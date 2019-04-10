Транспорт
В ГИБДД предложили в шесть раз увеличить штраф за превышение скоростиRT на русском вчера в 08:57
ГИБДД предлагает увеличить штраф за превышение скорости на 20—40 км/ч до 3 тыс. рублей. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на замглавы Госавтоинспекции МВД России Олега Понарьина.
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Когда правительство внесет законопроект, мы будем рассматривать с точки зрения здравого смысла.
— Вячеслав Лысаков, российский депутатВзгляд.ру вчера в 11:26
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В Госдуме прозвучали предложения об ужесточении в КоАП наказаний за быструю езду
Коммерсантъвчера в 19:02
В ГИБДД предложили в шесть раз увеличить штраф за превышение скорости на 20-40 км/час
Интерфаксвчера в 10:19
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Общество
В Якутии муниципалитеты экономили на питании детей-инвалидов и сирот
Администрациями Кобяйского и Вилюйского районов не выделялись деньги на льготное питание для находящихся под опекой детей, учащихся из многодетных семей, детей-инвалидов.
Обновлено в 00:29
Здоровье
Ученые назвали ночное потоотделение характерным симптомом рака
Британские ученые назвали характерный симптом развития рака. Оказалось, на начавшееся заболевание указывает сильное ночное потоотделение.
Обновлено в 00:10
Политика
Пелоси оценила слова генпрокурора США о слежке за штабом Трампа
Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси прокомментировала заявление генпрокурора Уильяма Барра о том, что спецслужбы шпионили за президентской кампанией американского лидера Дональда Трампа.
Обновлено вчера в 21:33
Политика
ПАСЕ призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой впервые с 2014 года призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы в бюджет Совета Европы.
Обновлено вчера в 14:04
Политика
СМИ сообщают о военном перевороте в Судане
Обновлено в 01:50
Политика
Трамп прокомментировал ситуацию вокруг Brexit
Президент США Дональд Трамп прокомментировал ситуацию вокруг Brexit на фоне согласования очередной отсрочки выхода Великобритании из ЕС.
Обновлено в 00:23
Наука
Следы древних цивилизаций увидели на фото с самолетов-шпионов U2
На рассекреченных фотографиях шпионов U2 обнаружили следы древних цивилизаций, сообщает информационно-новостное издание Российская газета.
Обновлено вчера в 10:12
Кино
Amazon снимет фильм о любви сына президента США и британского принца
Amazon Studios снимет фильм по мотивам американской писательницы Кейси Маккуистон «Красный, белый и королевский синий» о любви первого сына президента США и британского принца Гарри. об этом пишет портал Deadline.
Обновлено в 00:00
Авто
Названы кроссоверы и внедорожники с самым большим расходом топлива
Обновлено вчера в 09:05
Армия и оружие
Пистолет «Удав» допущен к серийному производству
Индустриальный директор кластера вооружений «Ростеха» Сергей Абрамов сообщил о завершении работы межведомственной комиссии, которая принимала решение о допуске пистолета «Удав» к серийному производству, передаёт РИА Новости.
Обновлено вчера в 22:08
Футбол
Месси пропустит несколько дней из-за травмы
Форвард каталонской "Барселоны" Лионель Месси завершил первый матч четвертьфинала Лиги чемпионов против "Манчестер Юнайтед" с разбитым носом, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 21:15
Культура
Свердловчанки на конкурсе в купальниках: на сайте «Мисс Россия» началось голосование
На сайте конкурса "Мисс Россия-2019" началось зрительское голосование, 10 победительниц которого пройдут в финал.
Обновлено вчера в 05:31
Музыка
Ольга Бузова поддержала Сергея Лазарева после критики в Сети
Ольга Бузова неоднократно находилась под натиском хейтеров, поэтому стала на защиту Лазарева, опубликовав на просторах Instagram видео, где она подпевает представленной на конкурс композиции коллеги.
Обновлено вчера в 13:17
Происшествия
Тайванчик рассказал о роли Кобзона в своем тюремном прошлом
Иосиф Кобзон умер 30 августа 2018 года в возрасте 80 лет. Тайванчик приехал почтить память певца на кладбище.
Обновлено в 00:41
Происшествия
В Крыму в ДТП с автобусом погиб один человек
В Крыму в результате ДТП с рейсовым автобусом погиб один человек, восемь получили ранения, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 12:36
Общество
Тысячи пенсионеров стали жертвами нового вида мошенничества
Пенсионеры зачастую становятся жертвами обмана тех, кто должен защищать их права.
Обновлено вчера в 09:03
Происшествия
Ростовская прокуратура через суд спасла умирающего младенца
Медлить сотрудники прокуратуры не стали и направили в суд исковое заявление с требованием разрешить медикам оказать девочке помощь.
Обновлено вчера в 15:51
Политика
Россия запрещает ввоз яблок и груш из Белоруссии
Руководитель Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Сергей Данкверт заявил о запрете на ввоз яблок и груш на территорию нашей страны из Белоруссии.
Обновлено вчера в 05:10
Футбол
«Интер» может перехватить у «Баварии» Николя Пепе
"Интер" пополнил список претендентов на форварда "Лилля" Николя Пепе.
Обновлено в 00:46
Хоккей
«Даллас» на выезде обыграл «Нэшвилл»
"Даллас" выиграл у "Нэшвилла" (3:2) в матче первого раунда плей-офф НХЛ.
Обновлено в 00:17
Происшествия
Более 170 гектаров томского леса незаконно переданы китайской компании
В ходе проверки в Томской области выяснилось, что власти незаконно передали 177 тысяч гектаров леса в аренду китайской компании на 49 лет.
Обновлено вчера в 23:18
Экономика
В каждой третьей больнице зарплаты оказались ниже средних по региону
Зарплата персонала в трети государственных больниц и поликлиник в 2018 году оказалась ниже средней по региону.
Обновлено в 01:00
Экономика
«Росатом» оценил стоимость атомного ледокола «Лидер» в 120 млрд рублей
Строительство первого атомного ледокола нового поколения «Лидер» обойдется в 120 млрд рублей в ценах текущего года.
Обновлено в 01:34
Политика
В Госдуму внесли законопроект о неуважении чиновников к народу
Депутаты Госдумы от КПРФ внесли в нижнюю палату парламента законопроект о неуважении власти к народу.
Обновлено вчера в 12:24
Политика
Путин назвал поправившего его переводчика «бандитом»
Президент Владимир Путин назвал переводчика, который поправил его обращение к шведским бизнесменам, «бандитом».
Обновлено 09 апреля в 12:54
Армия и оружие
Совфед: Украина может спровоцировать конфликт России и НАТО
На заседании Совета Федерации в среду было одобрено заявление, согласно которому нарушение порядка прохождения украинских кораблей через Керченский пролив чревато возникновением военного конфликта с Россией.
Обновлено вчера в 11:53
Армия и оружие
Ливийская армия Хафтара сбила военный самолет
Обновлено вчера в 14:30
Происшествия
Завершены следственные действия в отношении банды, терроризировавшей Забайкалье 20 лет
Сотрудники СУ СК России по Забайкальскому краю завершили слественные действия в отношении бывших участников банды "Ключевсие", которая терроризировала регион на протяжении 20 лет.
Обновлено в 01:36