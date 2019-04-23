В ГИБДД предложили снизить скорость для водителей с детьмиPiter.tv 10:09

Глава ГИБДД генерал-лейтенант полиции Михаил Черников предложил снизить предельно допустимую скорость для водителей с детьми. Об этом сообщают "РИА Новости".

В ГИБДД предложили снизить скорость для водителей с детьми

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