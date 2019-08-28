"Может быть, стоит понизить порог максимальной скорости для взрослых, которые перевозят детей", - сказал глава ГИБДД РФ Михаил Черников в среду на заседании правительственной комиссии.

с чего всё началось

Глава Госавтоинспекции Михаил Черников предложил запретить перевозить детей на высокой скорости. Об этом он сообщил на заседании правительственной комиссии по безопасности дорожного движения, передает «Российская газета».

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