Транспорт
В ГИБДД предложили снизить скорость для перевозящих детей водителейРБК 08:29
Глава ГИБДД генерал-лейтенант полиции Михаил Черников предложил снизить на 20 км/ч предельно допустимую скорость для водителей, которые перевозят детей. Об этом сообщает «РИА Новости».
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