Транспорт
ГИБДД может запретить каршеринг для злостных нарушителей ПДДАктуальные Новости 02:09
В России могут запретить каршеринг для злостных нарушителей ПДД и водителей, хотя бы раз лишенных прав. Сведения предоставил Роман Мишуров, занимающий пост главы управления надзорной деятельности ГИБДД.Водители-нарушители угрожают жизни законопослушных россиян.
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с чего всё началось
Госавтоинспекция планирует ввести запрет на пользование услугой каршеринга для водителей, которые регулярно нарушают ПДД и были хотя бы раз лишены прав. Об этом «Известиям» сообщил начальник управления надзорной деятельности ГИБДД МВД России Роман Мишуров.Известиявчера в 17:01
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СМИ: Злостным нарушителям ПДД в России могут запретить пользоваться каршерингом
RT на русскомвчера в 15:43
«Автомобилисты России»: ГИБДД не сможет лишить нарушителей права на каршеринг
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