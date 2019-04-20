Транспорт
В ГИБДД раскрыли изменения в теоретическом экзамене на праваИзвестия 08:27
Госавтонспекция планирует к концу года вдвое увеличить число вопросов в теоретической части экзамена на водительские права.
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Происшествия
В Москве полицейские устроили массовую драку
Обновлено в 06:50
Политика
В Сети появилось видео выдачи денег «массовке» Порошенко
В Сети появилось видео выдачи денег "массовке" президента Украины Петра Порошенко, присутствовавшей на его дебатах с оппонентом Владимиром Зеленским.
Обновлено в 08:17
Армия и оружие
Командующий ВМС Украины Воронченко записал видеообращение к будущему президенту
Адмирал Военно-морских сил Украины Игорь Воронченко заявил, что военные моряки опасаются поступления преступного приказа сдать оружие после окончания президентских выборов.
Обновлено в 03:25
Шоу-бизнес
Цыганова припомнила Пугачевой слова о «королеве всех плебеев»
Российская певица Виктория Цыганова раскрыла отношение королевы эстрады Аллы Пугачевой к публике.
Обновлено 18 апреля в 12:36
Шоу-бизнес
Евгения Феофилактова посмеялась над позором Антона Гусева и его жены
Бывшая звезда телестройки «Дом-2» Евгения Феофилаткова посмеялась над позором экс-супруга Антона Гусева и его новой жены.
Обновлено в 09:14
Политика
В Сети посмеялись над шпаргалкой Зеленского к дебатам
Обновлено в 07:42
Происшествия
По фактам пожаров в Забайкалье возбуждено пять уголовных дел
Правоохранительные органы установили пять возможных случаев возникновения пожаров в Забайкалье из-за неосторожного обращения с огнем.
Обновлено в 09:17
Происшествия
В Париже началась акция «желтых жилетов»
Одна из акций "жёлтых жилетов" началась в субботу в Париже рядом с министерством экономики, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Обновлено в 04:34
Политика
Кузнецова рассказала о работе по возвращению детей из Ирака
Уполномоченный по правам ребёнка при президенте России Анна Кузнецова рассказала журналистам, что ведётся ежедневно планомерная работа по возвращению в страну детей российских женщин, которые находятся в иракских тюрьма по обвинению в причастности к ИГ (запрещена в РФ).
Обновлено в 08:31
Политика
Посольство РФ в США отреагировало на доклад Мюллера
Российское посольство в США подготовило 120-страничный доклад, в котором изложены бездоказательные заявления из расследования спецпрокурора Роберта Мюллера касательно так называемого вмешательства России в выборы президента 2016 года.
Обновлено вчера в 22:45
Футбол
«Армавир» в гостях обошел «Ротор»
Футбольный клуб «Армавир» 20 апреля в гостях сыграл с волгоградским «Ротором» в 32-м туре ФНЛ Игра прошла на стадионе «Волгоград Арена» и закончилась со счетом 0:1. Первый и единственный гол в ворота противника на 12-й минуте забил полузащитник «Армавира» Игорь Падерин.
Обновлено в 07:57
Общество
На следующей неделе в Москве потеплеет до плюс 25
Обновлено в 07:09
Гаджеты
Фото дня с полным его разоблачением: загадочный iPhone 11 в руках главы Foxconn оказался не тем, чем кажется
Во время недавнего выступления Терри Гоу (Terry Gou), председатель и главный исполнительный директор Foxconn, на пресс-конференции в Тайване, в его руках был з замечен необычно выглядящий смартфон.
Обновлено в 01:24
Происшествия
Опубликовано видео с места смертельного ДТП в Казахстане
В Сети появилось видео с места крупного ДТП в Жамбылской области на юге Казахстана. Его снял на камеру один из очевидцев аварии.
Обновлено в 07:25
Происшествия
В Подмосковье 123 тысячи человек остались без света
«Без электроснабжения остались бытовые потребители восьми населенных пунктов в Ленинском районе и части города Видное (около 123 тыс. человек)»,— сообщили «Интерфаксу» в Минэнерго России.
Обновлено в 07:00
Происшествия
Двух школьниц задержали за организацию массового убийства
В США задержали двух 14-летниих школьниц — их подозревают в подготовке убийства девяти человек.
Обновлено в 06:56
Футбол
«Парма» ушла от поражения в игре с «Миланом»
Обновлено в 08:27
Футбол
Первое поражение Евсеева. Как «Уфа» сыграла с «Арсеналом»
Обновлено в 06:27
Политика
Лукашенко назвал Россию оплотом суверенитета Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия — оплот суверенитета республики.
Обновлено в 07:24
Здоровье
Иммунолог подтвердил опасность антибиотиков при гриппе
Иммунолог отметил, что злоупотребление антибиотиками может возникнуть, когда их назначают в целях профилактики.
Обновлено вчера в 14:06
Экономика
В 136 раз хотят увеличить плату за подключение к электросетям в России
Государственный холдинг «Россети» предложил увеличить тарифы за подключение к электросетям в 136 раз – с 550 рублей (именно столько платит обычный потребитель) до 5 тысяч рублей за каждый киловатт.
Обновлено вчера в 18:59
Авто
Составлен топ-10 самых популярных автомобилей в России
В первом квартале этого года самым продаваемым автомобилем в России стала Lada Granta.
Обновлено в 04:40
Хоккей
Оба победителя конференций впервые вылетели на старте плей-офф НХЛ
Впервые в истории НХЛ оба победителя конференций прекратили борьбу в Кубке Стэнли уже в первом раунде.
Обновлено в 04:11
Наука
Ученые назвали способ избежать слабоумия
В свою очередь, чем медленнее стареет мозг, тем ниже риск развития деменции (приобретенное слабоумия, характеризующиеся снижением когнитивных способностей).
Обновлено в 01:05
Общество
В лектории «Прямая речь» рассказали об улучшении состояния Быкова
Состояние писателя и журналиста Дмитрия Быкова постепенно улучшается, сообщила Светлана Большакова, основатель лектория «Прямая речь», где выступает литератор.
Обновлено в 08:01
Шоу-бизнес
Юлия Барановская ответила на слухи о романе с Александром Гордоном
Барановская, которая обычно не обращает внимание на слухи о своей личной жизни, сочла нужным ответить на этот комментарий.
Обновлено в 05:00
Культура
В США умерла исследовательница потусторонней жизни
Обновлено в 05:53
Политика
Литва раскритиковала Эстонию за встречу Кальюлайд с Путиным
Обновлено вчера в 19:25