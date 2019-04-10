Транспорт

В ГИБДД предложили в шесть раз увеличить штраф за превышение скоростиRT на русском вчера в 08:57

ГИБДД предлагает увеличить штраф за превышение скорости на 20—40 км/ч до 3 тыс. рублей. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на замглавы Госавтоинспекции МВД России Олега Понарьина.
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Вячеслав Лысаков
Когда правительство внесет законопроект, мы будем рассматривать с точки зрения здравого смысла.
— Вячеслав Лысаков, российский депутатВзгляд.ру вчера в 11:26

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В «Единой России» выступили против шестикратного увеличения штрафов за превышение скорости

ТАССвчера в 13:16

ГИБДД предложила поднять в шесть раз штраф за превышение скорости

РИА Новостивчера в 13:01

Как идея ГИБДД повысить штрафы может сказаться на дорожной обстановке

RT на русскомвчера в 14:48

За превышение скорости ГИБДД хочет штрафовать в шесть раз сильнее

Газета.Ruвчера в 12:17

В Госдуме прозвучали предложения об ужесточении в КоАП наказаний за быструю езду

Коммерсантъвчера в 19:02

В ГИБДД предложили в шесть раз увеличить штраф за превышение скорости на 20-40 км/час

Интерфаксвчера в 10:19

ГИБДД предложила в шесть раз увеличить штраф за превышение скорости

РБКвчера в 09:12
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Общество

В Якутии муниципалитеты экономили на питании детей-инвалидов и сирот

Администрациями Кобяйского и Вилюйского районов не выделялись деньги на льготное питание для находящихся под опекой детей, учащихся из многодетных семей, детей-инвалидов.
Обновлено в 00:29
Здоровье

Ученые назвали ночное потоотделение характерным симптомом рака

Британские ученые назвали характерный симптом развития рака. Оказалось, на начавшееся заболевание указывает сильное ночное потоотделение.
Обновлено в 00:10
Политика

Пелоси оценила слова генпрокурора США о слежке за штабом Трампа

Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси прокомментировала заявление генпрокурора Уильяма Барра о том, что спецслужбы шпионили за президентской кампанией американского лидера Дональда Трампа.
Обновлено вчера в 21:33
Политика

ПАСЕ призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой впервые с 2014 года призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы в бюджет Совета Европы.
Обновлено вчера в 14:04
Политика

СМИ сообщают о военном перевороте в Судане

Обновлено в 01:50
Политика

Трамп прокомментировал ситуацию вокруг Brexit

Президент США Дональд Трамп прокомментировал ситуацию вокруг Brexit на фоне согласования очередной отсрочки выхода Великобритании из ЕС.
Обновлено в 00:23
Наука

Следы древних цивилизаций увидели на фото с самолетов-шпионов U2

На рассекреченных фотографиях шпионов U2 обнаружили следы древних цивилизаций, сообщает информационно-новостное издание Российская газета.
Обновлено вчера в 10:12
Кино

Amazon снимет фильм о любви сына президента США и британского принца

Amazon Studios снимет фильм по мотивам американской писательницы Кейси Маккуистон «Красный, белый и королевский синий» о любви первого сына президента США и британского принца Гарри. об этом пишет портал Deadline.
Обновлено в 00:00
Авто

Названы кроссоверы и внедорожники с самым большим расходом топлива

Обновлено вчера в 09:05
Армия и оружие

Пистолет «Удав» допущен к серийному производству

Индустриальный директор кластера вооружений «Ростеха» Сергей Абрамов сообщил о завершении работы межведомственной комиссии, которая принимала решение о допуске пистолета «Удав» к серийному производству, передаёт РИА Новости.
Обновлено вчера в 22:08
Футбол

Месси пропустит несколько дней из-за травмы

Форвард каталонской "Барселоны" Лионель Месси завершил первый матч четвертьфинала Лиги чемпионов против "Манчестер Юнайтед" с разбитым носом, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 21:15
Культура

Свердловчанки на конкурсе в купальниках: на сайте «Мисс Россия» началось голосование

