Транспорт

В ГИБДД предложили снизить скорость для перевозящих детей водителейРБК 08:29

Глава ГИБДД генерал-лейтенант полиции Михаил Черников предложил снизить на 20 км/ч предельно допустимую скорость для водителей, которые перевозят детей. Об этом сообщает «РИА Новости».
Читать в источнике

Подробнее о событии

В ГИБДД предложили снизить разрешённую скорость при перевозке детей

RT на русском12:51

Эксперт рассказал, что надо сделать, чтобы не менять ПДД

РИА Новости11:45

В ГИБДД предложили снизить скорость для перевозящих детей водителей

РБК08:29

ГИБДД предложила снизить скорость для водителей с детьми

Комсомольская правда09:48

ГИБДД предложила снизить максимальную скорость для водителей, перевозящих детей

Коммерсантъ09:10

В ГИБДД пояснили предложение о снижении скорости для водителей с детьми

Газета.Ru10:57

В ГИБДД предложили снизить максимальную скорость при перевозке детей на 20 км/ч

ТАСС08:17
Показать все источники
Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 22:34, Ашберн
Политика

Ким Чен Ын отказался попробовать каравай

Обновлено в 22:23
Происшествия

В Управлении физической культуры и спорта Якутска проходят обыски

24 апреля в управлении физической культуры и спорта столицы региона начались обыски, сообщил телеканалу "Якутия 24" пресс-секретарь главы администрации города Якутска Алексей Толстяков.
Обновлено в 22:01
Армия и оружие

Кедми оставил кораблям НАТО пять минут на выживание в Черном море

Известный израильский эксперт-аналитик Яков Кедми оставил кораблям НАТО всего пять минут на выживание в условиях «российской западни» в Черном море.
Обновлено в 09:44
Политика

Посольство РФ раскритиковало поздравления британского МИД Зеленскому

23 апреля Хант поздравил Зеленского с победой на выборах. Сообщение было опубликовано на сайте британского правительства.
Обновлено в 20:43
Наука

Ученые СФУ рассказали, как защитить горняков от оползней

Обновлено в 02:29
Шоу-бизнес

Ученые назвали простой и экономичный способ похудеть

Ученые назвали простое действие, которое, не задумываясь, выполняют почти все люди на планете. Этим действием стали обычные прогулки.
Обновлено в 06:37
Происшествия

Ущерб от массовых пожаров в Забайкалье составил почти 600 млн рублей

Природные пожары в Забайкальском крае, которые привели к выгоранию населенных пунктов, привели к ущербу для агропромышленного комплекса края в размере 591 млн рублей, говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства.
Обновлено в 22:25
Футбол

Футболист АПЛ забил самый быстрый гол в истории чемпионата

Обновлено в 16:14
Общество

Май принесет в Москву штормы и ураганы

Метеорологи предупреждают о вторжении арктических воздушных потоков в Москву в начале мая.
Обновлено в 03:38
Экономика

Сбербанк зарегистрировал новый бренд. Теперь он не просто «банк»

Сбербанк зарегистрировал бренд «Сбер» и десятки других связанных товарных знаков: от Sber In Move до «Сберкот», пишет The Bell со ссылкой на «Ведомости».
Обновлено в 02:36
Экономика

Доля нелегальных сигарет в России резко выросла

Доля нелегальных сигарет в России резко выросла Впервые за последние пять лет в России резко выросла доля контрафактных сигарет.
Обновлено в 06:00
Авто

Вазовский мотор 1,8 назвали ошибкой эволюции

Обновлено в 07:30
Авто

Geely анонсировала новый полноразмерный кроссовер

Китайская компания Geely готовит к выпуску новый полноразмерный кроссовер с индексом VF12.
Обновлено в 05:33
Космос

Для космических кораблей создан огнетушитель, всасывающий пламя

Новый огнетушитель поможет потушить пожар там, где традиционные методы неэффективны или опасны: на космических станциях, в операционных и так далее.
Обновлено в 09:19
Общество

