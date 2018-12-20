Общество

ГИБДД поддержала идею проверки знаний ПДД при замене прав
Коммерсантъ
04:01

Глава ГИБДД Михаил Черников назвал «хорошей инициативой» идею проверку знаний ПДД при замене водительского удостоверения (раз в десять лет). Он добавил, что есть смысл ее «сформулировать», предположив, что это «потребует серьезной проработки и больших ресурсов».
Коммерсантъ04:01
с чего всё началось

Знание ПДД у водителей, возможно, будут проверять регулярно

Знание ПДД у водителей, возможно, будут проверять регулярно Госавтоинспекция меняет правила допуска граждан за руль: планируется перейти на электронные медицинские справки, ужесточить выдачу автобусных прав, а также ввести обязанность для иностранцев, получивших вид на жительство в России, обучаться в автошколах и сдавать экзамены.
Коммерсантъвчера в 16:58

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Федерация автовладельцев поддержала идею сдачи теории при замене водительских прав

Телеканал 360°10:52

Фракция ЕР раскритиковала идею проверки знаний ПДД при замене прав

Известия10:19

В Госдуме предложили перепроверять знания ПДД только у частых нарушителей

Российская газета10:26

Ъ: ГИБДД подумает над проверкой знаний ПДД при плановой замене прав

РИА Новости06:42

Эксперт прокомментировал инициативу о проверке знаний ПДД при обмене прав

RT на русском08:16

ГИБДД поддержала идею проверки знаний ПДД при замене прав

Коммерсантъ04:01

ГИБДД рассмотрит возможность проверки знания ПДД при замене прав

РБКвчера в 20:06
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Автоматически обработаны 7153 источника, обновлено в 11:07, Ашберн
Общество

Суд признал законным отказ Пономареву в прощании с Алексеевой

Московский городской суд оставил без изменений определение Тверского суда Москвы об отказе приостановить или прекратить административный арест 77-летнего руководителя движения "За права человека" Льва Пономарева для прощания с главой Московской Хельсинкской группы Людмилой Алексеевой.
Обновлено в 08:59
Общество

МВД требует заблокировать публикацию о девушке, употребляющей героин

В опубликованной два дня назад статье говорится о девушке, которая систематически употребляет героин и ведет онлайн-дневник, посвященный этому.
Обновлено в 06:22
Общество

Дед Мороз и Йоулупукки встретились на границе России и Финляндии

Обновлено в 08:20
Транспорт

В Москве открыли станцию метро «Беломорская»

В четверг, 20 декабря, в Москве открылась 260-я станция метро — «Беломорская» Замоскворецкой линии.
Обновлено в 07:05
Общество

Президент пообещал помочь в лечении тяжелобольного мальчика

Владимир Путин пообещал помочь в лечении трехлетнего Владислава Шестакова — к президенту обратился один из журналистов, который сообщил, что семья мальчика срочно нуждается в помощи.
Обновлено в 10:07
Общество

СМИ сообщили об утечке персональных данных с сайта мэрии Москвы

В интернет утекли квитанции физлиц за услуги ЖКХ, общеобразовательных учреждений и ГИБДД, оплаченные через сайт мэрии Москвы mos.ru.
Обновлено в 10:41
Общество

В Латвии в четверг обнародуют документы КГБ

Документы советского Комитета государственной безопасности (КГБ) будут опубликованы в Латвии в интернете 20 декабря, сообщили агентству BNS в Латвийском национальном архиве.
Обновлено вчера в 06:40
Общество

Путин пообещал решить вопрос с футбольным полем для детей в Петербурге

Обновлено в 05:10
Транспорт

10-балльные пробки прогнозируются в Москве 26 декабря

Столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) прогнозирует десятибалльные пробки в Москве 26 декабря, в день проведения Общероссийской новогодней елки.
Обновлено в 04:57
Общество

Штраф за неоплату парковки в Москве может вырасти вдвое

Комиссия Мосгордумы по законодательству, регламенту, правилам и процедурам внесла в парламент города законопроект, предусматривающий повышение административного штрафа за неоплату размещения автомобиля на платной парковке в два раза - до 5 тыс. рублей.
Обновлено в 02:05
Общество

В Москве одобрены проекты планировки нескольких кварталов реновации

В Москве одобрены проекты планировки нескольких кварталов реновации, говорится в сообщении Москомстройинвеста.
Обновлено в 06:32
Транспорт

На дорогах РФ появится шумовая разметка

На разделительных полосах федеральных трасс появится шумовая разметка, пишут «Известия».
Обновлено вчера в 23:24
Общество

Население России сократится впервые за 10 лет

Численность населения за январь—октябрь 2018 года сократилось на 78,7 тыс. человек, следует из доклада Росстата.
Обновлено в 09:21
Транспорт

В будущем году в Москве начнут штрафовать за выезд на «вафельницу»

Обновлено в 07:03
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Работу московской канатной дороги продлят в новогоднюю ночь

В новогодние праздники будет продлена работа московской канатной дороги, связывающей Воробьевы горы и Лужники.
Обновлено в 09:37
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