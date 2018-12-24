Транспорт
В ГИБДД призвали пересмотреть штрафы за превышение скорости
В ГИБДД призвали пересмотреть штрафы за превышение скоростиРоссийская газета08:44
ГИБДД уже до 1 марта 2019 года выдвинет предложения по введению ответственности за превышение скорости на 10 км/ч. О таких планах в эфире радиостанции "Милицейская волна" рассказал главный государственный инспектор по безопасности дорожного движения России Михаил Черников.
Российская газета08:44
Оценить
152 человека отреагировали
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7166 источников, обновлено в 09:43, Ашберн
Транспорт
Билеты на поезда и автобусы в Москву на новогодние даты распроданы
Ранее заместитель мэра столицы Наталья Сергунина заявила, что гостиницы Москвы на новогодние праздники будут заполнены почти на 100%.
Обновлено в 09:09
Транспорт
Платной стала Московская канатная дорога
Работавшая бесплатно с 27 ноября канатная дорога Лужники — Воробьевы горы с 24 декабря начнет брать деньги с пассажиров.
Обновлено в 01:14
Транспорт
Дорожная ситуация в Москве ухудшится сегодня и завтра
Обновлено в 07:53
Транспорт
Из-за снегопада прервано авиасообщение между Саратовом и Москвой
Из-за непогоды отменено несколько рейсов. Тем, кто решил покинуть Саратов, сделать это вовремя сегодня не удастся.
Обновлено в 01:38
Транспорт
Высокинский осудил кондуктора, угрожавшего слепому пассажиру
Кондуктор потребовала от слепого пассажира Рината Шайдуллина оплатить проезд собаки-поводыря, хотя закон разрешает провозить собаку бесплатно.
Обновлено в 01:49
Транспорт
Движение на Большом Москворецком мосту ограничат с конца декабря
С 29 декабря 2018 года на Большом Москворецком мосту из-за капремонта ограничат движение автомобилей.
Обновлено в 02:30
Транспорт
Трассировка моста через Севастопольскую бухту утверждена
Обновлено в 08:24
Транспорт
Летние тарифы со скидками на ЗСД сделали постоянными
Скидки на протяженные маршруты по ЗСД сделают постоянными.
Обновлено в 07:00
Транспорт
Станции ЗИЛ и Варшавская Павелецкого направления МЖД переименуют
Обновлено в 08:04
Транспорт
В Тюмени из-за морозов отменили межрегиональные автобусные рейсы
Сразу несколько международных и межрегиональных автобусных рейсов отменены на автовокзале Тюмени из-за морозов, пишет «Комсомольская правда».
Обновлено в 05:04
Транспорт
В Омской области закрыли дороги в Казахстан из-за сильных морозов
Обновлено в 05:50
Транспорт
Названа главная причина грязных дорог в Москве
Обновлено в 09:37
Транспорт
31 декабря дороги у площади Куйбышева в Самаре перекроют
Ограничения начнут действовать с 13:00 31 декабря 2018 года. Снять их планируют в 8 утра 1 января 2019 года.
Обновлено в 05:07
Транспорт
Житель Сургута в -40°C сел на велосипед из-за роста цен в автобусах
«Провёл акцию протеста против повышения цен на проезд в общественном транспорте», - снабдил молодой человек фотографии коротким комментарием.
Обновлено в 07:30
Транспорт
Для жителей поселка 62-й Армии в Волгограде запускают новый маршрут
Напомним, что в Волгограде с учетом пожеланий местных жителей продолжается работа по обеспечению транспортом новых ЖК и отдаленных поселков.
Обновлено в 09:37