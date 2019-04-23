В ГИБДД предложили снизить допустимую скорость для водителей с детьмиRT на русском 08:07

В ГИБДД предлагают снизить на 20 км/ч допустимую скорость для всех водителей, которые перевозят в автомобиле детей. С соответствующим предложением выступил глава ведомства Михаил Черников.

В ГИБДД предложили снизить допустимую скорость для водителей с детьми

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