Транспорт
В ГИБДД предложили снизить допустимую скорость для водителей с детьмиRT на русском 08:07
В ГИБДД предлагают снизить на 20 км/ч допустимую скорость для всех водителей, которые перевозят в автомобиле детей. С соответствующим предложением выступил глава ведомства Михаил Черников.
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