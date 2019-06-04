Транспорт

Каршеринг для злостных нарушителей ПДД собираются запретитьГазета.Ru 05:49

Госавтоинспеция России собирается запретить использование каршеринга для злостных нарушителей правил дорожного движения или водителей, лишенных прав.
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с чего всё началось

Права на прокат: нарушителям ПДД запретят пользоваться каршерингом

Госавтоинспекция планирует ввести запрет на пользование услугой каршеринга для водителей, которые регулярно нарушают ПДД и были хотя бы раз лишены прав. Об этом «Известиям» сообщил начальник управления надзорной деятельности ГИБДД МВД России Роман Мишуров.
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В «Движении автомобилистов России» высказались об идее запретить каршеринг для нарушителей ПДД

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Газета.Ru05:49

СМИ: Злостным нарушителям ПДД в России могут запретить пользоваться каршерингом

RT на русскомвчера в 15:43
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Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 13:16, Ашберн
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