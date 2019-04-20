В ГИБДД раскрыли изменения в теоретическом экзамене на праваИзвестия 08:27

Госавтонспекция планирует к концу года вдвое увеличить число вопросов в теоретической части экзамена на водительские права.

В ГИБДД раскрыли изменения в теоретическом экзамене на права

Политика В Сети появилось видео выдачи денег «массовке» Порошенко В Сети появилось видео выдачи денег "массовке" президента Украины Петра Порошенко, присутствовавшей на его дебатах с оппонентом Владимиром Зеленским.

Армия и оружие Командующий ВМС Украины Воронченко записал видеообращение к будущему президенту Адмирал Военно-морских сил Украины Игорь Воронченко заявил, что военные моряки опасаются поступления преступного приказа сдать оружие после окончания президентских выборов.

Шоу-бизнес Цыганова припомнила Пугачевой слова о «королеве всех плебеев» Российская певица Виктория Цыганова раскрыла отношение королевы эстрады Аллы Пугачевой к публике.

Шоу-бизнес Евгения Феофилактова посмеялась над позором Антона Гусева и его жены Бывшая звезда телестройки «Дом-2» Евгения Феофилаткова посмеялась над позором экс-супруга Антона Гусева и его новой жены.

Происшествия По фактам пожаров в Забайкалье возбуждено пять уголовных дел Правоохранительные органы установили пять возможных случаев возникновения пожаров в Забайкалье из-за неосторожного обращения с огнем.

Происшествия В Париже началась акция «желтых жилетов» Одна из акций "жёлтых жилетов" началась в субботу в Париже рядом с министерством экономики, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

Политика Кузнецова рассказала о работе по возвращению детей из Ирака Уполномоченный по правам ребёнка при президенте России Анна Кузнецова рассказала журналистам, что ведётся ежедневно планомерная работа по возвращению в страну детей российских женщин, которые находятся в иракских тюрьма по обвинению в причастности к ИГ (запрещена в РФ).

Политика Посольство РФ в США отреагировало на доклад Мюллера Российское посольство в США подготовило 120-страничный доклад, в котором изложены бездоказательные заявления из расследования спецпрокурора Роберта Мюллера касательно так называемого вмешательства России в выборы президента 2016 года.

Футбол «Армавир» в гостях обошел «Ротор» Футбольный клуб «Армавир» 20 апреля в гостях сыграл с волгоградским «Ротором» в 32-м туре ФНЛ Игра прошла на стадионе «Волгоград Арена» и закончилась со счетом 0:1. Первый и единственный гол в ворота противника на 12-й минуте забил полузащитник «Армавира» Игорь Падерин.

Гаджеты Фото дня с полным его разоблачением: загадочный iPhone 11 в руках главы Foxconn оказался не тем, чем кажется Во время недавнего выступления Терри Гоу (Terry Gou), председатель и главный исполнительный директор Foxconn, на пресс-конференции в Тайване, в его руках был з замечен необычно выглядящий смартфон.

Происшествия Опубликовано видео с места смертельного ДТП в Казахстане В Сети появилось видео с места крупного ДТП в Жамбылской области на юге Казахстана. Его снял на камеру один из очевидцев аварии.

Происшествия В Подмосковье 123 тысячи человек остались без света «Без электроснабжения остались бытовые потребители восьми населенных пунктов в Ленинском районе и части города Видное (около 123 тыс. человек)»,— сообщили «Интерфаксу» в Минэнерго России.

Происшествия Двух школьниц задержали за организацию массового убийства В США задержали двух 14-летниих школьниц — их подозревают в подготовке убийства девяти человек.

Политика Лукашенко назвал Россию оплотом суверенитета Белоруссии Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия — оплот суверенитета республики.

Здоровье Иммунолог подтвердил опасность антибиотиков при гриппе Иммунолог отметил, что злоупотребление антибиотиками может возникнуть, когда их назначают в целях профилактики.

Экономика В 136 раз хотят увеличить плату за подключение к электросетям в России Государственный холдинг «Россети» предложил увеличить тарифы за подключение к электросетям в 136 раз – с 550 рублей (именно столько платит обычный потребитель) до 5 тысяч рублей за каждый киловатт.

Авто Составлен топ-10 самых популярных автомобилей в России В первом квартале этого года самым продаваемым автомобилем в России стала Lada Granta.

Хоккей Оба победителя конференций впервые вылетели на старте плей-офф НХЛ Впервые в истории НХЛ оба победителя конференций прекратили борьбу в Кубке Стэнли уже в первом раунде.

Наука Ученые назвали способ избежать слабоумия В свою очередь, чем медленнее стареет мозг, тем ниже риск развития деменции (приобретенное слабоумия, характеризующиеся снижением когнитивных способностей).

Общество В лектории «Прямая речь» рассказали об улучшении состояния Быкова Состояние писателя и журналиста Дмитрия Быкова постепенно улучшается, сообщила Светлана Большакова, основатель лектория «Прямая речь», где выступает литератор.