над шпаргалкой Зеленского к дебатам

Обновлено в 07:42
Происшествия

По фактам пожаров в Забайкалье возбуждено пять уголовных дел

Правоохранительные органы установили пять возможных случаев возникновения пожаров в Забайкалье из-за неосторожного обращения с огнем.
Обновлено в 09:17
Происшествия

В Париже началась акция «желтых жилетов»

Одна из акций "жёлтых жилетов" началась в субботу в Париже рядом с министерством экономики, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Обновлено в 04:34
Политика

Кузнецова рассказала о работе по возвращению детей из Ирака

Уполномоченный по правам ребёнка при президенте России Анна Кузнецова рассказала журналистам, что ведётся ежедневно планомерная работа по возвращению в страну детей российских женщин, которые находятся в иракских тюрьма по обвинению в причастности к ИГ (запрещена в РФ).
Обновлено в 08:31
Политика

Посольство РФ в США отреагировало на доклад Мюллера

Российское посольство в США подготовило 120-страничный доклад, в котором изложены бездоказательные заявления из расследования спецпрокурора Роберта Мюллера касательно так называемого вмешательства России в выборы президента 2016 года.
Обновлено вчера в 22:45
Футбол

«Армавир» в гостях обошел «Ротор»

Футбольный клуб «Армавир» 20 апреля в гостях сыграл с волгоградским «Ротором» в 32-м туре ФНЛ Игра прошла на стадионе «Волгоград Арена» и закончилась со счетом 0:1. Первый и единственный гол в ворота противника на 12-й минуте забил полузащитник «Армавира» Игорь Падерин.
Обновлено в 07:57
Общество

На следующей неделе в Москве потеплеет до плюс 25

Обновлено в 07:09
Гаджеты

Фото дня с полным его разоблачением: загадочный iPhone 11 в руках главы Foxconn оказался не тем, чем кажется

Во время недавнего выступления Терри Гоу (Terry Gou), председатель и главный исполнительный директор Foxconn, на пресс-конференции в Тайване, в его руках был з замечен необычно выглядящий смартфон.
Обновлено в 01:24
Происшествия

Опубликовано видео с места смертельного ДТП в Казахстане

В Сети появилось видео с места крупного ДТП в Жамбылской области на юге Казахстана. Его снял на камеру один из очевидцев аварии.
Обновлено в 07:25
Происшествия

В Подмосковье 123 тысячи человек остались без света

«Без электроснабжения остались бытовые потребители восьми населенных пунктов в Ленинском районе и части города Видное (около 123 тыс. человек)»,— сообщили «Интерфаксу» в Минэнерго России.
Обновлено в 07:00
Происшествия

Двух школьниц задержали за организацию массового убийства

В США задержали двух 14-летниих школьниц — их подозревают в подготовке убийства девяти человек.
Обновлено в 06:56
Футбол

«Парма» ушла от поражения в игре с «Миланом»

Обновлено в 08:27
Футбол

Первое поражение Евсеева. Как «Уфа» сыграла с «Арсеналом»

Обновлено в 06:27
Общество

Во Владикавказе построят новое Северо-Кавказское суворовское училище

Обновлено в 06:31
Политика

Лукашенко назвал Россию оплотом суверенитета Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия — оплот суверенитета республики.
Обновлено в 07:24
Здоровье

Иммунолог подтвердил опасность антибиотиков при гриппе

Иммунолог отметил, что злоупотребление антибиотиками может возникнуть, когда их назначают в целях профилактики.
Обновлено вчера в 14:06
Экономика

В 136 раз хотят увеличить плату за подключение к электросетям в России

Государственный холдинг «Россети» предложил увеличить тарифы за подключение к электросетям в 136 раз – с 550 рублей (именно столько платит обычный потребитель) до 5 тысяч рублей за каждый киловатт.
Обновлено вчера в 18:59
Авто

Составлен топ-10 самых популярных автомобилей в России

В первом квартале этого года самым продаваемым автомобилем в России стала Lada Granta.
Обновлено в 04:40
Хоккей

Оба победителя конференций впервые вылетели на старте плей-офф НХЛ

Впервые в истории НХЛ оба победителя конференций прекратили борьбу в Кубке Стэнли уже в первом раунде.
Обновлено в 04:11
Наука

Ученые назвали способ избежать слабоумия

В свою очередь, чем медленнее стареет мозг, тем ниже риск развития деменции (приобретенное слабоумия, характеризующиеся снижением когнитивных способностей).
Обновлено в 01:05
Общество

В лектории «Прямая речь» рассказали об улучшении состояния Быкова

Состояние писателя и журналиста Дмитрия Быкова постепенно улучшается, сообщила Светлана Большакова, основатель лектория «Прямая речь», где выступает литератор.
Обновлено в 08:01
Шоу-бизнес

Юлия Барановская ответила на слухи о романе с Александром Гордоном

Барановская, которая обычно не обращает внимание на слухи о своей личной жизни, сочла нужным ответить на этот комментарий.
Обновлено в 05:00
Культура

В США умерла исследовательница потусторонней жизни

Обновлено в 05:53
Политика

Литва раскритиковала Эстонию за встречу Кальюлайд с Путиным

Обновлено вчера в 19:25
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