ГИБДД уже до 1 марта 2019 года выдвинет предложения по введению ответственности за превышение скорости на 10 км/ч. О таких планах в эфире радиостанции "Милицейская волна" рассказал главный государственный инспектор по безопасности дорожного движения России Михаил Черников.

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