ЦБ определил регион с наибольшим количеством финансовых пирамид

По его словам, 31 организация была зарегистрирована в форме общества с ограниченной ответственностью (ООО), а наибольшая концентрация зафиксирована в центральной части страны и на Урале.
Обновлено в 19:46
Армия и оружие

«Вертолеты России» разрабатывают проект синхрокоптера

АО «Камов», входящее в холдинг «Вертолеты России», разработало эскизный проект «синхрокоптера» с винтами, вращающимися внахлест.
Обновлено в 19:07
Политика

МИД Украины заявил о «смене тона» России по делу о задержанных моряках

В министерстве иностранных дел Украины заявили о «смене тона» России в разговоре по делу задержанных в Керченском проливе моряков.
Обновлено в 19:49
Хоккей

Кубок Стэнли. «Бостон» выиграл у «Торонто» седьмой матч

Определился еще один участник четвертьфинала Кубка Стэнли. Им стал "Бостон Брюинз", нанесший поражение "Торонто Мэйпл Ливз" 5:1.
Обновлено в 21:52
Гаджеты

Полная зарядка смартфона может навредить аккумулятору

Эксперты рассказали, что зарядка аккумулятора смартфона на все 100% может пойти гаджету не на пользу, а во вред.
Обновлено в 01:25
Политика

Путин проведёт в Чите совещание по природным пожарам

Президент Владимир Путин планирует провести в Чите совещание по ликвидации природных пожаров в Забайкальском крае.
Обновлено в 20:18
Кино

Песня из 2-й серии финального сезона «Игры престолов» содержит спойлер

Сколько зарабатывают звёзды "Игры престолов" Согласно сюжету, в середине второй серии финального сезона "Игры престолов" несколько персонажей собрались для того, чтобы выпить в тишине перед надвигающимся вторжением Короля Ночи и его армии.
Обновлено вчера в 09:03
Авто

Вступили в силу новые правила уплаты транспортного налога

Закон расширил перечень автомобилей, за которые не надо вносить платеж. Документ вступил в силу 15 апреля.
Обновлено в 01:56
Политика

Пашинян дал Зеленскому советы по выстраиванию отношений с Путиным

Вечером в день выборов Никол Пашинян в своем Twitter поздравил Зеленского с победой на украинском языке и пожелал ему успехов.
Обновлено в 09:52
Энергетика

Белоруссия заявила о приостановке экспорта нефти

Белоруссия "вынужденно приостановила" экспорт светлых нефтепродуктов на Украину, в Польшу и страны Балтии из-за поступления некачественной российской нефти, сообщил журналистам заместитель гендиректора Белорусской нефтяной компании (БНК) Сергей Гриб.
Обновлено в 06:06
Происшествия

Во французском Версале произошел сильный пожар

Сильный пожар начался неподалеку от дворцово-паркового ансамбля Версаль в одноименном французском городе.
Обновлено в 13:33
Политика

О полном контроле над Венесуэлой заявил Мадуро

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что правительство страны полностью контролирует республику. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 19:55
Общество

Стали известны места старта и финиша «Майской прогулки» в этом году

В этом году участники «Майской прогулки» стартуют от ДИВСа (ул. Ерёмина, 10) и финишируют у главного корпуса УрФУ (ул. Мира, 19).
Обновлено в 21:22
Политика

Медведев подписал постановление о пересмотре тарифов на вывоз мусора

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, которое предусматривает возможность изменять тарифы на обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО).
Обновлено в 09:00
Авто

Haval сертифицировал кроссовер Haval F7 для российского рынка

Компания Great Wall сертифицировала кроссовер Haval F7 российской сборки.
Обновлено в 22:14
Политика

Зеленскому посоветовали не встречаться с Путиным один на один

Советник победителя украинских президентских выборов Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин выступил против его прямых переговоров с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 22:16
Как работают Яндекс.Новости?
Главное