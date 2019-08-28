"Может быть, стоит понизить порог максимальной скорости для взрослых, которые перевозят детей", - сказал глава ГИБДД РФ Михаил Черников в среду на заседании правительственной комиссии.

с чего всё началось

В текущем году за нарушение правил перевозки детей на виновных составлено 397 тыс. 556 административных материалов, сообщил Черников. Ранее Черников уже предлагал снизить максимальную скорость для водителей, перевозящих детей, на 20 км в час.

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