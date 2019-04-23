Транспорт
В ГИБДД предложили снизить скорость для перевозящих детей водителейРБК 08:29
Глава ГИБДД генерал-лейтенант полиции Михаил Черников предложил снизить на 20 км/ч предельно допустимую скорость для водителей, которые перевозят детей. Об этом сообщает «РИА Новости».
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Политика
Мэй пригласила Зеленского как можно скорее посетить Великобританию
Британский премьер-министр Тереза Мэй пригласила победившего на выборах президента Украины Владимира Зеленского в самое ближайшее время посетить Соединенное Королевство и пожелала расширить сотрудничество двух стран в области безопасности и обороны.
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ФСБ сообщила о задержании в Приморье членов террористической ячейки, планировавших разбойные нападения на бизнесменов, сообщает ТАСС.
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Счетная палата обнаружила нарушения в бюджете на 772,7 млрд рублей
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Обновлено в 02:01
Происшествия
Женщина очнулась после 27 лет комы
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Футбол
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Адвокат футболиста Александра Кокорина Андрей Ромашов заявил, что дело его подзащитного расследовалось вне требований закона.
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Армия и оружие
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Появилось видео спуска на воду атомной подлодки "Белгород", которая станет носителем беспилотной системы "Посейдон".
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Куртуа, вероятнее всего, покинет «Реал» летом
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Обновлено в 13:28
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Twitter в шестой раз подряд получил прибыль по итогам квартала
Сервис микроблогов Twitter опубликовал финансовую отчетность. Из документа следует, что компания завершила с прибылью шестой квартал подряд.
Обновлено в 08:52
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Меркель и Зеленский поговорили по телефону
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Сильный пожар начался неподалеку от дворцово-паркового ансамбля Версаль в одноименном французском городе.
Обновлено в 13:33
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Киев заметил у Москвы смену тона разговора по делу задержанных моряков
Россия кардинально изменила тон разговора по ситуации, связанной с задержанием после инцидента в Керченском проливе украинских моряков.
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Медведев подписал постановление о пересмотре тарифов на вывоз мусора
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, которое предусматривает возможность изменять тарифы на обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО).
Обновлено в 09:00
Технологии
Завершено проектирование новейшего российского самолёта Ил-96-500Т
Специалисты ПАО "Ил" закончили зскизное проектирование нового Ил-96-500Т Специалистами ПАО «Ил» (входит в ОАК) заканчивается разработка эскизного проекта самолета Ил-96-500Т.
Обновлено в 09:07
Политика
Политолог сделал прогноз о первой беседе Путина и Зеленского
Известный политолог Михаил Погребинский сделал свой прогноз касательно первых переговоров между Владимиром Путиным и его новоиспеченным украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Обновлено в 11:35
Экономика
Чистая прибыль НЛМК сократилась почти на четверть. Котировки ушли вниз
Чистый долг НЛМК за первый квартал текущего года увеличился на 3% и составил $915 млн.
Обновлено в 11:39
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Обновлено в 05:15
Энергетика
Белоруссия откажется от российской нефти
Чтобы решить поставленную задачу, Белоруссия ведет переговоры с Латвией и Литвой о покупке терминалов, способных принимать нефть в объеме 200-300 тыс. т в месяц.
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Футбол
Широков сказал, будет ли «Динамо» страшно в матче с «Зенитом»
Заместитель генерального директора московского «Динамо» Роман Широков поделился своими ощущениями от грядущего матча его команды с «Зенитом» в чемпионате России по футболу.
Обновлено в 12:52
Авто
Вазовский мотор 1,8 назвали ошибкой эволюции
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Общество
Суд впервые вынес штраф по закону о неуважении к власти
Как сообщил руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков в своем Telegram-канале, такое решение было вынесено впервые после вступления в силу закона о неуважении к власти.
Обновлено в 13:33
Общество
КС Латвии одобрил перевод русских школ на латышский язык
Конституционный суд (КС) Латвии признал соответствующим главному закону страны решение о переводе школ национальных меньшинств, в том числе русских, на латышский язык обучения.
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Армия и оружие
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Обновлено в 07:59
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Кержаков официально развелся с Тюльпановой
Бывший футболист сборной России и петербургского футбольного клуба "Зенит" Александр Кержаков официально развелся со своей третьей женой Миланой Тюльпановой, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:25
Политика
Максакова изменила показания по делу об убийстве Вороненкова
Обновлено в 14:15
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18 апреля минюст США опубликовал отредактированный доклад по «российскому вмешательству», из которого следовало, что сговора с Россией в предвыборной кампании в США не было.
Обновлено в 13:41
Гаджеты
Объявлена дата презентации флагманского смартфона OnePlus 7
Китайская компания раскрыла дату презентации своего нового флагмана, а также назвала место проведения показа OnePlus 7. По заявлению компании OnePlus, презентация смартфона состоится 14 мая.
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Менеджер МакSим рассказала, как певица попала в ДТП
Менеджер певицы МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова), Маргарита Соколова рассказала радиостанции "Говорит Москва", как артистка попала в ДТП.
Обновлено в 12:45
Экономика
Доля нелегальных сигарет в России резко выросла
Доля нелегальных сигарет в России резко выросла Впервые за последние пять лет в России резко выросла доля контрафактных сигарет.
Обновлено в 06:00
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Мобильная Dota Auto Chess уже доступна всем желающим
Китайская модификация к Dota 2 — Dota Auto Chess — стала рекордно популярной сразу после появления в мастерской Steam.
Обновлено в 12:01