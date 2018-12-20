Общество
Глава ГИБДД Михаил Черников назвал «хорошей инициативой» идею проверку знаний ПДД при замене водительского удостоверения (раз в десять лет). Он добавил, что есть смысл ее «сформулировать», предположив, что это «потребует серьезной проработки и больших ресурсов».
Коммерсантъ04:01
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с чего всё началось
Знание ПДД у водителей, возможно, будут проверять регулярно Госавтоинспекция меняет правила допуска граждан за руль: планируется перейти на электронные медицинские справки, ужесточить выдачу автобусных прав, а также ввести обязанность для иностранцев, получивших вид на жительство в России, обучаться в автошколах и сдавать экзамены.Коммерсантъвчера в 16:58
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