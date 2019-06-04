Транспорт
Каршеринг для злостных нарушителей ПДД собираются запретитьГазета.Ru 05:49
Госавтоинспеция России собирается запретить использование каршеринга для злостных нарушителей правил дорожного движения или водителей, лишенных прав.
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с чего всё началось
Госавтоинспекция планирует ввести запрет на пользование услугой каршеринга для водителей, которые регулярно нарушают ПДД и были хотя бы раз лишены прав. Об этом «Известиям» сообщил начальник управления надзорной деятельности ГИБДД МВД России Роман Мишуров.Известиявчера в 17:01
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«Автомобилисты России»: ГИБДД не сможет лишить нарушителей права на каршеринг
Национальная служба новостей03:21
СМИ: Злостным нарушителям ПДД в России могут запретить пользоваться каршерингом
RT на русскомвчера в 15:43
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