На сайте конкурса "Мисс Россия-2019" началось зрительское голосование, 10 победительниц которого пройдут в финал.
Обновлено вчера в 05:31
Музыка

Ольга Бузова поддержала Сергея Лазарева после критики в Сети

Ольга Бузова неоднократно находилась под натиском хейтеров, поэтому стала на защиту Лазарева, опубликовав на просторах Instagram видео, где она подпевает представленной на конкурс композиции коллеги.
Обновлено вчера в 13:17
Происшествия

Тайванчик рассказал о роли Кобзона в своем тюремном прошлом

Иосиф Кобзон умер 30 августа 2018 года в возрасте 80 лет. Тайванчик приехал почтить память певца на кладбище.
Обновлено в 00:41
Происшествия

В Крыму в ДТП с автобусом погиб один человек

В Крыму в результате ДТП с рейсовым автобусом погиб один человек, восемь получили ранения, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 12:36
Общество

Тысячи пенсионеров стали жертвами нового вида мошенничества

Пенсионеры зачастую становятся жертвами обмана тех, кто должен защищать их права.
Обновлено вчера в 09:03
Происшествия

Ростовская прокуратура через суд спасла умирающего младенца

Медлить сотрудники прокуратуры не стали и направили в суд исковое заявление с требованием разрешить медикам оказать девочке помощь.
Обновлено вчера в 15:51
Политика

Россия запрещает ввоз яблок и груш из Белоруссии

Руководитель Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Сергей Данкверт заявил о запрете на ввоз яблок и груш на территорию нашей страны из Белоруссии.
Обновлено вчера в 05:10
Футбол

«Интер» может перехватить у «Баварии» Николя Пепе

"Интер" пополнил список претендентов на форварда "Лилля" Николя Пепе.
Обновлено в 00:46
Хоккей

«Даллас» на выезде обыграл «Нэшвилл»

"Даллас" выиграл у "Нэшвилла" (3:2) в матче первого раунда плей-офф НХЛ.
Обновлено в 00:17
Происшествия

Более 170 гектаров томского леса незаконно переданы китайской компании

В ходе проверки в Томской области выяснилось, что власти незаконно передали 177 тысяч гектаров леса в аренду китайской компании на 49 лет.
Обновлено вчера в 23:18
Происшествия

Названы секретные детали самолета, о которых не догадываются пассажиры

Обновлено в 01:10
Экономика

В каждой третьей больнице зарплаты оказались ниже средних по региону

Зарплата персонала в трети государственных больниц и поликлиник в 2018 году оказалась ниже средней по региону.
Обновлено в 01:00
Экономика

«Росатом» оценил стоимость атомного ледокола «Лидер» в 120 млрд рублей

Строительство первого атомного ледокола нового поколения «Лидер» обойдется в 120 млрд рублей в ценах текущего года.
Обновлено в 01:34
Общество

Роскачество дало рекомендации по выбору сухих кормов для собак

Обновлено в 01:00
Политика

В Госдуму внесли законопроект о неуважении чиновников к народу

Депутаты Госдумы от КПРФ внесли в нижнюю палату парламента законопроект о неуважении власти к народу.
Обновлено вчера в 12:24
Политика

Путин назвал поправившего его переводчика «бандитом»

Президент Владимир Путин назвал переводчика, который поправил его обращение к шведским бизнесменам, «бандитом».
Обновлено 09 апреля в 12:54
Армия и оружие

Совфед: Украина может спровоцировать конфликт России и НАТО

На заседании Совета Федерации в среду было одобрено заявление, согласно которому нарушение порядка прохождения украинских кораблей через Керченский пролив чревато возникновением военного конфликта с Россией.
Обновлено вчера в 11:53
Армия и оружие

Ливийская армия Хафтара сбила военный самолет

Обновлено вчера в 14:30
Происшествия

Завершены следственные действия в отношении банды, терроризировавшей Забайкалье 20 лет

Сотрудники СУ СК России по Забайкальскому краю завершили слественные действия в отношении бывших участников банды "Ключевсие", которая терроризировала регион на протяжении 20 лет.
Обновлено в 01:36
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