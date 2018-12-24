Транспорт

В ГИБДД призвали пересмотреть штрафы за превышение скорости
Российская газета
08:44

ГИБДД уже до 1 марта 2019 года выдвинет предложения по введению ответственности за превышение скорости на 10 км/ч. О таких планах в эфире радиостанции "Милицейская волна" рассказал главный государственный инспектор по безопасности дорожного движения России Михаил Черников.
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