Транспорт
Российская газетаВ ГИБДД предложили ограничить скорость при перевозке детей
В текущем году за нарушение правил перевозки детей на виновных было составлено 397 тысяч 556 административных материалов. Глава ГИБДД не в первый раз предлагает ограничить скорость для водителей, перевозящих детей.
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с чего всё началось
"Может быть, стоит понизить порог максимальной скорости для взрослых, которые перевозят детей", - сказал глава ГИБДД РФ Михаил Черников в среду на заседании правительственной комиссии.Интерфаксвчера в 08:47
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Автоэксперты признали вредным ограничение скорости для водителей с детьми
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