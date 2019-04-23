Транспорт

В ГИБДД предложили снизить допустимую скорость для водителей с детьмиRT на русском 08:07

В ГИБДД предлагают снизить на 20 км/ч допустимую скорость для всех водителей, которые перевозят в автомобиле детей. С соответствующим предложением выступил глава ведомства Михаил Черников.
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В ГИБДД предложили снизить скорость для перевозящих детей водителей

РБК08:29

ГИБДД предложила снизить на 20 км/ч максимальную скорость для перевозящих детей водителей

ТАСС08:17

ГИБДД предлагает снизить максимальную скорость на 20 км/ч для водителей, перевозящих детей

Говорит Москва08:18

В ГИБДД предложили снизить максимальную скорость для водителей с детьми

Газета.Ru08:14

В ГИБДД предложили снизить допустимую скорость для водителей с детьми

RT на русском08:07

ГИБДД предложила снизить допустимую скорость при перевозке детей на 20 км/ч

РИА Новости07:48

ГИБДД предложила снизить порог скорости при перевозке детей в автомобилях

Известия08:16
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