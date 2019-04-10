В ГИБДД предложили в шесть раз увеличить штраф за превышение скоростиRT на русском вчера в 08:57

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ГИБДД предлагает увеличить штраф за превышение скорости на 20—40 км/ч до 3 тыс. рублей. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на замглавы Госавтоинспекции МВД России Олега Понарьина.

В ГИБДД предложили в шесть раз увеличить штраф за превышение скорости

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