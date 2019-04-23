Транспорт

В ГИБДД предложили снизить скорость для перевозящих детей водителейРБК 08:29

Глава ГИБДД генерал-лейтенант полиции Михаил Черников предложил снизить на 20 км/ч предельно допустимую скорость для водителей, которые перевозят детей. Об этом сообщает «РИА Новости».
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В ГИБДД предложили снизить разрешённую скорость при перевозке детей

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РИА Новости11:45

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