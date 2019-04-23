В ГИБДД предложили снизить допустимую скорость для водителей с детьмиRT на русском 08:07

В ГИБДД предлагают снизить на 20 км/ч допустимую скорость для всех водителей, которые перевозят в автомобиле детей. С соответствующим предложением выступил глава ведомства Михаил Черников.

В ГИБДД предложили снизить допустимую скорость для водителей с детьми

Спорт Фигурист Ковтун объявил о завершении профессиональной карьеры Четырёхкратный чемпион России в одиночном фигурном катании Максим Ковтун объявил о завершении профессиональных выступлений в возрасте 23 лет.

Происшествия Бастрыкин поручил проверить факт дебоша в самолете Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить факты хулиганских действий на борту самолета, следовавшего из Бангкока в Москву.

Шоу-бизнес Певица МакSим пострадала в ДТП по дороге в аэропорт Певица Марина Абросимова, известная под псевдонимом МакSим, попала в ДТП. Об этом сообщила менеджер артистки Маргарита Соколова.

Политика Пушков ответил на совет Кравчука по Крыму Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал совет бывшего главы Украины Леонида Кравчука лидеру президентской гонки Владимиру Зеленскому изменить политику в отношении Крыма.

Происшествия Телеканал «Россия 24» поглумился над избиением геев в Москве В программе «Дежурная часть» на канале «Россия 24» показали сюжет «Шабаш закончился трешем: избиты организаторы вечеринки для любителей нетрадиционной любви» об избиении организатора гей-вечеринки в Москве.

Происшествия Волна обысков по делу Арашуковых прошла в 19 городах В рамках следственных мероприятий прошло свыше 30 обысков по местам жительства фигурантов дела и на предприятиях-потребителях природного газа, связанных с подозреваемыми.

Политика Кандидат на пост главы ЕК выступил против «Северного потока — 2» Кандидат на пост главы Еврокомиссии от консервативной Европейской народной партии (ЕНП) Манфред Вебер выступил против строительства газопровода «Северный поток — 2».

Финансы ВТБ направит на выплату дивидендов за 2018 год 15% прибыли «Наблюдательный совет банка ВТБ при распределении прибыли за 2018 год принял решение об исключении из общего принципа о направлении на дивиденды 50% прибыли по МСФО»,— объяснил господин Силуанов (цитата по «РИА Новости»).

Политика Путин посетил новое здание Суворовского училища в Петербурге Российский президент Владимир Путин прибыл в Санкт-Петербург во вторник, 23 апреля, с двухдневным визитом.

Происшествия На могиле Евгения Осина поставят видеонаблюдение Продюсер Осина Андрей Разин заявил, что они с экс-супругой певца подозревают конкретных лиц в поджоге могилы.

Происшествия На Шри-Ланке в результате терактов погибли трое детей совладельца ASOS В результате терактов на Шри-Ланке погибли трое детей самого богатого человека Дании и крупнейшего акционера интернет-магазина ASOS, Андерса Холча Повлсена, сообщает Metro со ссылкой на представителя бизнесмена.

Экономика Производство крафтового пива могут ограничить в России Россияне рискуют остаться без крафтового пива, а также без иностранных и отечественных брендов «пенного», изготовленного не по ГОСТам.

Музыка Лазарев рассказал, почему согласился снова выступить на «Евровидении» Певец Сергей Лазарев рассказал, почему принял решение участвовать в международном конкурсе "Евровидение" во второй раз.

Политика Иран принял контрсанкции против США Парламент Ирана принял закон о контрсанкциях против США, сообщает во вторник, 23 апреля, агентство Tasnim.

Политика На Украине захотели отобрать у Порошенко кондитерскую фабрику В Киеве лидер социалистической партии Украины Илья Кива обратился в суд с исковым заявлением, в котором требует признать приватизацию принадлежащей нынешнему главе государства кондитерской фабрики им. Карла Маркса незаконной.

Финансы Рубль растет на открытии торгов Рубль умеренно растет по отношению к доллару и евро на открытии торгов. Это следует из данных Московской биржи.

Авто Renault намерена продавать в год более 60 000 компактвэнов Triber Старт продаж Renault Triber в Индии запланирован на июль текущего года.

Происшествия Пенсионер покончил с собой в туалете иркутской поликлиники Как сообщают местные СМИ, мужчина пришел в поликлинику сдать анализы. Он встал в очередь, однако, не дождавшись приема, пошел в туалет.

Политика Путин и Си Цзиньпин проведут переговоры в Пекине Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин проведут двусторонние переговоры в Пекине.