Транспорт
В ГИБДД раскрыли изменения в теоретическом экзамене на праваИзвестия 08:27
Госавтонспекция планирует к концу года вдвое увеличить число вопросов в теоретической части экзамена на водительские права.
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Единоборства
Первый бой UFC в Санкт-Петербурге закончился нокаутом
Обновлено в 10:53
Политика
Иск о снятии Зеленского с выборов подали на Украине
Иск в Шестой апелляционный суд Киева против кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского подал украинский адвокат Андрей Хилько.
Обновлено в 12:59
Футбол
Локомотив — ЦСКА 1:1
Московский «Локомотив» и ЦСКА сыграли вничью в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 13:56
Экономика
Минфин обязал аудиторов блокировать средства подозрительных клиентов
Новый закон, накладывающий на аудиторов и бухгалтеров дополнительные обязанности, принят 18 марта этого года.
Обновлено в 03:30
Общество
В состоянии писателя Дмитрия Быкова наметились позитивные изменения
Супруга писателя и журналиста Дмитрия Быкова Ирина Лукьянова сообщила, что в состоянии ее мужа наметилась положительная динамика.
Обновлено в 09:43
Энергетика
ФАС предложила повысить цены на газ для населения на 1,4% с 1 июля
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила с 1 июля 2019 года повысить оптовые цены на газ, предназначенный для реализации населению, на 1,4%. Соответствующий проект приказа опубликован на официальном портале проектов правовых актов.
Обновлено вчера в 12:55
Религия
Православные готовятся отметить Вербное воскресенье
Об истоках и традициях праздника пишет российская пресса.
Обновлено в 09:11
Хоккей
Свечников: Овечкин первым предложил подраться
Обновлено в 13:14
Экономика
В 136 раз хотят увеличить плату за подключение к электросетям в России
Государственный холдинг «Россети» предложил увеличить тарифы за подключение к электросетям в 136 раз – с 550 рублей (именно столько платит обычный потребитель) до 5 тысяч рублей за каждый киловатт.
Обновлено вчера в 18:59
Музыка
Дочь Алсу исполнила на конкурсе песню Юлии Началовой
В дополнительном раунде, в котором юным исполнителям дали шанс побороться за возвращение в проект, Микелла исполнила песню «Герой не моего романа».
Обновлено вчера в 20:59
Армия и оружие
Журналистов ВГТРК обстреляли в Донбассе
Обновлено в 12:43
Происшествия
Членов петербургской ОНК выгнали из СИЗО, когда фигурант дела о взрыве в метро стал рассказывать про пытки
Сотрудники СИЗО «Кресты-1» выгнали членов петербургской общественной наблюдательной комиссии Яну Теплицкую и Романа Ширшова из-за рассказа обвиняемого по делу о теракте в метро Аброра Азимова о пытках в «секретной тюрьме».
Обновлено в 12:10
Происшествия
В Москве мужчина открыл стрельбу по подросткам
В субботу мужчина из окна квартиры жилого дома по улице Расплетина открыл стрельбу по подросткам из травматического пистолета.
Обновлено в 11:02
Шоу-бизнес
Семен Слепаков развелся с женой после шести лет брака
Оказывается, Слепаков развелся с супругой, в отношениях с которой состоял в течение последних шести лет.
Обновлено в 12:25
Происшествия
CNN: установлен очаг возгорания в Нотр-Даме
Обновлено в 10:12
Общество
В возрасте 87 лет умерла фотограф Галина Кмит
В 87-летнем возрасте скончалась известный отечественный фотограф Галина Кмит.
Обновлено в 12:47
Происшествия
В Омске двое детей утонули, провалившись под лед
Четверо детей провалились под лед искусственного водоема в Омске, одна девочка спаслась самостоятельно, мальчика достал очевидец, двое утонули, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Омской области.
Обновлено в 11:32
Происшествия
Появилось видео за минуту до избиения чиновников Кокориным и Мамаевым
Мать нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина Светлана в Instagram-аккаунте опубликовала видео, записанное за минуту до того, как ее сын нападает на чиновника Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергея Гайсина в московской «Кофемании».
Обновлено в 10:32
Шоу-бизнес
«Танки грязи не боятся»: Кудрявцева ответила Пугачевой
Ведущая программы "Секрет на миллион" Лера Кудрявцева ответила на обвинения со стороны Аллы Пугачевой.
Обновлено в 09:20
Политика
Порошенко показал «компромат» на жену Зеленского в день тишины
Украинский лидер Петр Порошенко в день тишины опубликовал видео-компромат на жену его оппонента Владимира Зеленского Елену.
Обновлено в 11:24
Армия и оружие
Пересмотр конвенции Монтре поставил бы крест на заходах кораблей НАТО в Черное море
Обновлено в 11:11
Шоу-бизнес
Венсан Кассель и Тина Кунаки стали родителями
Венсан Кассель стал отцом в третий раз. Его супруга — 22-летняя модель Тина Кунаки родила дочку, сообщает издание People.
Обновлено вчера в 18:59
Политика
Раздача денег массовке Порошенко попала на видео
В сети появились видеокадры, на которых, предположительно, идет раздача денег за участие в массовке за кандидата в президенты Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 06:55
Политика
В США прокуроры попросили суд приговорить Бутину к 18 месяцам тюрьмы
Прокуроры попросили суд приговорить к 18 месяцам тюрьмы россиянку Марию Бутину, арестованную в США по обвинению в работе иностранным агентом.
Обновлено вчера в 22:43
Политика
Россия арендует на 49 лет порт Тартус в Сирии
Обновлено в 12:36
Энергетика
Белоруссия потребует от России компенсацию за плохую нефть
Белоруссия обсудит с российской госкомпанией «Транснефть» механизмы компенсации за поставку некачественной нефти, заявил председатель концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков.
Обновлено в 10:21
Происшествия
Появилась версия попадания девяти тонн кокаина на судно с россиянами
Российские моряки, арестованные в Кабо-Верде за контрабанду 9,5 тонны кокаина, подняли груз на борт после угроз членам экипажа.
Обновлено в 08:23
Общество
Роструд напомнил россиянам о длинных выходных в мае
В Роструде напомнили о том, что в мае россиян ждут последние длинные выходные в этом году.
Обновлено в 04:51
Экономика
РФПИ инвестирует в компанию по распознаванию лиц VisionLabs
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) одобрил инвестицию в компанию VisionLabs, которая разрабатывает технологии по распознаванию лиц.
Обновлено вчера в 07:56