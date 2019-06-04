ГИБДД может запретить каршеринг для злостных нарушителей ПДДАктуальные Новости 02:09

Госавтоинспекция планирует ввести запрет на пользование услугой каршеринга для водителей, которые регулярно нарушают ПДД и были хотя бы раз лишены прав. Об этом «Известиям» сообщил начальник управления надзорной деятельности ГИБДД МВД России Роман Мишуров.

с чего всё началось

В России могут запретить каршеринг для злостных нарушителей ПДД и водителей, хотя бы раз лишенных прав. Сведения предоставил Роман Мишуров, занимающий пост главы управления надзорной деятельности ГИБДД.Водители-нарушители угрожают жизни законопослушных россиян.

ГИБДД может запретить каршеринг для злостных нарушителей ПДД

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