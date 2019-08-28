"Может быть, стоит понизить порог максимальной скорости для взрослых, которые перевозят детей", - сказал глава ГИБДД РФ Михаил Черников в среду на заседании правительственной комиссии.

с чего всё началось

В текущем году за нарушение правил перевозки детей на виновных было составлено 397 тысяч 556 административных материалов. Глава ГИБДД не в первый раз предлагает ограничить скорость для водителей, перевозящих детей.

В ГИБДД предложили ограничить скорость при перевозке детей

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