Транспорт

В ГИБДД предложили снизить скорость для водителей с детьмиPiter.tv 10:09

Глава ГИБДД генерал-лейтенант полиции Михаил Черников предложил снизить предельно допустимую скорость для водителей с детьми. Об этом сообщают "РИА Новости".
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ГИБДД предложила снизить скорость для водителей с детьми

Комсомольская правда09:48

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РИА Новости11:45

В ГИБДД пояснили предложение о снижении скорости для водителей с детьми

Газета.Ru10:57

В ГИБДД предложили снизить разрешённую скорость при перевозке детей

RT на русском12:51

ГИБДД предложила снизить максимальную скорость для водителей, перевозящих детей

Коммерсантъ09:10

В ГИБДД предложили снизить скорость для перевозящих детей водителей

РБК08:29

В ГИБДД предложили снизить максимальную скорость при перевозке детей на 20 км/ч

ТАСС08:17
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